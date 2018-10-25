ФНС и Казначейство захватили 40% списка крупнейших ИТ-гостендеров

Среди 100 крупнейших ИКТ-госзакупок федеральных ведомств России в 2017 г. 40 пришлось на ФНС и Казначейство. Отражающий этот факт традиционный рейтинг CNews при этом может стать последним в своем классическом виде. По крайней мере по итогам 2018 г. мы уже не узнаем поставщиков Минобороны и суммы полученных ими контрактов.

Рейтинг госзакупок за 2017 год

Общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2017 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, составила 52,31 млрд руб. Исследование было проведено в рамках ежегодного обзора «ИКТ в госсекторе», в котором подробно описаны принципы выборки рассмотренных тендеров.

Некоторые соглашения с поставщиками корректировались в процессе исполнения договоров, и их суммы увеличивались, иногда превышая начальные цены лотов. (Отсюда отрицательные значения, встречающиеся в предпоследнем столбце.) С учетом этих корректировок реальная суммарная экономия топовых госзаказчиков составила 2,07 млрд руб. — порядка 3,8% от заложенного в закупки бюджета.

Незначительный рост при серьезном допущении

По сравнению с 2016 г. министерства и ведомства в 2017 г. потратили на ИКТ на 9,8 млрд руб. меньше. Сумма 100 контрактов год назад составила 62,16 млрд руб. Однако важно понимать, что без малого 11 млрд руб. тогда было уплачено в раках всего одного контракта — на работы, которые вполне можно считать исключительным спецпроектом. Тогда Минкомсвязи передало «Ростеху» подряд на создание и обслуживание средств связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. в России.

Если бы этого проекта не было, то Топ 100 за 2017 г. сейчас превзошел бы предыдущий рейтинг примерно на 1 млрд руб., хотя это конечно изрядное допущение и натяжка.

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2017 г.

Номер Головной заказчик Исполнитель Проигравшие конкуренты Вид тендера Сумма контракта, ₽млн Стартовая цена, ₽млн Экономия, ₽млн Предмет контракта 1 Минкомсвязи Ростелеком Закупка у единственного поставщика 1 932,93 1 932,93 0 Подключение медицинских организаций к интернету 2 Минкомсвязи Ростелеком Закупка у единственного поставщика 1 765,20 1 765,20 0 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства 3 ФНС Ростелеком Аукцион 1 383,74 1 404,42 20,68 Оказание услуг единой сети передачи данных для ФГИС ведения единого госреестра ЗАГС 4 МВД Ростелеком Закупка у единственного поставщика 1 112,93 1 112,93 0 Обеспечение органов МВД услугами передачи данных и доступа к интернету 5 ФНС Элвис-плюс Депо электроникс Аукцион 981,94 996,90 14,96 Изготовление и поставка ПАК защищенных компьютеров единого госреестра ЗАГС 6 Фонд социального страхования Компьюлинк Техносерв Конкурс 990,00 994,75 4,75 Сопровождение и развитию ФГИС единой интегрированной ИС «Соцстрах» и связанного с ней прикладного ПО 7 Пенсионный фонд Техносерв Рэдсис Аукцион 932,61 986,89 54,28 Аренда вычислительной инфраструктуры и организация связи для ЕГИССО 8 ФНС ГНИВЦ Логика бизнеса Конкурс 846,52 981,06 134,54 Сопровождение прикладного ПО АИС ФНС 9 Минфин ГНИВЦ ИБС экспертиза Конкурс 967,00 968,23 1,23 Сопровождение ИС Минфина в 2017-2019 гг. 10 ФНС ГНИВЦ Компьюлинк Конкурс 950,30 950,55 0,25 Развитие АИС«Налог-3» (вторая очередь)

CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Что касается финальной экономии, то здесь мы наблюдаем ощутимый прогресс — в 2016 г. госзаказчики сэкономили лишь 755,6 млн руб. или 1,2% от суммы стартовых цен лотов.

