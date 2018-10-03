Как в России будут строиться сети беспроводного интернета вещей
Программа «Цифровая экономика» предполагает целый ряд мероприятий по строительству в России беспроводных узкополосных сетей интернета вещей, причем на отечественном оборудовании. Изначально предполагалось строить такие сети по технологии LPWAN, что было выгодно АО «ГЛОНАСС». Но по настоянию сотовых операторов сети LPWAN будут строиться только вдоль объектов транспортной инфраструктуры.
Концепция сетей интернета вещей
В рамках будущей концепции должны быть разработаны ключевые термины и понятия, а также определен перечень технологий, протоколов и стандартов, в том числе в части информационной безопасности и криптографической защиты информации. Также в документе должна быть обоснована разработка национальных стандартов, технических требований, требований по обеспечению информационной безопасности с использованием отечественных криптографических алгоритмов и аппаратных средств. Требования по защите информации должны обеспечить безопасную коммуникацию устройств интернета вещей по выбранным стандартизированным протоколам.
Должен быть проработан вопрос лицензирования деятельности и определения операторов связи либо отказа от лицензионной модели. При необходимости следует решить вопрос о выделении отдельного диапазона частот, в том числе путем проведение конверсии.
Беспроводной интернет вещей на отечественном оборудовании
По результатам указанных мероприятий будет сформирован и поддерживаться в актуализированном состоянии перечень отечественного телекоммуникационного оборудования для беспроводных узкополосных сетей интернета вещей. Проведение оценки возможностей отечественной промышленности по производству оборудования в данной области позволит Правительству утвердить план по запуску производства и внедрению соответствующего российского оборудования, включающий меры по стимулированию отечественных производителей. А наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» примет решение об организации производства такого рода оборудования.
Отечественные стандарты беспроводного интернета вещей
В 2019-20 гг. Минкомсвязи, Росстандарт, ФСБ и ФСТЭК разработают комплекс мер по совершенствованию технического регулирования узкополосных беспроводных сетей интернета вещей на территории России. С этой целью будет проведен анализ практики построения и внедрения сетей.
Будут разработаны предложения по созданию отечественных стандартов этих сетей, в том числе в части информационной безопасности и криптографической защиты информации. Также будут разработаны предложения по регулирования использования радиочастотного спектра в интересах построения и развития сетей интернета вещей на территории России.
Кроме того, будут сформированы предложения по стандартизации протоколов взаимодействия и защите между компонентами систем интернета вещей, разработаны и внедрены отечественные встраиваемые программно-аппаратные модули с интегрированными российскими средствами криптографической защиты и доверенным программно-аппаратным обеспечением.
Сети LPWAN вдоль объектов транспортной инфраструктуры
Кроме того, будет разработан план реализации данной концепции, который будет включать в себя выбор приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения покрытия для обеспечения покрытия сетями сбора телеметрической информации и график развертывания сетей сбора телеметрической информации.
Другое мероприятие документа состоит в создании условия для развертывания сети узкополосной связи, построенной по технологии LPWAN. Этим займутся Минкомсвязи, Минтранс, Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) и АО «ГЛОНАСС».
Запланировано проведение исследований для определения полос частот в диапазоне 863-876 МГц в целях создания и функционирования транспортной телематики и принятие решения о выделении радиочастот для сетей по технологии LPWAN. При этом должны учитываться меры по обеспечению транспортной безопасности.
Должен быть определен перечень приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для покрытия соответствующими сетями, исполнителей данных работ и источников финансирования. Ожидается, что в 2019-20 гг. сети связи на базе отечественной технологии LPWAN будут развернуты на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры с возможностью использования отечественного оборудования.
Сотовые операторы против АО «ГЛОНАСС»
Такого рода подход был выгоден АО «ГЛОНАСС». По неофициальной информации, в прошлом году ГКРЧ на своем закрытом заседании выделило данной структуре частоты в диапазоне 800 МГц для строительства сетей LPWAN.
Однако сотовые операторы лоббируют использование своих сетей для интернета вещей. В конце 2017 г. ГКРЧ разрешила использовать сети стандарта LTE (4G) в режиме NB-IoT, обеспечивающим работу устройств интернета вещей. Кроме того, под интернет вещей будут заточены сети будущего, пятого поколения сотовой связи.
В этой связи план реализации мероприятий раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» отличается от того, что было заложено в саму программу. Сети LPWAN будут строиться только вдоль транспортных магистралей. В остальном же документ не указывает, какую именно технологию надо использовать для беспроводных узкополосных сетей интернета вещей.