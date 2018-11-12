Внедрение искусственного интеллекта привело к массовым увольнениям в Сбербанке

Восстание машин в Сбербанке

Президент Сбербанка Герман Греф сообщил о сокращениях в своем банке. Их причиной стал искусственный интеллект, внедрение которого позволило отказаться от 70% менеджеров.

Искусственный интеллект, пишет ТАСС, заменил сотрудников, выполнявших простые рутинные операции. Многим из числа попавших под сокращение было предложено пройти переобучение и занять другие должности, но воспользоваться этим шансом решили не все. Количество переквалифицировавшихся специалистов Сбербанка не уточняется.

Согласно официальной статистике, число сотрудников СБ сократилось на 14 тыс. человек с января 2018 г. в масштабах всей страны. Это приблизительно 4,6% от общего штата банка. По мнению Германа Грефа, в ближайшие шесть лет, к 2025 г., Сбербанк сократит штат на 50% - этих сотрудников заменит искусственный интеллект и средства автоматизации.

Влияние искусственного интеллекта будет расти

По оценке Германа Грефа, вклад искусственного интеллекта в мировой ВВП к 2030 г. вырастет в 16 раз, с текущих $1 трлн до $16 трлн. Об этом глава Сбербанка сообщил на ежегодной международная конференция по машинному обучению анализу данных и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.

Герман Греф: внедрение искусственного интеллекта позволило отказаться от 70% менеджеров

Сокращение штата в Сбербанке не означает, что лишь 50% нынешних сотрудников банка сохранят свои рабочие места. Искать новую работу потребуется большему числу людей, а вместо них банк увеличит штат специалистов в сфере искусственного интеллекта. Греф заявил, что уже через 10 лет в масштабах всего мира количество ИИ-специалистов достигнет 10 млн.

Последствия внедрения искусственного интеллекта для сотрудников

Менеджеров, о которых говорит Герман Греф, в Сбербанке заменила программа «Интеллектуальная система управления», в основе которое лежат алгоритмы машинного обучения. Каждый день система обучается при принятии решений и рекомендаций, и на сегодняшний день она уже вполне может заменить многих сотрудников и, к тому же, исключить потенциальное влияние человеческого фактора.

Герман Греф в ходе выступления подчеркнул, что прошедшие переобучение менеджеры теперь решают иные задачи в ходе своей работы, уровень принятия решения этими людьми, добавил глава Сбербанка, значительно повысился.

Последствия внедрения искусственного интеллекта для клиентов банка

Активное внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке обязательно отразится на клиентах банка. Например, в очень скором будущем на смену обычным банкоматам придут банкоматы с функцией распознавания лиц, работу которой возьмет на себя как раз ИИ.

От владельцев карты или счета потребуется лишь единоразовое посещение офиса банка для занесения в базу его фотографии, после чего он сможет пользоваться банкоматом даже без карты и без ввода PIN-кода.