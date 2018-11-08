Россияне выпустили приложение для контроля за ремонтными бригадами с мобильника

Приложение «Мобильная бригада»

«Деснол софт», российский разработчик решений по автоматизации на базе платформы «1С», выпустил бесплатное мобильное приложение «Мобильная бригада». Приложение предназначено для работников ремонтных подразделений.



Программа реализована на мобильной платформе «1С:Предприятие» и работает в связке с «1С:ТОИР 2 корп» (версия 2.0.20.1 и выше) - отечественной кросс-отраслевой системой управления техническим обслуживаем и ремонтами оборудования –, обеспечивая двусторонний обмен данными для оперативной работы сотрудников на объектах.

В настоящее время доступна версия приложения для операционной системы Android 4.0 и выше. В магазине Google Play Market «Мобильная бригада» оценена пользователями в четыре звезды из пяти.

Функциональность приложения

Программа «Мобильная бригада» призвана оптимизировать работу отделов эксплуатации в компаниях с распределенной структурой.

«Вооруженные» смартфоном с установленным приложением сотрудники, не привязанные к офису и находящиеся в постоянном движении, приобретают возможность получать задания на ремонт оборудования в виде перечня работ с указанием объектов, которые требуют внимания. По завершении работ они могут зафиксировать факт их выполнения с передачей акта в «1С:ТОИР 2 корп» или просто сделать фотоснимок отремонтированного объекта.

Интерфейс приложения «Мобильная бригада»

Кроме того, приложение способно снабдить пользователя инструкциями и справочными материалами, необходимыми для выполнения работ (технологическими картами), а использование системы штрих-кодов позволяет отслеживать историю эксплуатации объекта ремонта.

Средства геопозиционирования позволяют работникам определять местоположение объектов ремонта на карте, а руководителям – подтверждать нахождение подчиненных на объектах.

Поддерживается работа с заявками, информацией и документами в офлайн-режиме.

Совместный проект «Деснол софта» и «Магнита»

«Магнит», одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, и «Деснол софт» в начале августа 2018 г. запустили систему управления «1С:ТОИР 2 корп». Система «1С:ТОИР 2 корп» предназначена для ведения учета плановых и аварийных ремонтов всего оборудования, зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры компаний.

Благодаря внедрению решения была сформирована единая централизованная база данных, которая теперь контролирует работу отделов эксплуатации в 74 филиалах сети «Магнит» в семи федеральных округах России. Масштабная электронная «библиотека» содержит более 50 млн экземпляров техпаспортов с информацией о каждой единице оборудования. Также ведется учет ремонтов зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры.

ТОИР синхронизирован с различными информационными системами «Магнита», так что сотрудники через смартфон имеют доступ к необходимым документам.

В настоящее время «Магнит» включает более 16 тыс. магазинов различных форматов, 37 распределительных центров, предприятия по выпуску собственной продукции. На объектах установлены десятки тысяч единиц оборудования, вся техника нуждается в поддержке в исправном состоянии.

Совместный проект по внедрению системы управления ремонтами и ТО стартовал весной 2016 г. в торговой точке сети «Магнит» в Ростове-на-Дону. Запуск предусматривал несколько релизов (каждый из этапов должен быть завершен «под ключ» перед переходом к следующему). После успешного тестирования в пилотном филиале каждое внедренное решение тиражировалось на другие подразделения компании. Это позволило избежать возможных ошибок при масштабированиии и снизить риски. Важной частью проекта стало создание мобильного приложения для удаленной работы специалистов по эксплуатации. Оно было создано по тем параметрам, которые необходимы для бесперебойной работы бригад и оптимальной загруженности сотрудников.

Заявки на ремонт приходят рабочему в виде push-уведомления. Каждый исполнитель видит в приложении только свои заявки, которые формируются в список. Его можно сортировать по значимости (критичности) и местонахождению магазина. В заявке специалист получает исчерпывающую информацию: целевую дату выполнения работ, адрес магазина, контакты заказчика (директора торговой точки), описание проблемы. Для оперативной обработки сведений каждая единица оборудования имеет штрих-код. Считав его при помощи мобильного телефона, сотрудник может легко узнать историю эксплуатации техники. Завершив работы по заявке, специалист прямо в приложении формирует акт о выполнении задачи и отправляет его в систему.

Использование смартфонов позволило упразднить функцию «диспетчера», которую выполняли инженеры, и высвободить до 25% рабочего времени специалистов. Также увеличилась скорость реагирования. Ранее на передачу заявки непосредственному исполнителю уходило до двух часов, теперь же процедура в среднем занимает порядка пяти минут. Это сократило время простоя оборудования. За счет внедрения учета запчастей снизился риск потерь и нецелевого использования материалов. На складах находится то количество материалов, которое необходимо для планируемых и аварийных ремонтов, ведется геолокационный контроль за работниками — мониторинг перемещений и расхода топлива.