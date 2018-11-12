«Яндекс» назвал CNews крупнейшим СМИ об ИТ в России

«Яндекс» открыл публичный доступ к своему сервису статистики «Радар». В разделе «Новости технологий» в ноябре CNews опережает все другие издания об ИТ.

CNews в лидерах нового рейтинга

Издание CNews оказалось лидером среди СМИ об ИТ на русском языке в рейтинге «Яндекса» самых популярных у россиян интернет-проектов — в разделе «Новости технологий». Этот рейтинг, созданный интернет-гигантом в рамках нового статистического сервиса «Яндекс.радар» был выведен в открытый доступ после трех месяцев его существования в закрытом режиме .

Сами разработчики описывают «Яндекс.радар» как сервис аналитики, который позволяет следить за популярностью поисковых систем и браузеров в России, Белоруссии, Казахстане и Турции, а также за посещаемостью сайтов в России. Сервис показывает ситуацию в целом, а также в различных срезах для конкретных платформ и типов устройств.

По итогам первых девяти ноябрьских дней 2018 г. CNews в текущем месяце опережает в технологическом разделе все издания об ИТ, в общем зачете, пропустив вперед только два ресурса сторонней тематики: «Военный обзор» Militaryarms.ru (первое место) и общественно-политическое белорусское издание 42.tut.by (второе место).

Ближайшими в рейтинге коллегами CNews по цеху в ноябре в первой десятке выступают Vc.ru (четвертое место), TJournal.ru (пятое), Hightech.fm (6), Itcrumbs.ru (7), Dailyhype.ru (8), Gagadget.com (9) и It-doc.info (10). По сравнению с октябрем 2018 г. CNews поднялся в списке на две позиции.

Методика рейтинга

В рейтинг «Топ интернет-проектов в России» входят 10 тыс. самых популярных ресурсов. «Яндекс» рассчитывает их месячную аудиторию на основе обезличенных данных своих продуктов — браузера, «Элементов» и др.

Топ интернет-проектов в России по тематике «Новости технологий», ноябрь 2018

Место Название издания Посетители по методу «кросс-девайс», тыс. чел. Посетители, тыс. чел. 1 Militaryarms.ru от 966 до 1 570 от 1 280 до 2 080 2 42.tut.by от 690 до 1 280 от 1 010 до 1 870 3 CNews от 688 до 922 от 940 до 1 260 4 Vc.ru от 590 до 969 от 839 до 1 380 5 TJournal.ru от 572 до 927 от 803 до 1 310 6 Hightech.fm от 534 до 743 от 694 до 966 7 Itcrumbs.ru от 432 до 698 от 570 до 921 8 Dailyhype.ru от 395 до 683 от 541 до 935 9 Gagadget.com от 328 до 437 от 422 до 562 10 It-doc.info 310,973 449,55

Источник: «Яндекс.радар»

Для расчета аудитории применяется математическая модель, созданная с помощью машинного обучения, — поясняют в компании. — Она определяет диапазон посещаемости интернет-проектов. Рядом с каждым из них в рейтинге указана минимальная оценка посещаемости, максимальную можно увидеть по наведению курсора».

В «Яндексе» добавляют, что для проектов, уже разрешивших использовать метрики компании, в рейтинге приводятся точные значения, а также дневная посещаемость, доля аудитории приложений и среднее время, которое люди проводят на сайте.

Интернет-проекты в списке можно фильтровать по типу и тематике, одной из которых в данном случае и выступают новости технологий. При этом для каждой площадки «Радар» показывает две оценки аудитории — традиционную и полученную так называемым методом кросс-девайс. Рейтинг автоматически формируется на основе второго метода: он гораздо точнее, с точки зрения авторов, определяет реальный размер аудитории благодаря технологии Крипта, которая «узнает» пользователя в разных браузерах и на разных устройствах. При традиционном способе подсчета человек, открывавший сайт в двух разных браузерах, учитывается дважды.