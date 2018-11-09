«Галактика» научилась вдвое быстрее рассчитывать зарплату для миллионов сотрудников

«Галактика» разгоняет ERP-систему

Корпорация «Галактика», российский разработчик бизнес-приложений для планирования и управления производством, протестировала коммерческую версию 9.1 системы «Галактика ERP» совместно с Intel. В ходе испытаний, проведенных в облачной инфраструктуре для удаленного тестирования с использованием технологии распараллеливания процессов, был осуществлен централизованный полнофункциональный расчет заработной платы для 2 млн сотрудников за 8 часов 8 минут – примерно вдвое быстрее по сравнению с результатами прошлогоднего испытания.

Технология распараллеливания процессов на большом объеме данных заключается в формировании определенного количества серверов расчета и управления их работой с помощью диспетчера расчета. Диспетчер поочередно опрашивает серверы расчета и раздает задания на свободные машины. Серверы расчета в режиме простоя анализируют свои очереди заданий и при появлении следующего задания выполняют его. Информация о выполнении заданий серверами протоколируется на диспетчере.

Возможно отдельное задание числа серверов для разных этапов расчета с разными требованиями к вычислениям.

«Галактика» продолжает оптимизировать свою ERP-систему

Данная технология позволяет оптимальным образом использовать вычислительные мощности, подключая свободные ресурсы к решению ресурсоемких задач.

Проведение испытаний

Для испытаний системы «Галактика ERP» был выбран один из самых ресурсоемких и затратных процессов в контуре «управление персоналом» – расчет заработной платы. При тестировании была задействована полная функциональность системы, включая объем данных по лицевым счетам, структуру начислений и удержаний c учетом отпусков, больничных, пособий, северных и региональных надбавок и т.д.

Задача расчета заработной платы для предприятия характеризуется интенсивными смешанными нагрузками на систему хранения, чем был обусловлен выбор в пользу технологии Intel Optane в качестве быстрого элемента подсистемы хранения для размещения базы данных. Использование процессоров Intel Xeon Scalable (уровня Gold и Platinum) и твердотельных накопителей Intel Optane SSD P4800X стало одним из критериев обеспечения высокой скорости расчетов и стабильной работы системы.

Тестирование проводилось на специальной площадке Intel в Нижнем Новгороде. Сейчас в этой «облачной лаборатории» доступны сервера следующего поколения с разнообразной сетевой инфраструктурой. В качестве одного из вариантов построения публичной или частной облачной инфраструктуры и проведения тестов в лаборатории может быть использован OpenStack (свободное ПО для развертывания облаков) с различного рода оптимизациями включая SR-IOV и Open vSwitch с DPDK. Обслуживание и конфигурация оборудования на площадке производится специалистами Intel. Также в тестовом облаке предлагается услуга по профилировке выполняемых задач группой по программной оптимизации Intel. Результаты анализа производительности позволяют совместно определять узкие места в алгоритмах и зачастую значительно повышать эффективность их исполнения.



Напомним, в ходе предыдущего тестирования, проведенного в августе 2017 г., на стенде IBM удаленно из центра разработки компании, система «Галактика ERP» провела расчет 1 млн лицевых счетов за 9 часов 53 минуты. Расчет выполнялся на серверах средних мощностей – было выделено 8 ядер суперскалярного процессора Power8, организованных как 10 виртуальных процессоров, в режиме SMT-4. За время испытания было проведено более 50 замеров, при которых подбиралась оптимальная конфигурация стенда. Средняя скорость превысила 100 тыс. лицевых счетов в час, или 1,7 тыс. лицевых счетов в минуту.

О планах на будущее

«Галактика» и Intel планируют продолжить совместные тестирования продуктов корпорации на различных конфигурациях аппаратной инфраструктуры: от высокопроизводительных вычислительных комплексов до базовых конфигураций для промышленных систем. Результаты первичного профилирования, проведенного инженерами Intel, подтвердили перспективность использования пакета разработки распараллеленного программного обеспечения Intel Parallel Studio XE.

При профилировании вычислительной нагрузки с использованием инструмента Intel VTune Amplifier были обнаружены следующие перспективные направления оптимизации: переход на современные компиляторы Intel, что позволит в полной мере использовать аппаратные возможности платформ Intel, такие как векторные инструкции Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512), что потенциально может дать ускорение вычислительной части до 16 раз по сравнению со скалярным исполнением.

При профилирования клиент-серверных взаимодействий «Галактики ERP» командой Intel VTune Amplifier были раскрыты возможности дальнейшего повышения производительности за счет оптимизации «тяжелых» объектов синхронизации параллельной обработки транзакций, которые используют 25-30% расчетного времени.

В настоящее время «Галактика» ведет совместную работу с российскими компаниями по различным технологическим направлениям. Недавно был выпущен промышленный релиз системы «Галактика ERP» с поддержкой СУБД Postgres Pro.

Кроме того, проводятся совместные тестирования с российскими производителями «железа», например, компанией «Аквариус». Среди производителей датчиков и технического оборудования партнерами «Галактики» являются «РТСофт», группа компаний «Хайтэк».

Прорабатывается вопрос предоставления облачных моделей обслуживания, и выход таких продуктов будет анонсирован отдельно.



Коротко о компании «Галактика»

«Галактика» была основана в Москве в 1987 г. Николаем Красиловым, Геннадием Гацко, Дмитрием Черных и Валерием Басалыгой.. Свою деятельность начала с автоматизации управления на ряде машиностроительных предприятий СССР.

В 1995 г. корпорация выпустила интегрированную систему автоматизации управления предприятием «Галактика» (сегодня – «Галактика ERP»), реализованную в соответствии с «клиент-серверной» архитектурой.

За время существования «Галактика» реализовала свыше 6,5 тыс. проектов для 1,2 тыс. компаний из ключевых отраслей российской экономики. В числе ее клиентов: «Транснефть», «Роснефть», «Газпром», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Росэлектроника» и другие.

Выручка компании за финансовый 2017 г. составила 3,27 млрд руб. В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017» «Галактика» занимает 40 место.