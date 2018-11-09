Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема»

По итогу двух судебных разбирательств с «Ангстремом» по одному и тому же проекту бюджет Минобороны сначала лишился 414 млн руб., а теперь еще и не смог пополниться на 424 млн руб. Во втором случае суд во многом переложил вину за затягивание многомиллиардного проекта по созданию системы электронных военных билетов на ЦНИИ ЭИСУ, «Воентелеком» и само Минобороны.

Великодушие судей

Как установил CNews, Минобороны недосчиталось еще свыше 400 млн руб., связанных с проблемным проектом по развертыванию системы «Паспорт» для персональных электронных карт военнослужащих — своеобразных цифровых военных билетов. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, который лишь частично удовлетворил иск министерства к проштрафившемуся исполнителю работ. Им выступило научно-производственное объединение (НПО) «Ангстрем», которое входит в зеленоградскую микроэлектронную группу «Ангстрем».

В конце декабря 2014 г. Минобороны подписало с НПО «Ангстрем» контракт на рассматриваемые работы на сумму в 2,07 млрд руб. В конце апреля 2018 г. в министерстве посчитали, что подрядчик нарушил сроки договорных обязательств, и обратилось в суд с иском на 429,7 млн руб. В итоге служители Фемиды решили взыскать с «Ангстрема» лишь 5,8 млн руб., то есть почти на 424 млн руб. или в 74 раза меньше.

За Минобороны сейчас остается право обжаловать данное решение в течение месяца. Намерено ли министерство им воспользоваться, в пресс-службе Минобороны на момент выхода материала CNews не ответили. В пресс-службе «Ангстрема» от комментариев воздержались. «Мы осуществляем взаимодействие с заказчиком в двустороннем порядке, а потому не комментируем судебные решения», — сообщили собеседники CNews.

В контексте прошлого поражения Минобороны

Примечательно, что в отношении рассматриваемого контракта недавно завершилось другое судебное разбирательство между Минобороны и «Ангстремом», хотя по хронологии оно было запущено позже. Уже после того, как Минобороны решило через суд взыскать с «Ангстрема» описанную выше неустойку, «Ангстрем» «в ответ» в конце июня 2018 г. также обратился в суд со своим иском к министерству. В нем он указал, что минобороны осталось ему должно за завершенный проект 414,5 млн руб.

Минобороны недосчиталось 400 миллионов по проекту создания системы электронных военных билетов

В середине сентября 2018 г. Арбитражный суд Москвы правомерность этих требований подтвердил и обязал Минобороны рассчитаться с долгами в полном объеме. Факт выполнения запланированных работ «Ангстрем» доказал, предъявив подписанные министерством акты «ввода товара в эксплуатацию» и проведения обучения специалистов. После этого 30 октября 2018 г. оборонное ведомство подало апелляцию. Ее рассмотрение пока не завершено. Дата ближайшего судебного заседания по делу не определена.

Таким образом, по сумме двух разбирательствах Минобороны недосчиталось порядка 840 млн руб.

Вина на ЦНИИ ЭИСУ, «Воентелекоме» и самом Минобороны

В опубликованных судебных документах разбирательства по иску Минобороны, в ходе которого оно недосчиталось 424 млн руб., обрывочно упоминаются некоторые технические подробности о системе «Паспорт» электронных карт военнослужащих.

В частности, в ней используются продукты проблемного Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, входит в «Ростех») — выпущенная «Ростехом» в 2015 г. защищенная ОС на ядре Linux «Заря» в версии для ЦОДов и СУБД «Заря». Последняя основана на ядре СУБД PostgreSQL и включает балансировщик нагрузки Pgpool-ll.

При этом можно заключить, что рабочую конструкторскую документацию на саму электронную карточку, которую потом выпускал «Ангстрем», также разрабатывал ЦНИИ ЭИСУ. В ходе проекта эту документацию он передал «Ангстрему» не в срок. «До получения необходимой документации исполнение контракта в полном объеме не представлялось возможным», — заключают на этом основании судьи. При этом они апеллируют к тому, что документация разрабатывалась по не имеющим отношения к «Ангстрему» контрактам между ЦНИИ ЭИСУ и Минобороны.

Также из документов суда следует, что проект был затянут из-за того, что на 214 объектах Минобороны в нужный момент отсутствовали межсетевые экраны неназванного производителя с функцией криптографического шлюза. Ответственность за это нес «Воентелеком». В сентябре 2015 г. в «Ростехе» его называли вторым главным исполнителем по проекту наравне с «Ангстремом».

Кроме того, на ряде объектов, на которых планировалось развернуть «Паспорт» в какой-то момент обнаружилась «отсутствие строительной готовности» (велся или требовался ремонт и пр.).

«Ангстрем» тоже виноват

Несмотря на все вышеперечисленное, в срыве сроков развертывания «Паспорта» судьи также констатировали и вину «Ангстрема». Степень этой вины в публичных документах суда не отражена. Изначально исполнение контракта с Минобороны он должен был завершить 31 декабря 2015 г. Фактически сводный акт приема-передачи товара был подписан сторонами двумя годами позже — 28 декабря 2017 г.

Загадочная система электронных военных билетов

Информационная система, развертыванием которой занимался «Ангстрем», в первую очередь призвана перевести учет кадрового состава Минобороны в электронный вид — за счет замены бумажных военных билетов на пластиковые карточки с электронными чипами.

О системе много говорили в течение 2016 г., когда официальные лица рапортовали, что она вот-вот заработает на полную мощность. В частности об этом в конце июля заявлял гендиректор (на тот момент) НПО «Ангстрем» Алексей Бочаров. «Опытно-конструкторская работа “Паспорт” завершена, — цитировали его слова ”Известия” — Сейчас проводится опытная эксплуатация системы, а в сентябре мы будем готовы запустить ее в полном объеме. Переход на электронные карты позволит военным полностью взять под контроль доступ к защищаемым объектам и информационным ресурсам, производить учет и подтверждение прав на получение социальных, финансовых и иных услуг, а также контролировать их фактическое предоставление военнослужащим».

Бочаров тогда также заверял, что «Ангстремом» было изготовлено 651 тыс. электронных карт, а 89 тыс. из них уже персонализированы и проходят испытания в войсках. На предприятии тогда даже считали, что фактически было запущено тестирование «электронных паспортов», в перспективе пригодных для использования всеми гражданами России.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что контракт в отношении системы был заключен с «Ангстремом» в декабре 2014 г. Однако само понятие «персональной электронной карты», удостоверяющей личность военнослужащего, на тот момент еще нормативно никак закреплено не было. В марте 2016 г. законопроект на эту тему в Госдуму внес депутат «Справедливой России» Игорь Зотов, но уже 18 апреля документ был ему возвращен.

Лишь 24 ноября 2016 г. вышел приказ Минобороны, который дополнил картой перечень документов учета Вооруженных сил. Что же касается законодательного уровня, то на нем присвоение карте статуса полноценного документа не произошло до сих пор. В марте 2018 г. два десятка сенаторов внесли в Госдуму соответствующие изменения в статью 10 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Однако пока законопроект принят только во втором чтении.