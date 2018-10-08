В России создан робот - заправщик самолетов. Пока он разливает напитки на мероприятиях

«Газпром нефть» показала, как функционирует созданный ею робот для заправки самолетов и поездов. Пока что на Spb Startup Day робот открывал пластиковые бутылки с энергетиком и разливал его по стаканам.

Робот на разливе

«Газпром нефть» продемонстрировала в работе концепт роботизированной руки-манипулятора, которую компания планирует использовать для автоматической заправки транспорта. Робот был представлен на конференции Spb Startup Day, прошедшей 6 октября в Санкт-Петербурге. Это совместный проект «Газпром нефти» и производителя «Эйдос-Робототехника».

В ходе демонстрации робот-заправщик не заправлял топливом реальные транспортные средства, а открывал пластиковые бутылки с энергетическим напитком и разливал его по стаканам. За несколько часов он сумел таким образом сервировать напиток из тысячи бутылок. Это одна из модификаций робота, есть и другие, которые будут использоваться непосредственно для налива топлива в транспортные средства.

О том, что «Газпром нефть» намерена использовать роботизированных заправщиков для заправки топливом некоторых транспортных средств, сообщал ранее глава дирекции цифровой трансформации компании Андрей Белевцев. Он уточнил, что речь идет о заправке самолетов в аэропортах, а также бензовозов и железнодорожных составов на нефтебазах. По словам Белевцева, использование роботов будет актуально в аэропортах, где заправка существенно ограничена по времени.

Что касается заправочных станций для автотранспорта, то использование роботов на этих точках пока что не имеет экономического смысла, пояснил Белевцев. Первую заправку транспортного средства с использованием робота он обещал продемонстрировать в Москве до конца 2018 г.

Spb Startup Day 2018

Spb Startup Day — это ежегодная конференция, которую проводит Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). В нынешнем году мероприятие прошло в пятый раз и привлекло около 1,9 тыс. сотрудников стартапов и ИТ-компаний, инвесторов и представителей отраслевых организаций.

Робот-заправщик «Газпром нефти» разливает энергетический напиток

На мероприятие были приглашены спикеры из руководящего состава Mail.ru Group, «Леруа Мерлен», «ВКонтакте», холдинга Micro Capital Group, который развивает каршеринговый сервис «Делимобиль», а также руководители успешных стартапов типа Promobot, которые поделились своими историями успеха. Также на конференции состоялся конкурс питчей — то есть выступлений, задачей которых является продажа идеи.

«Газпром нефть» среди прочего продемонстрировала на конференции свои разработки в сфере виртуальной и дополненной реальности. Пилотные проекты по использованию дополненной реальности для обучения персонала уже прошли на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Благодаря этим технологиям сотрудник может, например, увидеть информацию о том или ином объекте на заводе, просто наведя на него камеру планшета. На планшете отображаются параметры объекта, дата последнего обслуживания и сведения о режиме эксплуатации. На Spb Startup Day VR-решение компании позволило гостям мероприятия совершить экскурсию по нефтеперерабатывающему заводу и посмотреть на процесс нефтедобычи.

Кроме того, «Газпром нефть» намерена сотрудничать с победителем конкурса стартапов Spb Startup Day в номинации «Лучший B2B стартап для крупных компаний». Первое место по итогам конкурса заняла компания Teleitems, разработчик универсальной мобильной платформы автоматизации. Платформа позволяет создавать автоматизированные маркетплэйсы, автоматизированные склады, оборудованные роботами, и т. д. По словам гендиректора Teleitems Павла Смольникова, стартап может предложить «Газпром нефти» решения для автоматизации складской и производственной логистики, а также возможность совместных разработок в ритейле.