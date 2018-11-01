«Техносерв» перехватил у «Наумена» госсайт для контроля граждан над принимаемыми законами

Поддержкой сайта о готовящихся к выпуску нормативных правовых актах regulation.gov.ru в ближайший год займется «Техносерв». По сравнению с предыдущим годом проект «подорожал» почти вдвое.

Поддержка для regulation.gov.ru

Интегратор «Техносерв» займется сопровождением государственного интернет-портала regulation.gov.ru. Этот ресурс был создан для размещения информации о подготовке федеральными госорганами проектов нормативных правовых актов и о результатах их общественного обсуждения.

Контракт на поддержку портала достался «Техносерву» по итогам проведенного Минэком конкурса с начальной ценой лота в 14,27 млн руб. Интегратор победил с предложением выполнить работы за 13,48 млн руб.

Его конкурентами на тендере стали «Рунетсофт» с запрошенной ценой в 11,24 млн руб., Научно-исследовательский институт систем государственного управления (НИИ СГУ) — с 14 млн руб., Научно-производственный центр «Бизнесавтоматика» — с 12,1 млн руб.

«Техносерв» забрал у «Наумена» техподдержку regulation.gov.ru

В «Техносерве» рассказали CNews, что ранее поддержкой regulation.gov.ru не занимались. Контракт на данные работы компания получила впервые. Фронт работ рассчитан до 29 ноября 2019 г.

Предшественник «Техносерва» со странным контрактом

Отметим, что предыдущим подрядчиком Минэка выступил «Наумен консалтинг» — юрлицо российской компании Naumen, с которой «Техносерв» с начала 2015 г. связывали партнерские отношения, в контексте взятого в России несколько лет назад курса на импортозамещение. Сейчас в «Техносерве» заявляют, что данное партнерство было свернуто.

Примечательно, что официально контракт «Наумена» на поддержку портала истекает только 1 декабря 2018 г., в то время как в контракте «Техносерва» в качестве даты начала его исполнения прописано 14 сентября 2018 г. На вопрос CNews, не связано ли наложение дат с тем, что у Минэка с «Науменом» возникли какие-либо проблемы, в «Техносерве» сообщили, что детали предыдущего контракта компании не известны. «”Техносерв” приступил к обслуживанию портала в соответствии с указанными в подписанном контракте сроками», — заверили в организации.

На момент выхода материала в пресс-службе Минэка разъяснения по данному вопросу CNews не предоставили.

Поддержка портала подорожала

Анализ сайта госзакупок показывает, что начальные цены контрактов на поддержку regulation.gov.ru на конкурсах Минкомсвязи последние несколько лет снижались (равно как и финальные цены договоров), но в 2018 г. резко выросли.

В частности, в конце 2014 г. при стартовом размере лота в 10,5 млн руб. годовой контракт достался «Бизнесавтоматике» за 8,4 млн руб. В конце 2016 г. при цене лота в 8 млн руб. — «Правовест бизнесу» за 7,7 млн руб. В конце 2017 г. при цене лота 7,52 млн — вышеупомянутому «Наумену» за 7,15 млн. То есть по сравнению с прошлым годом контракт «подорожал» почти в два раза.

В пресс-службе «Техносерва» затруднились сказать, связано ли увеличение расценок с существенным расширением фронта работ или с чем-то иным. «Не можем ответить, так как не сравнивали технические задания контрактов», — заверили собеседники CNews. Ответ на этот же вопрос от пресс-службы Минэка редакция также не получила. Сделать однозначные самостоятельные выводы, только сверяя техзадания тендеров, возможным не представляется.

Что предстоит делать «Техносерву»

В соответствии с условиями контракта «Техносерв», как сообщают в компании, станет осуществлять техническое сопровождение портала — поддерживать работоспособность прикладного ПО и технических средств: виртуальный дата-центр с виртуализированным серверным и сетевым оборудованием и оборудование клиентских рабочих станций. Также в задачи интегратора входит ежегодный полный технический аудит, включающий анализ эффективности эксплуатации программно-аппаратного комплекса и предоставление рекомендаций для повышения эффективности технологий и более продуктивного использования системы.

Кроме того, «Техносерв» будет оказывать услуги информационно-технологической поддержки для пользователей и представителей госзаказчика по вопросам функционирования портала и его регионального сегмента. Информационная поддержка коснется вопросов порядка работы с ресурсом, осуществления процедур общественного обсуждения, а также исправления ошибок. Обращения, связанные с технической поддержкой, разделяются на несколько категорий: общие — по работе с порталом, по работе определенных технологий и программных продуктов, а также на уровне модулей с исходным кодом и вопросы аппаратного обеспечения.

Также в задачи компании входит актуализация настроенных бизнес-процессов портала при изменении нормативных правовых актов и анализ корректности размещения законопроектов.

Редизайн сайта условиями контракта не предусмотрен.