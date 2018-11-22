CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото

В 2018 г. CNews в одиннадцатый раз собрал представителей ИТ-рынка на свой ежегодный форум, зафиксировав новый рекорд посещаемости в истории этого мероприятия.

Участников становится больше

В 2018 г. CNews Forum — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — собрала рекордное число гостей: свыше 1600 человек.

На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку свыше 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В этом году на CNews Forum был опробован новый для данного мероприятия формат выступлений докладчиков — открытое интервью. Руководитель CNews Analytics Максим Казак беседовал на сцене один на один с приглашенными экспертами, задавая им актуальные вопросы об их непосредственной работе и общем видении ситуации на рынке.

CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

В частности одним из респондентов стал глава Аналитического центра при Правительстве Владислав Онищенко, затронувший тему технологического отставания СМЭВ, а также рассказавший о принципах работы своей организации, которая, напомним, была предыдущим местом работы нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова.

Владислав Онищенко (слева) в ходе открытого интервью руководителю CNews Analytics Максиму Казаку указал на первоочередные организационные задачи «Цифровой экономики»

Помимо него в пленарной части форума в традиционном формате выступили с докладами председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, рассказавший о перспективах привлечения инвестиций в Крым за счет законодательной нормализации работы краудфандинговых цифровых платформ, а также директор по ИТ компании «М.видео» Сергей Сергеев, директор по ИТ в СО ЕЭС Глеб Лигачев, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов и многие другие.

Анатолий Аксаков спрогнозировал привлечение инвестиций в Крым за счет цифровых платформ

Вице-президент IBM в Европе Яссер Эйсса рассказал об облачных сервисах компании для бизнеса

Всего на форуме прозвучало около 100 экспертных докладов. После завершения пленарного заседания в сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Безопасность», «Банки», «Розница», «BI и большие данные», «Облачные технологии» и «Фарминдустрия».

Вручение CNews Awards

По традиции выступления докладчиков в пленарной части перемежались вручением наград CNews Awards — за самые значимые ИТ-проекты уходящего года в различных отраслях. В 2018 г. были выбраны лидеры в нескольких номинациях.

Часть из наград заранее была присуждена экспертами CNews Analytics, однако в некоторых номинациях победителей выбирали сами участники форума прямо на месте в ходе непосредственного онлайн-голосования.

В номинации «Современная страна» гости мероприятия определили победителем проект создания Единой биометрической системы, награды за которую были вручены представителям «Ростелекома» и «Центробанка». В номинации «Экспансия года. Развитие ИТ за пределами России» был отмечен «Вокорд» — портфельная компания РВК, резидент фонда «Сколково» и участник «Русского биометрического общества».

Кроме того, в номинации «ИТ в промышленности» награда досталась компании «Локомотивные технологии» («Локотех»), в номинации «ИТ-сервис года для ритейла» — «Платформе ОФД», в номинации «Защита сетевой инфраструктуры» — «Коду безопасности», в номинации «ИТ-проект года в транспортной отрасли» — «Аэрофлоту», в номинации «Билетные ИТ-системы: проект года» — «Центральной пригородной пассажирской компании» и «Программному продукту».

«Аэрофлот» получил награду CNews Awards в номинации «ИТ-проект года в транспортной отрасли» за прямые продажи авиабилетов по стандарту NDC

Директор по ИТ «М.видео» Сергей Сергеев описал актуальные технологии для ритейла

Вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов привел примеры использования искусственного интеллекта на добывающем предприятии

Представителям «Ростелекома» и ЦБ была вручена награда за проект по созданию единой биометрической системы. За нее проголосовал зал

Технический директор ИТ-дивизиона Schneider Electric в России и СНГ Алексей Соловьев описал свое видение цифровой экономики

Директор по продажам Unify в России и СНГ Сергей Размахаев представил доклад «Бизнес-коммуникации на стыке революций»

Директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров рассказал о новинках корпоративных систем управления

«Код безопасности» удостоился награды CNews Awards в номинации «Защита сетевой инфраструктуры»

