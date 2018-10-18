В Intel кризис. Производство в компании разделят на три части

Производственный кризис в Intel на фоне изрядно затянувшейся задержки с внедрением 10-нанометрового техпроцесса вынудил корпорацию взяться за реорганизацию производственного подразделения.

Кадровые перестановки в Intel

Intel разделит свое производство на три сегмента, а один из его нынешних руководителей – шестидесятилетний Сохейл Ахмед (Sohail Ahmed) – уйдет в отставку. Об этом 15 октября 2018 г. сотрудников компании оповестило руководство, сообщает издание The Oregonian.

После ухода Ахмеда Intel планирует сформировать три новых подразделения на основе уже существующей производственно-технологической группы.

Отдел технологических разработок возглавит Майк Мейберри (Mike Mayberry), в настоящее время занимающий должность главного технического директора компании и главы Intel labs. Руководство Intel labs временно возьмет в свои руки Рич Улиг (Rich Uhlig).

Управлением производством займется Энн Келехер (Ann Kelleher), совместно с Сохейлом Ахмедом руководившая производством до принятия решения о создании отдельных групп.

Слева направо: Венката Рендучинтала, Сохейл Ахмед, Майк Мейберри, Энн Келехер

Обязанность по организации поставок ляжет на плечи Рандира Такура (Randhir Thakur).

Вся троица новых руководителей будет подчиняться Венкате (Мурти) Рендучинтале (Venkata “Murthy” Renduchintala), нынешнему президенту группы технологий, системной архитектуры и главному инженеру Intel, предыдущим местом работы которого была Qualcomm.

Причины перемен

Одной из главных причин, побудивших руководство Intel к реорганизации структуры компании, стал затянувшийся кризис производства, связанный с переходом на более «продвинутый» 10-нанометровый технологический процесс.

Intel многократно откладывала старт массового производства процессоров по 10-нанометровому техпроцессу на более поздние сроки. Первоначально корпорация обещала начать выпуск 10-нанометровых чипов в 2015 г. Затем последовало несколько сообщений о задержке, после чего официальной датой выхода нового поколения чипов стал считаться 2017 г. Его наступление не ознаменовалось позитивным сдвигом в этом направлении – Intel вновь взяла перерыв, в этот раз – до второго полугодия 2018 г.

В конце апреля 2018 г. Брайан Кржанич (Brian Krzanich), на тот момент еще занимавший должность гендиректора Intel, сообщил, что компания сможет запустить 10-нанометровые процессоры в массовое производство не ранее 2019 г.

Одновременно с этим подопечные Кржанича решили сосредоточиться на совершенствовании 14-нанометровых процессоров семейств Whisky Lake и Cascade Lake, дав тому повод похвастаться 80% приростом производительности моделей этих линеек с момента выпуска первых экземпляров. Глава Intel также уверял в отсутствии каких бы то ни было проблем с разработкой 10-нанометров чипов. Он говорил, что компания способна производить такие процессоры, но лишь малыми партиями.

Проблема дефицита

В начале сентября 2018 г. стало известно о возникшем дефиците поставок 14-нанометровых энергоэффективных чипов Intel Whiskey Lake и Amber Lake, официально представленных корпорацией за неделю до этого. По информации Digitimes, выпуск ультрабуков на базе микросхем этих линеек запланировали крупнейшие мировые производители. В связи с задержками со стороны Intel они были вынуждены пересмотреть прогнозы по поставкам своей продукции.

Intel рассматривала несколько различных вариантов решения проблемы дефицита. В первую очередь было необходимо каким-либо образом разгрузить производственные мощности по выпуску 14-нанометровых чипов. Одним из способов достижения этой цели мог стать возврат к производству некоторых микросхем системной логики по старому 22-нанометровому техпроцессу. Альтернатива этому решению – задействование производственных линий тайваньской компании TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковых схем, услугами которой помимо Intel пользуются AMD, Apple, Broadcom, Nvidia, Qualcomm и многие другие.

Как бы то ни было, пока Intel занята «перетасовыванием» кадров и перераспределением нагрузки на производственные мощности, AMD из квартала в квартал демонстрирует уверенный рост выручки, постепенно «отвоевывая» у Intel потребителя как на рынке персональных, так и серверных решений. Некоторые специалисты считают, что процессоры AMD превзойдут чипы Intel по производительности уже к 2019 г.