Самым популярным типом закупочной процедуры в 2017 г. оказался аукцион — на него пришлось 50 контрактов. На втором месте конкурс — 30. Закупки у единственных поставщиков заняли только 20 строчек рейтинга. Однако на 20 аукционах и одном конкурсе с ограниченным участием у подрядчиков в финале не оказалось конкурентов. Таким образом, неконкурентных закупок в топе оказалась 41 — больше, чем годом ранее на шесть штук.

Тотальное доминирование ФНС и Казначейства

Примечательной особенностью данной редакции рейтинга можно считать тот факт, что 40% списка поделили ФНС и Казначейство — по 20 топ-тендеров у обеих структур. Причем, если ФНС демонстрировала феноменальную активность и годом ранее, отметившись в списке с 21 процедурой, то Казначейство в 2016 г. провело только восемь топ-закупок.

Главные тендеры Казначейства относились к развитию его единой облачной инфраструктуры, ГИС «Электронный бюджет» и системы госзакупок. У ФНС большая часть тендеров касалась создания единого госреестра ЗАГСов и развития ПАКов в филиалах ведомства в Москве, Дубне и Городце Нижегородской области.

Относительно много топ-тендеров также осуществили Минобороны (девять), МВД и Пенсионный фонд (по восемь).

С точки зрения непосредственного вложения финансов первое место за ФНС — служба заключила контракты на 11,77 млрд руб. Второе место у Казначейства — 8,17 млрд руб. Замыкает тройку Минкомсвязи — 5,22 млрд руб.

Кто оказался топ-поставщиками

Больше остальных поставщиков в Топ 100 в 2017 г. получил возможность заработать «Ростелеком». Ему досталось 14 контрактов (зачастую безальтернативно) на 12,39 млрд руб. На втором месте расположился ГНИВЦ — основной подрядчик ФНС. За ним осталось семь контрактов на 4,62 млрд руб. На третьем месте «Компьюлинк» с четырьмя контрактами на 2,79 млрд руб.

Замыкают пятерку лидеров «Техносерв» и «ИБС экспертиза» — семь контрактов на 2,81 млрд руб. и шесть контрактов на 2,31 млрд руб.

Рейтинг накануне перемен

Необходимо отметить, что данный выпуск рейтинга, по всей видимости, станет последним в его классическом виде. Дело в том, что с 1 января 2018 г. Минобороны с целью защиты от западных санкций начало проводить закупки техники на закрытых процедурах.

Переход в закрытый режим состоялся согласно постановлению Правительства № 1428 от 27 ноября 2017 г. Срок его действия изначально ограничивался 1 июля 2018 г. Такой срок действия объяснялся намерением скрыть закупки по гособоронзаказу 2019 г., которые должны были завершиться в I полугодии 2018 г. Однако в июне 2018 г. было принято новое постановление № 708, согласно которому закрытые закупки были продлены до начала 2019 г.

На данный момент это означает, что на сайте госзакупок в отношении процедур Минобороны перестали публиковаться подробные техзадания, имена участников и победителей тендеров, а также суммы контрактов.

Пока остаются видны названия процедур и начальные размеры лотов. Однако к концу 2018 г. властями планируется доработать отдельную информсистему для военных закупок, и с начала 2019 г. к ней получат доступ все госзаказчики. Это значит, что закупки Минобороны могут переехать на полностью закрытую площадку. В базовом виде она была запущена ФАС в феврале 2017 г.

В 2017 г. Минобороны по линии ИКТ закупилось на 4,74 млрд руб. Если бы пришлось удалить из рейтинга ее закупки в силу их непрозрачности, поднявшиеся из-за пределов списка аутсайдеры смогли бы «компенсировать» менее 1,8 млрд руб. из этой суммы. То есть прозрачная выручка ИКТ-поставщиков в рейтинге бы сократилась примерно на 3 млрд руб. — более чем на 5%.