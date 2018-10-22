В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ

Группа «Техносерв» определилась с новым составом органов управления. Председателем совета директоров стал Сергей Баранов старший вице-президент ВТБ. Правление группы возглавил Алексей Ананьев, основатель компании. Основной задачей наблюдательного органа станет осуществление общего руководства группой и контроля над работой исполнительных органов.

Новый совет директоров «Техносерва» утвердил состав правления

Российский системный интегратор «Техносерв» определил состав органов управления группы, в которые вошли трое выходцев из банков ВТБ и ВЭБ.

Председателем совета директоров стал Сергей Баранов, старший вице-президент ВТБ с 2018 г., сместивший основателя «Техносерва» Алексея Ананьева с этой должности, которую он занимал с 2014 г.

Теперь Ананьев возглавит новый орган – правление. В его задачи войдет оперативное управление группой компаний, вопросы определения стратегии, инвестиционное и бюджетное планирование, формирование системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами компаний, надежностью и эффективностью систем управления рисками.

В состав правления вошел Тимофей Борзов, действующий заместитель генерального директора «Техносерва». С 2013 г. он занимал различные должности в группе ВТБ: в период 2013-2017 гг. – управляющего директора департамента координации и анализа бизнеса, а с 2017 по 2018 гг. – управляющего директора по бюджетированию и проектной деятельности департамента информационных технологий.

Сергей Баранов назначен председателем совета директоров «Техносерва»

Место в правлении также досталось финансовому директору «Техносерва» Игнату Ваньковичу, который с 2017 по 2018 гг. проработал в должности заместителя финансового директора «дочки» ВЭБ – компании «ВЭБ-лизинг».

Помимо Борзова и Ванькевича, в состав правления вошли: Татьяна Архарова, директор департамента развития инновационных продуктов и сервисов «Техносерва»; Кирилл Булгаков, генеральный директор «Техносерв консалтинга» (входит в ГК «Техносерв»); Владимир Волков, технический директор «Техносерва»; Александр Егоров, генеральный директор «Рексофта» (входит в ГК «Техносерв»); Евгений Закрепин, коммерческий директор «Техносерва»; Сергей Корнеев, управляющий директор «Техносерва».

Биография Сергея Баранова

Сергей Баранов родился 2 января 1971 г. В 1994 г. окончил инженерный факультет МГТУ им. Баумана, а в 1996 г. получил диплом бакалавра экономического факультета Института мировой экономики и информационных технологий. В 2009 г. завершил обучение во Frankfurt Banking Academy, получив степень MBA.

В банковской сфере – с 1994 г. Работал в таких банках, как «Специализированный ипотечный коммерческий банк», «ВТ-банк», «Славянский промышленный банк», «ИНГ банк (Евразия)», «Дойче банк».

В группе ВТБ – с 2008 г. В 2008–2017 гг. Баранов возглавлял департамент информационных технологий «ВТБ капитал», а в период 2011–2017 гг. являлся заместителем руководителя департамента информационных технологий банка ВТБ в статусе старшего вице-президента.

В начале сентября 2018 г. занял должность руководителя департамента информационных технологий – старшего вице-президента банка ВТБ.

C 2018 г. – председатель совета директоров группы «Техносерв» и член совета директоров «Мультикарты», российской процессинговой компании, входящая в группу ВТБ).

Сделка с ВТБ

Группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва» в июне 2018 г. В результате ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении группой. Сумму сделки стороны не разглашают.

Представители банка охарактеризовали сделку как стратегически важную. По их мнению, приобретение доли в «Техносерве» способно значительно усилить технологическую экспертизу ВТБ.

Чем занимается «Техносерв»

«Техносерв» – один из крупнейших российских системных интеграторов. Компания имеет значительный опыт в реализации крупных проектов по внедрению, развитию и аутсорсингу инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности, энергетических и инженерных систем, прикладных платформ масштаба крупного предприятия и отрасли. В компетенцию также входят: ИТ-консалтинг, BI-системы, услуги сервиса и аутсорсинга.

Группа компаний «Техносерв» внедряет и развивает инфокоммуникационные и инженерные системы на основе собственных технологических разработок, а также решений ИТ-лидеров: Schneider Electric APC, Avaya, Cisco Systems, Dell EMC, Hitachi Vantara, HPЕ, HP, Huawei, IBM, Juniper Networks, Microsoft, Oracle, VMware и др.

Заказчики «Техносерва» – государственные структуры и крупнейшие предприятия ключевых отраслей экономики: телекоммуникации, ТЭК, промышленные, транспортные, торговые и финансовые предприятия.

В рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2017 г. интегратор занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб.