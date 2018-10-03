Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018
Этой осенью в Москве 8 ноября 2018 г. CNews Forum традиционно соберет ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. Одной из актуальных тем мероприятия станут облачные технологии.
Неизменное место встречи ИТ-профессионалов
Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.
В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.
На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили свыше 60 организаций.
Как прошел CNews Forum 2017
Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).
Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».
В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.
Актуальная проблематика облаков
Главные вопросу к обсуждению на секции, посвященной облачным технологиям:
- Как развивается российский рынок облачных сервисов
- Как меняются модели потребления российскими заказчиками облачных услуг
- Какие новые требования к качеству облачных сервисов предъявляют заказчики
- Как выбрать надежного поставщика облачных сервисов
- Какова роль облачных технологий в процессе цифровой трансформации бизнеса
- Какие бизнес-процессы чаще всего отправляют в облака
- Каковы перспективы публичных облаков в России
- Можно ли доверять провайдерам облачных услуг обеспечение информационной безопасности данных
- Какие крупные облачные проекты были реализованы на российском рынке в последнее время
- Каковы перспективы развития российского облачного рынка
Какие еще облачные вопросы будут рассмотрены на форуме, напрямую зависит от гостей мероприятия.
Основные докладчики и участники дискуссии по теме облаков
По теме облаков на форуме выступят признанные эксперты в этой сфере.
В своем выступлении Михаил Потапкин расскажет об основных тенденциях мирового облачного рынка и применение облачных технологий в компании «Кока-Кола».
Доклад Ивана Козлова носит тематическое название «Все -— в облака, все -— как услуга».
Выступление Михаила Кириллова будет посвящено практике применения системы покупки электронных билетов ЭЛПАСС в мультимодальных пассажирских перевозках
Список докладчиков продолжает расширяться. Заявку на выступление с докладом в облачной и других секциях можно оформить на нашем сайте, заполнив специальную форму.
Кто еще подтвердил участие в форуме
В основной части и на секциях на CNews Forum 2018 также ожидаются выступления других топовых представителей российского ИТ-отрасли, среди которых Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД, Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и ИТ в МТС, Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка, Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии, Фабрисио Гранжа, директор по ИТ в Х5 Retail Group, Глеб Лигачев, директор по ИТ в СО ЕЭС, Герман Эпштейн, CIO в «Балтике», Петр Воронин, директор департамента ИТ в ТК «Мегаполис», Всеволод Кузьмич, директор по ИТ в «Ленте», Андрей Попов, руководитель дирекции ИТ в Райффайзенбанке, Артем Натрусов, вице-президент по ИТ в «Евразхолдинге», Анатолий Ушаков, директор по ИТ «Трансмашхолдинга», Тариэл Бокучава, директор по ИТ в «О’кей», Сергей Сергеев, директор по ИТ в «М.Видео», Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, Владимир Чибисов, директор по ИТ в МХК «Еврохим», Владислав Беляев, директор по ИТ в ГК «Черкизово», Антон Суворов, вице-президент дирекции ИТ Московского кредитного банка, Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ в «Ростелекоме», Илья Кучугин, директор блока ИТ банка «Зенит», Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow, Александр Бычков, директор департамента ИТ Геобанка, Тимур Самедов, ИТ-директор банка «Дельтакредит», Максим Таланов, ИТ-директор в Melon Fashion Group.
Регистрация на CNews Forum 2018 продолжается!
Войти в историю главного ИТ-события года можно прямо сейчас.
Подробное описание и анкета для регистрации доступны на сайте или непосредственно на этой странице:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 363-11-11, доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.