Практика 5G: «Билайн» запустил голографическую связь, «Ростелеком» — полигон для беспилотных КАМАЗов

«Билайн» осуществил голографический звонок через сети 5G, а «Ростелеком» в тот же день запустил на 5Gтестовую зону беспилотных автомобилей в «Сколково».

«Голографическая связь» «Билайна»

Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») запустил тестовую зону сетей будущего, пятого поколения (5G). Она развернута в Музее Москвы. В ее рамках компания уже испытала возможности «голографической связи». С помощью этой технологии абоненты, находящиеся физически в разных местах, могут общаться, наблюдая 3D-голограммы друг друга.

Тестовая сеть развернута на оборудовании Huawei. Она представляет собой базовую станцию gNodeB, состоящую из активной решетки HAAU 5213 и модуля цифровой обработки нового поколения BBU5900 с 5G-платой. В качестве абонентского терминала было выбрано одно из первых коммерчески доступных устройств 5G CPE на базе чипсета Huawei Balong 5G01, состоящее из RF-модуля (ODU) и 5G/WiFi-роутера (IDU).

Во время сеансов «голографической связи» скорость передачи данных на одно абонентское устройство 5G CPE превышает 2 Гбит/с. Для звонков используются очки Microsoft Hololens.

Как «Вымпелком» нашел частоты для тестирования 5G

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила частоты для тестирования сетей 5Gв наиболее перспективном диапазоне 3,6 ГГц (3,4-3,8 ГГц) «Мегафону» и «Ростелекому» на территории отдельных городов. «Мегафон» получил частоты как субподрядчик ранее прошедшего Чемпионата мира по футболу. «Ростелеком» же получил данное право в связи с тем, что его «дочка» — Freshtel— обладает WiMAX- частотами в диапазоне 3,6 ГГц.

Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич (в очках виртуальности) общается с голограммой

В то же время ГКРЧ отказало в выделении 5G-частот в диапазоне 3,6 ГГц МТС и «Вымпелкому». Но оператор все-таки получил частоты для тестирования 5G в другом, миллиметровом диапазоне — 26,66-27,2 ГГц. Именно в этом диапазоне сейчас и осуществляются сеансы «голографической связи».

«Ростелеком» запустил беспилотный КАМАЗ в «Сколково»

В тот же день, 26 сентября 2018 г., «Ростелеком» открыл опытную зону беспилотного транспорта на базе тестовой сети 5G, которую оператор ранее развернул в инновационном центре «Сколково». Сеть работает в диапазоне 3,4-3,6 ГГц на оборудовании Nokia.

В «Сколково» оборудована база, на которой можно проводить испытания и оценить реальные перспективы выведения беспилотников на городские улицы. База представляет собой «Станцию мониторинга» — объект выполняет функции центра диспетчеризации, хранения и зарядки автономных транспортных средств непосредственно на опытном маршруте в «Сколково».

Беспилотный КАМАЗ на полигоне в «Сколково»

Станция призвана дать возможность компаниям-разработчикам продемонстрировать степень готовности технологий, а также позволить на длительной основе проводить динамические демонстрации беспилотной техники. На специальной площадке для испытаний оборудовано круговое движение двух беспилотных электробусов КАМАЗ, разработанных совместно с госпредприятием НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт).

Во время движения электробуса все телеметрические данные высокого качества передаются по сетям пятого поколения в режиме реального времени в командный пункт мониторинга. Электробус рассчитан на 12 мест, 6 из которых — для сиденья, а водительского места не предусмотрено. Техническая скорость автобуса — 110 км/ч.

Минувшим летом «Мегафон» также проводил демонстрацию работы беспилотного КАМАЗа, подключенного к тестовой сети 5G. Демонстрация происходила в другом инновационном центре — Иннополисе в Татарстане. Сеть 5Gбыла построена на оборудовании Huawei.