Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой

Oracle запустил сервис Autonomous NoSQL Database Cloud, дополняющий практически не нуждающуюся во внимании администратора автономную СУБД. Он позволяет хранить большие объемы неструктурированной информации, при этом гарантируя высокую отзывчивость системы.

Новая автономная NoSQL-СУБД

Oracle анонсировал Autonomous NoSQL Database Cloud, свежее дополнение к линейке облачных решений на основе автономной СУБД Oracle Autonomous Database Cloud, предназначенное для создания нереляционных хранилищ данных. Это по сути означает, что облачная СУБД NoSQL Database, предназначенная для эффективной работы с неструктурированными данными, обрела свойство самоуправляемости, то есть способность к работе в режиме минимального вмешательства со стороны администратора.

Сервис предназначен для использования с приложениями, предъявляющими повышенные требования к скорости отклика при работе с неструктурированными данными. Это могут быть, например, системы выявления мошенничества, компьютерные онлайн-игры или сервисы интернет-рекламы.

Как заявляют в Oracle, автономный сервис Oracle NoSQL Database позволяет разработчикам создавать современные приложения с высокой доступностью и с меньшими затратами, чем в DynamoDB, СУБД класса NoSQL в формате «ключ-значение», предлагаемая Amazon как часть пакета AWS, – благодаря возможностям машинного обучения автономная база данных Oracle на 70% дешевле (с учетом нагрузок «только чтение») и обеспечивает более высокую надежность базы данных NoSQL с доступностью 99,95%.

Используя простые API (Application programming interface – программный интерфейс приложения), разработчики могут сконцентрироваться непосредственно на создании приложений, не беспокоясь об управлении серверами, расширении емкости хранилища данных, развертывании кластеров, установке программного обеспечения или создании резервных копий. Достаточно задать желаемые параметры работы, а система возьмет на себя заботу о распределении и масштабировании ресурсов в соответствии с текущими потребностями.

В настоящее время наиболе распространенными СУБД являются реляционные (MySQL, PostgreSQL). Базы данных, построенные на основе реаляционной модели (модели отношений), представляют собой совокупность двухмерных таблиц, связанных между собой. Модель данных в таких БД определяется заранее, а сами данные строго типизированы. Кроме того, реляционные СУБД гарантируют целостность данных.

Также существуют так называемые NoSQL-СУБД (MongoDB, Redis, Memcached), применяющиеся для решения специфических задач, требующих высокой скорости обработки данных, к которым не предъявляется четких требований. Тип данных может изменяться в процессе развития проекта. Важной особенностью NoSQL-систем является простота масштабирования.

Что предлагает сервис

СУБД поддерживает несколько API, в том числе простой декларативный SQL (Structured queries language – «язык структурированных запросов») API, интерфейсы командной строки, а также гибкие модели представления данных, включая реляционную, «ключ-значение» и JSON (Javascript object notation – текстовый формат обмена данными на основе языка Javascript).

Сервис предлагает непроприетарный язык SQL, обеспечивающий совместимость между стандартными реляционными моделями и стандартными моделями данных JSON. У пользователей также есть возможность развертывания и запуска одного и того же приложения в облаке или на своей площадке, без привязки к конкретной платформе.

Решение поставляется с набором инструментов разработчика и поддерживает популярные языки программирования, в том числе Python, Node.JS и Java.

Самоуправляемые базы данных

О создании самоуправляемой интеллектуальной СУБД на основе Oracle Database 18c Oracle впервые сообщил в октябре 2017 г.

Самоуправляемая СУБД минимизирует необходимость вмешательства со стороны администратора

Механизм машинного обучения в Oracle Autonomous Database Cloud анализирует системные журналы событий, которые содержат информацию обо всем, что происходит с сетями, серверами, операционной системой, системами хранения данных, виртуальными машинами, программами, а также системами аналитики и баз данных.

Собрав достаточно информации, самоуправляемая СУБД начнет автоматически находить в данных и событиях отклонения от нормы. Она сможет осуществлять классификацию запросов и автоматическую настройку базы данных, а также самостоятельно определить, если администратор вошел в систему из необычного для него места.

Автономная СУБД способна, не прерывая работы, отследить кибератаку и попытаться отразить, или применить новые патчи.