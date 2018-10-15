«Пятерочка» и «Перекресток» внедряют электронного надсмотрщика за товарами
В магазинах X5 могут появиться умные полки
Как стало известно CNews, X5 Retail Group, одна из крупнейших российских мультиформатных продуктовых розничных компаний (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Экспресс»), внедряет умные полки в пилотных магазинах.
Умная полка совмещает в себе несколько различных технологий, которые в комплексе и делают ее умной: электронные ценники, отвечающие за корректность цен и быстрое их обновление, видеоаналитику, обеспечивающую контроль за выкладкой товара, а также систему сенсоров, следящих за заполненностью полки «в глубину».
По словам Фабрисио Гранжи (Fabricio Granja), директора по информационным технологиям X5 Retail Group, умные полки создаются и внедряются не с целью заменить живых сотрудников, занятых выкладкой товаров в магазинах сетей, техникой, а для того, чтобы оптимизировать их труд и позволить больше времени уделять клиентам.
«Решение позволяет экономить время персонала на обновление цен или на контроль наличия товара на полке, но основное время у него по-прежнему занимает приемка товара, пополнение полки, работа с покупателями на кассе», – поясняет Гранжа.
Впервые о планах по внедрению технологии умных полок Фабрисио Гранжа рассказал в рамках CNews Forum 2017. По его словам, эта технология была отобрана для внедрения в компании по итогам совместного проекта Х5 с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и фондом «Сколково», а также посольствами Франции и Израиля.
О работе умных полок и важности правильной выкладки
Аппаратные компоненты умной полки в части мониторинга наличия товара на всю глубину полки представляют собой, собственно, железную полку, в которую встроены платы со световыми датчиками. Также она имеет агрегатор, который обобщает информацию с датчиков и передает их в основную систему для обработки и обучения математической модели. В магазине-лаборатории Х5 тестируется несколько комплексных вариантов программной части и сценариев работы умной полки. В одном из них она интегрирована с системой видеоаналитики компании Cera, в другом – с системой умных планограмм собственной разработки Х5.
Специально обученная нейросеть собирает данные с сенсоров и автоматически определяет свободное место на полке, а видеоаналитика позволяет проконтролировать, чтобы на полке всегда был нужный товар.
Пользователь, то есть директор магазина или мерчендайзер, в автоматическом режиме получает отчеты от системы с визуализацией проблем на полке в течение рабочего дня. Для исправления части проблем персонал получает задания – например, выровнять первый товары, выставленные на полки «лицом» к покупателю или пополнить полку, если товар есть на складе магазина.
В случае отсутствия товара и на полке, и на складе формируются сигналы о необходимости внести корректировки в центральную систему прогнозирования пополнения магазинов.
Как рассказали CNews в X5, эффект от внедрения решения будет формироваться из нескольких составляющих. Например, по данным компании, повышение доступности товара на полке на 2-3% приводит к увеличению розничного товарооборота (РТО) на 1% (зависит от категории и сезонности).
Правильная и своевременная выкладка товара позволяет клиенту легко найти необходимое на полках, что стимулирует к повторному совершению покупок, то есть способствует росту лояльности клиента. Это также приводит к повышению РТО.
Электронные ценники, с одной стороны, снижают затраты времени персонала до 10% на обновление цен, с другой стороны, – уменьшают количество жалоб на отсутствующие или неправильные ценники, а за счет использования динамических моделей ценообразования могут как снижать потери, так и повышать объем продаж и маржинальность.
По данным X5, в I полугодии 2017 г. выручка компании составила 613,879 млрд руб. ($10,587 млрд), показатель EBITDA составил 50 млрд руб. ($862 млн), а чистая прибыль составила 18,698 млрд руб. ($322 млн).
Магазин-лаборатория
В октябре 2018 г. X5 объявила об открытии магазина-лаборатории для быстрого технического тестирования новых технологий. Эта лаборатория находится в Центральном административном округе Москвы в одном здании с магазином «Пятерочка».
Cотрудники лаборатории тестируют в торговом зале технологии электронных ценников, видеоаналитики, умных полок, цифровых информационных панелей и сценарии самостоятельного сканирования и оплаты покупок.
После тестирования в магазине-лаборатории новые технологии будут пилотировать в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». На этом этапе специалисты Х5 оценят их экономическую эффективность, например, влияние на увеличение продаж или на сокращение затрат. В зависимости от результатов будут приниматься решения о тиражировании на все магазины в составе торговых сетей.
«Сегодня на стадии оценки и предварительной проработки находится более 500 стартапов. Большинство новых технологий требует проверки на работоспособность и совместимость с ИТ-ландшафтом Х5. С одной стороны, в магазине-лаборатории все новые идеи теперь можно быстро проверить, с другой – мы сможем увеличить число экспериментов и ускорить "воронку инноваций" в целом», – отметил на открытии лаборатории Вадим Капустин, директор по стратегии Х5 Retail Group.
В сентябре 2018 г. стало известно о том, что X5 работает над созданием системы бизнес-мониторинга, которая при помощи технологий больших данных и предиктивной аналитики позволяет предсказывать и предотвращать аварийные ситуации в ритейле, тем самым экономя бизнесу сотни миллионов рублей.