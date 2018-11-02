CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным
В Москве 6 декабря 2018 г. CNews проведет конференцию «Аналитика и большие данные 2018: как получить эффективное решение».
Согласно прогнозам Gartner, первые три места в Топ-10 технологий, которые по итогам 2018 г. покажут наиболее активное развитие, займут искусственный интеллект, аналитика и умные приложения, а также умные вещи. Текущая ситуация подтверждает прогнозы — сейчас уже невозможно говорить об аналитике в отрыве от новых инструментов и технологий, от искусственного интеллекта или интернета вещей.
Бизнес-аналитика и технологии больших данных, в отличие от других инновационных направлений, таких как блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей, развиваются поступательно. При этом их пользователи тщательно просчитывают экономический эффект и не забывают о проблеме обеспечения безопасности.
На сегодняшний день проекты в этой сфере реализуются в основном в ритейле, телекоме, финансовом и государственном секторах. Все более активно пытаются присоединиться к ним промышленные предприятия и энергетика, где наиболее востребованы решения на стыке больших данных и интернета вещей. Реальные кейсы с понятной эффективностью с интересом изучаются рынком и служат огромным стимулом для все более широкого проникновения технологий.
Одновременно на государственном уровне всерьез заговорили о необходимости регулирования этой сферы. Пока речь идет об анализе последствий сбора данных и пресечении попыток использования их не по назначению. Особенно актуально это для открытых данных, беспрепятственный доступ к которым обещало государство. Еще один вопрос — возможность их коммерциализации. Что касается данных из социальных сетей, то здесь необходим баланс между потребностями рынка и желанием государства регулировать все и вся.
- Как развивался мировой и российский рынок BI в 2018 г.?
- Какие новые кейсы появились на рынке BI и больших данных?
- В каких отраслях аналитика наиболее востребована?
- Как она влияет на развитие других технологий?
- Насколько эффективно использование продвинутой аналитики?
- Какие риски возникают в процессе внедрения BI и больших данных?
- Как минимизировать риски и максимально быстро получить работающее решение?
- Как решается кадровая проблема в этой сфере?
- Какова роль BI и больших данных в новой цифровой экономике России?
- Каковы перспективы развития рынка BI и больших данных в России в 2019 г.?
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Аналитика и большие данные 2018: как получить эффективное решение».
Среди докладчиков и участников дискуссии:
- Юрий Буйлов, руководитель отдела разработки, CarPrice
- Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД
- Евгений Россинский, директор по технологии, онлайн-кинотеатр Ivi
- Андрей Евдокименков, начальник отдела ИТ, центральный аппарат ВРК-1
- Варвара Новожилова, руководитель направления продуктов отчетности, «Аэроклуб ИТ»
- Илья Мунерман, директор «Интерфакс-лаб»
Приглашены к участию:
- Анджей Аршавский, директор центра анализа данных и моделирования, Новолипецкий металлургический комбинат
- Артем Данилов, архитектор хранилища данных, Аvito
- Владимир Руденко, CIO, «Уралхим ОЦО»
- Илья Ясный, начальник отдела экспертизы проектов департамента анализа инвестиций, Фармстандарт
- Мария Боголюбова, руководитель департамента ассортиментной политики и аналитики, Finn Flare
- Антон Мироненков, директор по большим данным, X5 Retail Group
- ВладимирПуляев, директор по ИТ, «Силовые машины»
- Сергей Сотниченко, руководитель управления хранилищ данных и отчетности, банк «Тинькофф»
- Александр Старовойтов, заместитель директора по ИТ, «Базэл-аэро»
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ госструктур и различных секторов бизнеса.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсе CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону +7 495 363-11-11 доб. 1326,
e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.