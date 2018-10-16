ABBYY поглотила своего старинного партнера

ABBYY купила 100% разработчика ATAPY Software, который создает решения по автоматизации документооборота и анализу изображений. У сторон уже был ряд совместных проектов, в том числе по созданию и внедрению продуктов для госструктур.

Приобретение ABBYY

ABBYY приобрела компанию ATAPY Software, которая занимается разработкой решений по автоматизации документооборота и анализу изображений. Как рассказали в ABBYY CNews, интеграция ATAPY Software в состав группы компаний ABBYY была начата 2 октября и должна закончиться в начале 2019 г.

80 сотрудников ATAPY Software перейдут в команды трех подразделений ABBYY — Technical Services, Professional Services и R&D. Текущие проекты ATAPY Software будут переданы в ABBYY вместе с клиентской базой. Офис ATAPY Software в Новосибирске станет филиалом группы компаний ABBYY.

Как пояснил CNews Дмитрий Шушкин, генеральный директор ABBYY Россия, ATAPY Software принадлежала физическим лицам, которые являются гражданами России. ABBYY выкупила 100% акций предприятия. Стоимость сделки стороны не разглашают. Глава ATAPY Software Сергей Боровой займет место в новой объединенной структуре, сейчас идут переговоры, какое именно.

Что даст эта сделка ABBYY

Как пояснил Боровой, объединение с ABBYY является для ATAPY Software логичным продолжением многолетнего партнерства этих двух компаний, которые сотрудничают на протяжении последних 18 лет.

«Интеграция ATAPY Software позволит нам привлечь опытных инженеров, которые не только хорошо знакомы с нашими технологиями, решениями и продуктами, но и глубоко погружены в текущие проекты ABBYY. Вместе со специалистами ATAPY Software мы будем разрабатывать новые решения для корпоративных заказчиков и оказывать клиентам техническую поддержку», — комментирует в свою очередь сделку Шушкин.

Компания ABBYY выкупила давнего партнера

В сообщении о сделке стороны поясняют, что у ATAPY Software есть опыт работы в области компьютерного распознавания образов, в том числе в видеопотоке, причем речь идет о «нестандартных» проектах. В числе таких проектов перечисляется распознавание номеров железнодорожных вагонов, выявление событий в видеоряде, автоматический подсчет объектов на фото и видео для анализа и оптимизации логистических процессов, поиск объектов на спутниковых снимках и т. д.

Совместные проекты

За время сотрудничества ABBYY и ATAPY Software реализовали более 80 совместных проектов, часть из которых заключалась в портировании и доработке продуктов ABBYY. По просьбе CNews Дмитрий Шушкин привел несколько примеров совместных проектов сторон.

В частности, партнеры внедрили в ОАО «Востокгазпром» интеллектуальную платформу ABBYY FlexiCapture, предназначенную для автоматизации ввода данных из финансовых и учетных документов. Специалисты ATAPY Software помогли разработать электронный архив первичных бухгалтерских документов, затраты на его создание были минимальными. За счет автоматизации большинства процессов обработки для ввода документов в систему теперь достаточно одного оператора.

Эта же платформа была внедрена специалистами ATAPY Software в мэрии Новосибирска для оцифровки 3 млн бумажных архивных документов. Была предусмотрена также автоматизированная проверка и хранение документов в электронном архиве. Как утверждает Шушкин, в мэрии в итоге была стандартизирована и в шесть раз ускорена обработка архивных дел.

Для розничной сети «Новэкс» ATAPY Software провела автоматизацию обработки анкет. Теперь анкеты, которые заполняют покупатели, обрабатываются в 1,8-2 раза эффективнее по сравнению с ручным вводом.

Для компании Moleskine, у которой есть приложение-блокнот для iPhone и iPad, были созданы технологии распознавания, которые позволяют оцифровать текст и добавить его в заметку.

Несколько фактов об ABBYY

Основанная в России в 1989 г. компания ABBYY позиционирует себя в качестве мирового разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики. Она занимается разработкой технологий оптического распознавания документов и ввода форм, а также прикладного лингвистического ПО.

Основателем ABBYY является Давид Ян, изначально компания называлась BIT Software. На момент основания бизнеса Ян был студентом 4 курса Московского физико-технического института (МФТИ). Сооснователем компании выступил Александр Москалев. Предприятие было переименовано в ABBYY в 1997 г.

Головные офисы ABBYY расположены в Москве, в Северной Америке (Милпитас, Калифорния) и Европе (Мюнхен, Германия), региональные — в Австралии, Великобритании, Франции, Испании и Японии, а также на Украине, Тайване и Кипре. В компании работает свыше 1 тыс. сотрудников.

На корпоративном рынке России ABBYY известна в первую очередь как разработчик решений в области потокового ввода документов и данных.

Заказчиками ABBYY являются российские и международные компании из банковской, энергетической, нефтегазовой, телекоммуникационной и других отраслей, а также из государственного сектора. Среди них Сбербанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, ВТБ, страховая компания Allianz, СК «Согласие», «Транснефть», МРСК Сибири, «Востокгазпром», «КЭС холдинг», СИБУР, МТС, Tele-2, НИЯУ МИФИ, Федеральная налоговая служба, Государственная Дума, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ЕГЭ) и др.