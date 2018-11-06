 

Российская армия получила 1,8 тыс. беспилотников

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, Текст: Валерия Шмырова

В течение последних шести лет российская армия получила на вооружение 1,8 тыс. воздушных дронов. Аппараты используются в том числе для разведки на глубину до 500 км. Завершается разработка отечественных дронов, способных вести разведку на глубину до 3 тыс. км.


Дроны на вооружении

За последние шесть лет в российскую армию было поставлено более 1,8 тыс. современных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». Беспилотники были использованы для оснащения примерно 40 новых частей и подразделений, сформированных в данный период. Газета называет эти изменения «качественным рывком» в развитии беспилотной авиации в российской армии.

Использование БЛА позволяет вести разведку на глубину до 500 км. В целом возможности группировки беспилотной авиации по разведке возросли в 15 раз, отмечает издание. Газета пишет также об улучшение летно-технических характеристик БЛА российского производства. В настоящий момент на финальной стадии находится разработка комплексов, способных вести разведку на глубину до 3 тыс. км.

Кроме того, беспилотники эффективно используются в радиоэлектронной сфере. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе БЛА способны полностью блокировать радиосвязь в радиусе до 100 км. В современных РЭБ, в том числе на воздушных носителях, которые применяются сейчас в армии, дальность радиоподавления выросла в 3,5 раза, а список поражаемых радиоэлектронных средств был существенно расширен.

Также беспилотники применяются для обеспечения связи и огневого поражения в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. «Красная звезда» отмечает, что в тех общевойсковых и артиллерийских подразделениях, где используются БЛА, наблюдается значительный рост боевых возможностей и общей эффективности работы. То же самое касается оперативно-тактической авиации.

Использование БЛА в России

Напомним, в октябре правительство утвердило дорожную карту по регулированию работы беспилотной авиации в России. Согласно документу, в стране планируется разрешить свободные полеты дронов на высоте до 150 м, обеспечить сертификацию информационных систем беспилотников, определить ответственность беспилотного судна перед пассажирами и определить порядок расследования авиапроисшествий с БЛА.

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БЛА самолетного типа «Корсар», состоящий на вооружении в российской армии, используется в целях разведки

Беспилотники в России используются в различных сферах. Например, летом 2018 г. одиннадцать пляжей Москвы патрулировались воздушными дронами. Беспилотники летали над водой и транслировали видео на планшеты спасателей. В проекте было задействовано более 20 квадрокоптеров.

Одним из самых перспективных направлений использования дронов в настоящий момент считается доставка посылок. Например, «Почта России» планирует использовать беспилотные летательные аппараты для доставки грузов в районах со сложным ландшафтом еще с 2016 г. Однако в апреле 2018 г. пробная доставка посылки «Почты» с помощью воздушного дрона в Улан-Удэ окончилась провалом — аппарат врезался в стену здания неподалеку от точки старта и упал на землю, в результате чего разбился на куски.

Всю ответственность за аварию «Почта России» возложила на производителя дрона. Для доставки был использован беспилотный аппарат БПК «Эра-52», принадлежащий компании «Магнетар». Стоимость такого дрона составляет порядка 1,2 млн руб. 30 мая «Магнетар» повторил попытку доставить посылку с помощью беспилотника. На этот раз доставка увенчалось успехом — дрон напрямик через горы за 18 минут долетел до пункта назначения, до которого автомобиль вез бы груз примерно час по трассе протяженностью 70 км.

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