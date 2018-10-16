Самый мощный сервер на восьмиядерных «Эльбрусах» запущен в серийное производство

«Ростех» запустил в серийное производство самый высокопроизводительный российский сервер на восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С, предназначенный для построения вычислительных систем, к которым предъявляются особые требования по защищенности.

Сервер «Эльбрус-804» выходит в серию

Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», объявил о начале серийного производства отечественных высокопроизводительных серверов «Эльбрус-804» на базе четырех восьмиядерных российских микропроцессоров «Эльбрус-8С».

Устройство, созданное российскими разработчиками и серийно производящееся в России Институтом электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука, предназначено для построения вычислительных кластеров, работы с приложениями и базами данных.

Потенциальными потребителями серверов «Эльбрус-804» являются органы государственной, региональной и муниципальной власти, стратегические отрасли промышленности, в том числе предприятия энергетики, ЖКХ, авиационного и железнодорожного транспорта, банковского сектора и другие отрасли, где предъявляются особые требования к защите ИТ-систем.

Самый высокопроизводительный сервер на «Эльбрусах»

Сервер «Эльбрус-804» разработчики называют самым высокопроизводительным сервером на базе российских микропроцессоров «Эльбрус». Предельная вычислительная мощность сервера составляет 460 гигафлопс двойной точности и 920 гигафлопс одинарной точности. Устройство поддерживает установку до 256 ГБ оперативной памяти, весь объем которой доступен каждому из 32 вычислительных ядер. В сервер встроены отечественные контроллеры дисков SATA 3.0 и Gigabit Ethernet.

Серийное производство сервера ведется в Институте электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука

Главной отличительной особенностью аппаратного решения «Ростех» называет «не имеющую аналогов» технологию безопасных вычислений, встроенную в чипы «Эльбрус». Она обеспечивает защиту памяти системы от некорректных обращений со стороны программ, которые способны привести к повреждению данных или оставить систему уязвимой к хакерским атакам.

Основной операционной системой сервера является ОС «Эльбрус» – российский дистрибутив на базе GNU/Linux, разработанный МЦСТ. Решения на ОС «Эльбрус» отвечают требованиям второго класса защищенности от НСД (несанкционированного доступа) и позволяют проводить сертификацию ОПО СВТ по второму уровню контроля недекларированных возможностей. Таким образом, система гарантирует отсутствие скрытых «закладок» для кражи данных и несанкционированного вмешательства в работу оборудования. Кроме того, в настоящее время также ведется разработка собственных операционных систем российскими компаниями «Базальт», «Русбитех», «СВД встраиваемые системы».

В конце сентября 2018 г. было объявлено о появлении в России первого рабочего серверного решения на базе восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С». На тот момент сервер не являлся законченным коммерческим продуктом и не был готов к серийному производству.

О процессоре «Эльбрус-8С»

Отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С» разработан компанией МЦСТ и поддерживает объединение в многопроцессорную систему (до четырех процессоров).

Новый сервер оснащается четырьмя восьмиядерными процессорами «Эльбрус-8С»

Чип выполнен в соответствии с 28-нм технологическим процессом и микроархитектурой VLIW (Very long instruction word — «очень длинная машинная команда»), что позволяет решению выполнять операции с достаточно высокой скоростью – до 25 операций за один такт на каждом ядре, при этом работая на сравнительно низкой тактовой частоте в 1,3 ГГц. Пиковая производительность миксросхемы составляет 250 гигафлопс.

Каждое ядро процессора оснащено 512 КБ кэш-памяти второго уровня, а размер кэша третьего уровня составляет 16 МБ.

Для «Эльбрус-8С» предусмотрена система динамической двоичной трансляции бинарного кода x86/х86-64, позволяющая запускать программы, предназначенные для этой архитектуры.