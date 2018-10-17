Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке

Российский экспортный центр договорился о создании Российского центра цифровых инноваций и информационных технологий в свободной экономической зоны в ОАЭ. Новая организация поможет российским высокотехнологичным компаниям с экспортом их продуктов на Ближний Восток.

Российский экспортный центр проник в Dubai Internet City

Российский экспортный центр (РЭЦ) подписал со свободной экономической зоной Dubai Internet City и компанией Al Around Group соглашение о создании Российского центра цифровых инноваций и информационных технологий (РЦЦИ) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Подписание состоялось в Дубаи на ежегодной выставке GITEX Technology Week.

Dubai Internet City - одна из свободных экономических зон, развернутых в ОАЭ компанией Tecom Investments и ориентированных на привлечение высокотехнологичных организаций. Резиденты зоны получают налоговые льготы, послабления в части требований по иностранному владению.

РЦЦИ станет резидентом Dubai Internet City, а компания Al Around Group будет выполнять функции его оператора, пояснил CNews руководитель проекта РЭЦ по поддержку экспорту высоких технологий Марат Короваев. Будущее руководство РЦЦИ еще не определено.

В Дубаи создан Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий,

который должен помочь с экспортом российских ИТ-продуктов на Ближний Восток

РЦЦИ будет оказывать поддержку российским компаниям маркетинговую поддержку при продвижении их продукции на рынках Ближнего Востока. РЭЦ также удалось договориться, что резиденты РЦЦИ, дополнительно к льготам, которые имеют резиденты Dubai Internet City, получат определенные послабления в части правил наема персонала, добавил Короваев.

Для чего нужен новый центр

Активную работы в создании РЦЦИ приняла компания Infowatch, у которой уже год функционирует представительство в ОАЭ. «У российских компаний есть проблема с самооценкой и маркетингом, - говорит управляющий директоров Infowatch по странам Ближнего Востока Кристина Танцюра. - Мы имеем делать качественные продукты, но не умеем их презентовать и делаем это по одиночке. В то же время на Ближнем Востоке нужны комплексные решения».

Идея создания РЦЦИ появилась достаточно давно, объясняет топ-менеджер Infowatch. «Задача центра - создавать комплексные решения, как софтверные, так и хардверные, и продвигать их на Ближнем Востоке, используя поддержку как со стороны РЭЦ, так и со стороны местного партнера в лице Al Around Group»,- добавила Танцюра.

Как российским ИТ-компаниям помогают презентовать свою продукцию на GITEX

Российские ИТ-компании активно представлены на GITEX. РЭЦ имеет свой павильон на выставке и помог с организацией павильнов еще двум десяткам компаниям. В их числе «Лаборатория Касперского», Infowatch, Omnicomm, Infinet Wirelless, «Центр речевых технологий», «Элкомсфот», «Протей», Zecurion, rdp.ru и т.д.

РЭЦ берет на себя большую часть расходов данных компаний на организацию стенда, рассказал Короваев. Кроме того, центр оказывает компаниям-экспонантам организационную поддержку.

Свой павильон на GITEX имеет и Московский экспортный центр. При поддержке центра на выставке разместились еще полтора десятка столичных ИТ-компаний. В их числе «Фибрум», «Ярус», Software Product, «Лаборатория Технологий» и др.