Microsoft инвестировала $200 млн в победителя Uber и сделала его стратегическим партнером

Сингапурский сервис заказа такси Grab получит от Microsoft инвестиции, объем которых оценивается в $200 млн. Кроме того, Grab будет использовать Microsoft Azure и другие технологии Microsoft. Ранее в этом году Grab купил бизнес Uber в восьми странах, полностью вытеснив его из Юго-Восточной Азии.

Партнерство Microsoft и Grab

Microsoft намерена инвестировать в сингапурский сервис заказа такси Grab — главного конкурента Uber в Юго-Восточной Азии, который сумел вытеснить Uber из этого региона. Объем инвестиций не разглашается, однако, по данным источников Financial Times, он составляет около $200 млн. Впрочем, обе компании отрицают эту информацию.

Кроме того, стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве на пять лет, по условиям которого Grab будет использовать в своей работе сервис Microsoft Azure как предпочтительную облачную платформу, а также применять технологии Microsoft для улучшения и расширения своего мобильного приложения. Кроме того, пользователи смогут заказать такси Grab через почтовый сервис Microsoft Outlook. Также Grab внедрит у себя на правах пилотного проекта групповой корпоративный мессенджер Microsoft Kaizala.

Помимо этого, Grab и Microsoft намерены совместно разработать технологию распознавания лиц, которая поможет проконтролировать, к какому водителю сел пассажир. Индустрия заказа такси в настоящий момент озабочена безопасностью пассажиров после убийства двух женщин водителями китайского сервиса Didi Chuxing в 2018 г.

Также Grab будет использовать технологии Microsoft для создания компьютерного переводчика, работающего в реальном времени. Решения Microsoft в сфере анализа данных и поведения пользователя, обнаружения случаев мошенничества, машинного обучения и компьютерного зрения должны помочь Grab персонализировать предложения для клиентов и улучшить качество карт. Например, благодаря компьютерному зрению пассажир сможет сфотографировать свое текущее местонахождение, а водитель увидит его уже в виде адреса.

Как пояснил президента Grab Минг Маа (Ming Maa) ресурсу CNBC, главное в соглашение с Microsoft не собственно объем инвестиций, а то, что американская компания может помочь шестилетнему стартапу «масштабироваться за пределы того, где мы находимся сейчас». Деньги Microsoft будут потрачены на повышение уровня безопасности пассажиров и улучшение пользовательского опыта, сообщил он.

Зачем это Microsoft

Financial Times считает, что таким образом Microsoft ищет возможности для продвижения своих технологий в сфере организации поездок. В 2015 г. компания с той же целью инвестировала в Uber, еще два года спустя заключила партнерское соглашение с индийским сервисом заказа такси Ola. Ola также начала использовать Microsoft Azure.

Гендиректор Grab Минг Маа и исполнительный вице-президент Microsoft Пегги Джонсон

По словам Маа, «это партнерство означает глубокое сотрудничество с Microsoft по ряду технологических проектов, включая большие данные и искусственный интеллект, которое трансформирует оказание повседневных услуг и использование мобильных решений в Юго-Восточной Азии».

Исполнительный вице-президент Microsoft Пегги Джонсон (Peggy Johnson) отмечает, что Microsoft намерена продвигать свои технологии искусственного интеллекта, делая их более доступными. В случае с Grab компания постарается сделать так, чтобы партнер смог использовать эти технологии, не имея собственной команды специалистов по данным.

Другие инвестиции в Grab

В ноябре Grab ожидает получения других крупных инвестиций — японский Softbank намерен вложить в него $500 млн. Financial Times пишет, что к Microsoft и Softbank присоединятся еще два инвестора — один глобальный и один азиатский, оба ранее не вкладывались в Grab — благодаря чему общий объем инвестиций в сервис за год превысит $3 млрд. Маа подтвердил эту цифру ресурсу CNBC.

В этом случае общий объем привлеченных Grab инвестиций достигнет $6,7 млрд, а капитализация компании приблизится к $12 млрд. В июне Grab получил $2 млрд от Toyota и других инвесторов, включая Vulcan Capital основателя Microsoft Пола Аллена (Paul Allen). Grab работает в 235 городах в восьми странах.

В Юго-Восточной Азии у Grab есть конкурент — сервис заказа такси Go-Jek, который также пользуется поддержкой крупных компаний, в том числе Google, Tencent и Temasek, однако работает только в Индонезии.

Grab развивает такие направления как здравоохранение, доставка еды и мобильные платежи, то есть пытается превратиться в «приложение для всего», как китайский мессенджер WeChat, принадлежащий Tencent. Сервис электронных кошельков GrabPay лидирует в своем сегменте в Юго-Восточной Азии.

Победа Grab над Uber

В марте Uber сообщил, что продает свой бизнес по организации поездок в восьми странах Юго-Восточной Азии местному конкуренту Grab. В сделку вошла продажа сервиса по доставке еды Uber Eats, который работает в трех из этих стран и намерен осуществить экспансию в остальные.

В обмен на свой бизнес Uber получил долю в 27,5% в Grab, который на тот момент оценивался более чем в $6 млрд. Долю Uber СМИ оценивали не менее чем в $1,6 млрд. По условиям сделки, гендиректор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) вошел в состав совета директоров Grab. Сделка имела смысл, поскольку у Uber и Grab были общие инвесторы — японский SoftBank и китайский Didi, отмечал ресурс TechCrunch.

В результате слияния Grab получил абсолютный контроль над рынком организации поездок в Юго-Восточной Азии, кроме Индонезии. По данным самого Grab, на момент объявления о сделке его приложения были скачаны в общей сложности 90 млн раз. Через сервисы компании свои услуги предоставляли 5 млн водителей и других агентов.