Арестованный глава «Компьюлинка» ходит на работу и управляет бизнесом

Находящийся под домашним арестом президент «Компьюлинка» Михаил Лящ получил разрешение появляться в офисе компании и принимать участие в управлении своим бизнесом.

Послабление для главы «Компьюлинка»

Как стало известно CNews, президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом. При этом он официально продолжает оставаться под домашним арестом — меру пресечения судьи ему не меняли.

Два источника CNews подтвердили факт появления Михаила Ляща в офисе. В пресс-службе «Компьюлинка» на момент выхода публикации эту информацию CNews не прокомментировали.

Напомним, Михаил Лящ был задержан на 48 часов сотрудниками правоохранительных органов после дачи показаний 19 сентября 2018 г. Санкцию на его арест 21 сентября 2018 г. выписал Тверской суд Москвы, который избрал в отношении предпринимателя меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г. О переводе Ляща под домашний арест стало известно 22 октября 2018 г.

О том, что защита президента «Компьюинка» планирует подать ходатайство о разрешении ему продолжить рабочую деятельность, оставаясь под домашним арестом, 23 октября 2018 г. заявил адвокат предпринимателя Михаил Кузнецов. Он тогда уточнил, что условия содержания Ляща под домашним арестом «довольно строгие» — ему было разрешено общение только с близкими родственниками, адвокатами и сотрудниками правоохранительных органов.

Михаилу Лящу разрешили из-под домашнего ареста появляться в офисе

Михаил Лящ подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью, а именно мошенничества, повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение). Статья предусматривает за это деяние наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В чем подозревают Михаила Ляща

Напомним, первоначально появилась версия о том, что Михаил Лящ может быть причастен к хищениях 2,5 млрд руб. из структур госкорпорации «Ростех» — московского конструкторского бюро «Компас» и компании «Промпоставка».

Однако в «Компьюлинке» эти утверждения отрицали. Как объясняли CNews представители компании, причиной ареста Михаила Ляща стала деятельность, не связанная с «Компьюлинком».

Ляща арестовали из-за его инвестиций в компанию «Симбиотел», которая в 2008 г. создала мобильное приложение Eztalk для совершения дешевых международных звонков с помощью технологии call back («обратный звонок»).

В проект было вложено 90 млн руб. Помимо Ляща в «Симбиотел» также вложился «ВТБ – фонд венчурный», созданный при участии «Российской венчурной компании» (РВК). В 2010 г. компания прекратила свою работу.

Представитель РВК ранее подтверждал газете «Коммерсант», что после проведения аудита в компании материалы были переданы в прокуратуру, а оттуда в Следственное управление МВД по Москве для возбуждения уголовного дела.

Михаил Лящ основал «Компьюлинк» в 1993 г. По итогам 2017 г. компания заняла 16 место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017» с выручкой 20,1 млрд руб.