Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018

Этой осенью в Москве 8 ноября 2018 г. CNews Forum традиционно соберет ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. Одной из актуальных тем мероприятия станут облачные технологии.

Неизменное место встречи ИТ-профессионалов

Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.

В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили свыше 60 организаций.

Как прошел CNews Forum 2017

Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).



Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».

CNews Forum с каждым годом становится популярнее

В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.

Актуальная проблематика облаков

Главные вопросу к обсуждению на секции, посвященной облачным технологиям:

Как развивается российский рынок облачных сервисов

Как меняются модели потребления российскими заказчиками облачных услуг

Какие новые требования к качеству облачных сервисов предъявляют заказчики

Как выбрать надежного поставщика облачных сервисов

Какова роль облачных технологий в процессе цифровой трансформации бизнеса

Какие бизнес-процессы чаще всего отправляют в облака

Каковы перспективы публичных облаков в России

Можно ли доверять провайдерам облачных услуг обеспечение информационной безопасности данных

Какие крупные облачные проекты были реализованы на российском рынке в последнее время

Каковы перспективы развития российского облачного рынка

Какие еще облачные вопросы будут рассмотрены на форуме, напрямую зависит от гостей мероприятия.

Основные докладчики и участники дискуссии по теме облаков

По теме облаков на форуме выступят признанные эксперты в этой сфере.

ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company Михаил Потапкин

В своем выступлении Михаил Потапкин расскажет об основных тенденциях мирового облачного рынка и применение облачных технологий в компании «Кока-Кола».



Вице-президент по ИТ в СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков





Региональный представитель DataCore Software в Росси и СНГ Антон Иванов





Руководитель разработки «Сбербанк-технологий» Дмитрий Плахов





ИТ-директор ABB Group Владимир Шевченко





Директор по ИТ Metsa Group в России Иван Козлов

Доклад Ивана Козлова носит тематическое название «Все -— в облака, все -— как услуга».

Замдиректора департамента корпоративных систем «Ланита» Михаил Кириллов

Выступление Михаила Кириллова будет посвящено практике применения системы покупки электронных билетов ЭЛПАСС в мультимодальных пассажирских перевозках



Менеджер по продуктам и инновация Linxtelecom Константин Андреенко

Список докладчиков продолжает расширяться. Заявку на выступление с докладом в облачной и других секциях можно оформить на нашем сайте, заполнив специальную форму.

Кто еще подтвердил участие в форуме