Куратор российских ИТ назвал две главные цели цифровизации экономики

Задачи цифровой экономики

При развитии цифровой экономики в России будут решаться два основных блока стратегических задач, связанных с реестрами данных и цифровым профилем личности. Об этом рассказал зампредседателя Правительства России Максим Акимов на московском международном форуме «Открытые инновации», на котором состоялось представление проекта национальной программы «Цифровая экономика».

«Первый блок — архитектурный, — пояснил чиновник. — Прежде всего, это общенациональная архитектура данных. Для того, чтобы обеспечить семантическую возможность общения систем, эта общенациональная структура данных должна быть создана и отвечать потребностям как бизнеса, так и государства. Должны быть приведены в порядок и быть ответственными, валидными базовые реестры». По его словам, эту работу планируется проделать за ближайшие два года в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Второй блок задач касается так называемой цифровой идентичности. «Это полноценное цифровое резидентство организации, личности в мире. Это без сомнения управление разрешениями, цифровым профилем человека. Это единая среда доверия», — указал вице-премьер.

«Наша стратегическая задача — совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления на основе использования цифровых технологий, чтобы выйти в глобальные лидеры развития», — добавляет к этому глава Минкомсвязи Константин Носков.

Слайд из презентации Константина Носкова

К ключевых целям и показателям нацпрограммы до 2024 г. он также отнес увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г., использование в госсекторе преимущественно отечественного ПО, создание доступной для всех организаций и домохозяйств безопасной ИКТ- инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных.

Структура расходов на цифровую экономику

Глава Минкомсвязи напоминает, что реализация упомянутой нацпрограммы идет по шести направлениям. Общие расходы на нее до 2024 г. составят 1,08 трлн руб. Из них 1,59 млрд руб. пойдут на реализацию направления «Нормативное регулирование цифровой среды», 413,39 млрд руб. — на «Информационную инфраструктуру», 138,65 млрд руб. — на «Кадры для цифровой экономики», 17,99 млрд руб. — на «Информационную безопасность», 282,05 млрд руб. — на «Цифровые технологии», а также 226,34 млрд руб. — на «Цифровое государственное управление».

В роли догоняющих

С точки зрения главы Сбербанка Германа Грефа, Россия на данный момент в части цифрового развития находится за пределами авангарда по сравнению с другими странами. «Если посмотреть на наше цифровое место в мире, мы находимся в группе последователей, в серединке, — считает он. — Таким образом, реализация нацпрограммы направлена сегодня на то, что бы догнать лидеров».

По словам топ-менеджера, весь цифровой мир сегодня делится на две части — на тех, кто рожден цифровым, и на тех, кто только пытается таковым стать. «Доля компаний “рожденных цифровыми” в России низкая — менее 3%, — отмечает он. — Необходимо сфокусироваться на трансформации традиционного рынка».

При этом Герман Греф заявил, что, идя по пути цифрового развития, России не нужно делать ставку на математиков и программистов. «Нужно делать ставку на все специальности, на таланты, — пояснил он. — Математические школы — пережиток прошлого. Там детей обучают шаблонным навыкам, а они должны быть счастливыми. Поэтому очень важны школы с комплексной подготовкой».

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе нашей страны на цифровую экономику Президент России Владимир Путин объявил в конце 2016 г. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин также говорили на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце того же месяца.

В ноябре 2017 г. стало известно, что для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.

В мае 2018 г. указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Владимир Путин поставил цели и задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, в связи с чем Минкомсвязи с заинтересованными госорганами и организациями разработала нацпрограмму «Цифровая экономика Российской Федерации». В сентябре 2018 г. обновленный проект программы был представлен в Правительство и в октябре одобрен на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.