Представители Центральной пригородной пассажирской компании и «Программного продукта» получили награду за свою билетную ИТ-систему как за проект года

Директор по ИТ в СО ЕЭС Глеб Лигачев описал новые вызовы в эпоху цифровизации

Замгендиректора «Инлайн груп» Игорь Гулянский показал возможности технологий дополненной реальности для повышения эффективности бизнес-процессов

«Платформа ОФД» была отмечена CNews Awards как ИТ-сервис года для ритейла

Директор по развитию бизнеса в «Синимекс» Илья Фридман описал «взгляд снизу» на цифровую трансформацию

Замгендиректора группы «Программный продукт» Тимур Аитов рассказал об «умном городе» в модели цифровой экономики

Руководитель дирекции ИТ Райфайзенбанка Андрей Попов раскрыл понятие адаптивности в качестве необходимого элемента успешной цифровой трансформации

«Локотех» был признан лучшим в номинации «ИТ в промышленности» за внедрение на своих предприятиях систем «1С»

В холле CNews Forum свои стенды развернули десятки российских и зарубежных ИТ-компаний

На суд посетителей были представлены последние технологические разработки

Во второй части форума участники разошлись по тематическим секциям

Ну а в специальной номинации, не относящейся напрямую к проектам в сфере информационных технологий, второй год подряд был присужден титул «Мисс ИТ». Накануне форума ее выбирали в ходе голосования на сайте CNews. Страницу конкурса в этом году посетили более 100 тыс. раз. «Мисс ИТ 2018» стала Анастасия Ермилова — директор по персоналу с опытом работы непосредственно в ИТ компании SAPrun Group.

Семинар IBM

Компания IBM провела на CNews Forum семинар по практической работе с решением Power AI Vision для анализа видеопотока в онлайн-режиме. Решение позволяет с помощью средств видеонаблюдения исследовать потоковый видеоряд и с помощью обучающихся моделей выявлять, анализировать и информировать о признаках нарушения порядка или техники безопасности с мгновенной демонстрацией результатов анализа.

Семинар IBM по практической работе с решением Power AI Vision

В ходе самостоятельной работы с решением участники семинара могли создать репозитарий изображений, обучить нейронную сеть идентифицировать заданные критерии в изображениях (например, люди одетые в джинсы и др.) и проанализировать результат, согласно заданным критериям с последующей визуализацией в графическом интерфейсе.

Часть секций подразумевала проведение дискуссий в формате круглых столов

Перед фокусной аудиторией на секциях докладчики могли уделить внимание специфическим деталям

Приобщение к технологиям может быть совсем не скучным

Принцип «лучше один раз увидеть» в действии

«Что? Где? Когда?» с Михаилом Скипским

Заключительным аккордом CNews Forum стал турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», в котором мог принять участие любой гость, заранее подавший заявку на сайте CNews. Вопросы игры затрагивали широкий круг тем, но часть из них закономерно была связана с информационными технологиями.

Ведущим турнира стал Михаил Скипский, игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» (2010 и 2016 гг.), двукратный обладатель «Хрустального атома» (2014 и 2017 гг.), обладатель звания «Лучший тренер ассоциации клубов “Что? Где? Когда?”».

Организованную на CNews Forum игру «Что? Где? Когда?» провел двукратный обладатель «Хрустальной совы» и других наград, знаток Михаил Скипский

Организаторами мероприятия выступили компании ОМП — разработчик первой отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS Rus и «Диджитал дизайн» — ведущий разработчик корпоративного ПО.

Особенностью турнира на CNews Forum стал формат трансляции ответов команд. Команды давали их с помощью планшетов под управлением Sailfish Mobile OS Rus. Для этого было использовано мобильное приложение «Ареопад», предназначенное для распределенных совещаний в коллегиальных органах, включая госструктуры.

Следующий форум — через год

Высокий интерес гостей форума к данному мероприятию не оставляет сомнений в том, что традиция собирать главных экспертов отрасли в начале ноября каждого года будет продолжена и в 2019 г. До встречи.

В финале форума между всеми его участниками было разыграно множество призов, включая IPhone последней модели