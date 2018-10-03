ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры

Опубликован рейтинг крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России за 2017 г. по версии TAdviser. Выручка этих компаний, созданных крупными российскими корпорациями, уверенно растет, у некоторых в разы. Лидером рейтинга стал «Сибинтек» с выручкой на уровне 32,58 млрд руб. и годовым ростом на 125%.

Рейтинг российских инсорсеров

Аналитический центр TAdviser составил рейтинг крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России за 2017 г. Это третий рейтинг центра по данной тематике, что позволило его авторам проследить динамику выручки участников. Как отмечают составители, выручка инсорсинговых компаний, основанных крупными российскими корпорациями, демонстрирует стабильный высокий рост, у некоторых свыше 100%.

В общей сложности оборот 19 компаний, вошедших в список, составил в 2017 г. почти 154,3 млрд руб., что на 40% выше аналогичного показателя за предыдущий год. При подсчете не учитывались данные «Газпром информ» в силу недоступности информации за 2016 г.

Самый динамичный рост

Самый высокий рост выручки — на 188% — продемонстрировала НИИАС, созданная РЖД, ее выручка достигла 8,45 млрд руб. На 125% сумел улучшить прошлогодний показатель «Сибинтек» «Роснефти», выручка которого достигла 32,58 млрд руб., что позволило ему занять первую строчку рейтинга. На 104% улучшился результат «Сбербанк-сервиса», выручка которого достигла 7 млрд руб.

Составители рейтинга отмечают, что «Сибинтек» работает как с внутренними, так и с внешними заказчиками. В 2017 г. компания выступила поставщиком программно-технических средств для образовательных организаций Москвы. Эта поставка стоимостью 5,6 млрд руб. стала крупнейшим контрактом компании за год. Был также заключен контракт с «Роснефтью», в рамках которого «Сибинтек» занимался модификацией информационных систем компании. Контракт на сумму 1,96 млрд руб. стал вторым по масштабу.

Однако у трех участников рейтинга выручка показалась спад, который в случае «РТ-информ» составил 32%, в случае «ИТ-сервиса» РУСАЛа — 14%, а у «Энвижн груп» МТС достиг 5%.

Лидеры рейтинга

Как отмечалось выше, лидером рейтинга стал «Сибинтек» с выручкой на уровне 32,58 млрд руб. и ростом на 125%. Вторую строчку занимает «Сбертех» с выручкой 30,32 млрд руб. и ростом на 49%. Выручка «Лукойл-информ», занявшей третье место, достигла 24,1 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 14%.

Выручка инсорсинговых компаний крупных корпораций стабильно растет

Также в пятерку лидеров входят инсорсинговые компании «Газпром нефти» с общей выручкой 18,69 млрд руб., выросшей за год на 11%, и «Газпром информ» с выручкой 10,58 млрд руб. В случае с «Газпром нефтью» все принадлежащие ей инсорсинговые компании рассматривались совокупно. Речь идет об ИТСК, Научно-техническом центре «Газпром нефти», «Ноябрьскнефтегазавтоматике», «Автоматике-сервис» и «Ноябрьскнефтегазсвязи».

Шестое место занимает «Энвижн груп» МТС с выручкой 8,7 млрд руб. и спадом на 5%. На седьмой строчке находится уже упомянутый НИИАС РЖД с выручкой на уровне 8,45 млрд руб. и рекордным ростом на 188%. Восьмое место занял также упомянутый выше «Сбербанк-сервис», выручка которого достигла 7 млрд руб., показав рост на 104%.

Десятку лидеров замыкают «Гринатом» «Росатома» с выручкой 5,76 млрд руб. и ростом на 8% и «Транснефть-технологии», получившая за год 3,1 млрд руб. выручки при годовом росте на 23%.

Чем занимается «РТ-информ»

«Ростех» сообщил составителем рейтинга, что его подход к ИТ-инсорсингу существенно изменился за последний год за счет повышения уровня компетенции и экспертизы «РТ-информ». Инсорсеру теперь больше доверяют и отдают больше проектов. Наличие собственного инсорсера позволило оптимизировать в том числе закупочные процедуры «Ростеха» — в первую очередь те, которые касаются закупок ИТ-продукции.

«РТ-Информ» занимается решением внутрикорпоративных ИТ-задач. В сфере информационной безопасности она развивает корпоративный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Также инсорсер ведет ИТ-проекты в сфере ИТ и проекты по внедрению комплексных информационных систем, вроде единой корпоративной сети передачи данных и электронной цифровой подписи.

Инсорсинг в РЖД

В РЖД сообщили TAdviser, что за последний год у них в части инсорсинга возросла доля высокотехнологичных ИТ-проектов. Компания по-прежнему ориентируется на инсорсинг и рост доли ИТ-проектов на инсорсинге. На инсорсинг как правило передаются ИТ-проекты из тех областей, по которым у инсорсера накоплена серьезная экспертиза, а также проекты автоматизации критически важных бизнес-процессов РЖД, включая управление движением, инфраструктурой и трудовыми ресурсами.

Например ОЦРВ, инсорсер РЖД, накопил значительную экспертизу в разработке, внедрении и сопровождении решений автоматизации бюджетирования, отчетности, управления персоналом и инфраструктурой на базе продуктов SAP, SAS, IBM и «1С», отмечают в компании.

Как понимают инсорсинг в «Росатоме»

У «Росатома» есть общий центр обслуживания в области ИТ, который занимается развитием и поддержкой информационных систем, процессами управления качеством предоставления услуг, корпоративной архитектурой и интеграцией, вопросами развития инфраструктуры и информационной безопасности. При этом методологией и продвижением цифровых продуктов корпорации занимаются команды самого «Росатома», а поставки оборудования и проекты по развитию информационных систем заказываются на рынке.

В «Росатоме» сообщили TAdviser, что корпорация намерена рассмотреть возможности создания отраслевого центра архитектуры и интеграции на базе «Гринатома», где будут реализованы все проекты в отрасли.