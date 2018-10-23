Intel может отказаться от 10-нанометрового техпроцесса и будущих процессоров Cannon Lake

Intel решила окончательно отказаться от попыток наладить массовое производство микросхем по 10-нанометровому стандарту, поскольку и так слишком долго пыталась совладать с новыми нормами, пользуясь доминирующим положением на рынке процессоров. В то же самое время конкуренты в лице AMD и ARM не сидят сложа руки, планируя отвоевать рынок у Intel, увязшей в проблемах технического и организационного характера.

Intel отказывается от 10-нанометрового стандарта

Intel решила свернуть работы по освоению 10-нанометрового технологического процесса при производстве микросхем, в результате чего процессоры семейства Cannon Lake, массовый выход которых запланирован на 2019 г., могут никогда не увидеть свет. Причиной тому – отсутствие успехов на этом направлении в течение слишком продолжительного периода времени. Об этом сообщил ресурс SemiAccurate со ссылкой на собственные источники в компании.

Корпорация оперативно отреагировала на данное заявление, опубликовав опровержение с официального аккаунта в Twitter.

«Информация, распространенная сегодня СМИ, о том, что Intel прекращает работу над 10-нанометровым процессом, не соответствуют действительности. Мы добились хороших результатов в производстве по 10-нанометровому техпроцессу. Производство наращивается в соответствии с графиком, который мы представили одновременно с выходом последнего отчета о доходах», говорится в заявлении Intel.

AMD и ARM угрожают гегемонии Intel

Если распространенные SemiAccurate слухи о прекращении работы над 10-нанометровыми технологиями правдивы, то не вполне ясно, чем чипмейкер планирует удивить рынок в ближайшем будущем. AMD, главный конкурент Intel, собирается выпустить 7-нанометровые процессоры уже в 2019 г. Некоторые аналитики склонны считать, что именно тогда решения AMD обгонят продукцию Intel по производительности.

Производители мобильных процессоров тоже отнюдь не бездействуют. Британская ARM в августе 2018 г. представила обновленные планы по выпуску новых архитектур до 2020 г., в соответствии с которыми типичная система на базе новейших ядер Deimos и Hercules сможет продемонстрировать производительность сравнимую с возможностями мобильных версий Intel Core i5 при значительно более высоком уровне энергоэффективности.

Трудности с «покорением» 10 нанометров

Intel несколько раз откладывала начало массового производства процессоров по 10-нанометровому техпроцессу на более поздние сроки. Сперва корпорация обещала начать выпуск 10-нанометровых чипов в 2015 г., после чего последовало несколько сообщений о задержке. В результате официальная дата выхода нового поколения микросхем была перенесена на 2017 г. С наступлением 2017 г. Intel была вынуждена вновь «нажать на паузу», теперь – уже до II полугодия 2018 г.

Intel может вовсе отказаться от производства по 10-нанометровому техпроцессу

В конце апреля 2018 г. Брайан Кржанич (Brian Krzanich), который занимал пост генерального директора Intel, объявил о том, что компания сможет запустить 10-нанометровые процессоры в массовое производство не ранее 2019 г.

Одновременно с этим в Intel решили сфокусироваться на производстве новых 14-нанометровых процессоров семейств Whisky Lake и Cascade Lake, отметив, что они на 80% опередят по производительности ранние модели этих линеек. Глава Intel также уверял в отсутствии каких бы то ни было проблем с разработкой 10-нанометровых чипов. Он говорил, что компания способна производить такие процессоры, но лишь малыми партиями.

Его слова частично подтверждает выход первого 10-нанометрового двухъядерного процессора Core i3-8121U семейства Cannon Lake, которым оснащался поступивший в продажу 15 мая 2018 г. ноутбук Lenovo IdeaPad 330. Важно отметить, что под управлением Core-i8121U работала только китайская версия устройства. В России, к примеру, ноутбук был представлен в различных конфигурациях: от Celeron Dual Core N4000 и AMD E2 до Core i7 (восьмое поколение) и AMD Ryzen.

Проблема дефицита

В начале сентября 2018 г. издание Digitimes сообщило о дефиците поставок 14-нанометровых энергоэффективных процессоров Intel Whiskey Lake и Amber Lake для ноутбуков, которые были представлены за неделю до этого.

Выпустить ультрабуки на этих чипах собирались многие крупные производители потребительской электроники, но из-за задержек со снабжением микросхемами Intel им пришлось пересмотреть прогнозы по поставкам своей продукции.

По данным различных СМИ, Intel рассматривала несколько вариантов решения проблемы дефицита. Корпорация нуждалась в разгрузке производственных мощностей, настроенных на выпуск 14-нанометровых процессоров.

Одним из способов достижения этой цели мог стать «откат» к старому 22-нанометровому техпроцессу при производстве чипсетов материнских плат. Другая опция – использование производственных линий тайваньской компании TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковых схем, к услугам которой кроме Intel прибегают AMD, Apple, Broadcom, Nvidia, Qualcomm и другие производители микроэлектроники.

Реорганизация производства в Intel

Захлестнувший Intel кризис на фоне затянувшейся задержки с внедрением 10-нанометрового техпроцесса и обострение конкуренции на рынке микропроцессоров вынудили корпорацию взяться за реорганизацию производственного подразделения, в результате которой один из его ключевых руководителей Сохейл Ахмед (Sohail Ahmed) был отправлен в отставку.

Само подразделение разделили на три департамента – технологических разработок, поставок и управления производством.