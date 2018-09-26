Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России

Правительство определилось с составом правкомиссии по цифровому развитию, созданной ранее в сентябре, а также с составом ее президиума. Председателем комиссии стал премьер-министр Дмитрий Медведев, заместителем председателя — один из замов премьера Максим Акимов.

Утвержден состав правкомиссии по цифровому развитию

Правительство утвердило состав правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Соответствующее распоряжение правительства от 24 сентября 2018 г. №2023-р было вывешено на портале официального опубликования правовых актов. Помимо состава самой комиссии тем же распоряжением был утвержден состав ее президиума.

Напомним, ранее в сентябре 2018 г. правительственная комиссия по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, существовавшая с 2010 г., была преобразована в правительственную комиссию по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Одновременно прекратила свое существование правительственная комиссия по связи.

В задачи новой комиссии входит подготовка предложений президенту по развитию цифровой экономики, определение приоритетных направлений, форм и методов госрегулирования в этой сфере, повышение конкурентоспособности российской экономики за счет внедрения ИТ, расширение использования ИТ в сфере госуслуг, формирование госполитики в области развития связи и координирование ее реализации и прочее.

Состав комиссии

Председателем комиссии стал премьер-министр Дмитрий Медведев, заместителем председателя — один из замов премьера Максим Акимов. Ответственным секретарем комиссии был назначен директор Департамента информационных технологий и связи Правительства Владислав Федулов.

Из чиновников, имеющих непосредственное отношение к технологиям, в комиссию вошли глава Минкомсвязи Константин Носков, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель Научно-технической службы ФСБ Александр Фетисов, руководитель Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Владимир Белановский и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Правительство утвердило состав правкомиссии по цифровому развитию

Из министров в составе комиссии значатся министр просвещения Ольга Васильева, министр юстиции Александр Коновалов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Также в состав комиссии вошли руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, помощник президента Андрей Белоусов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, замминистра обороны Павел Попов, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак, замруководителя Аппарата Правительства Алексей Уваров и замминистра внутренних дел Виталий Шулика.

Состав президиума

Председателем президиума комиссии был назначен Максим Акимов, заместителем председателя — Константин Носков. Ответственным секретарем президиума стал заместитель директора Департамента информационных технологий и связи Правительства Евгений Комар. Также в состав президиума вошли Владимир Белановский, Дмитрий Песков и Алексей Уваров, упомянутые выше.

Из чиновников, имеющих непосредственное отношение к технологиям, в состав президиума вошли заместитель руководителя Научно-технической службы – начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Андрей Ивашко, гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков, руководитель проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика» АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» Владимир Месропян, руководитель самого АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» Владислав Онищенко, замначальника Экспертного управления Президента Леонид Осипов и замначальника Управления Президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Павел Пугачев.

Кроме того, членами президиума стали замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, замминистра финансов Андрей Иванов, замминистра науки и высшего образования Сергей Кузьмин, замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, замминистра юстиции Юрий Любимов, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, директор Департамента государственной службы и кадров Правительства Андрей Сороко, первый замминистра энергетики Алексей Текслер, замминистра здравоохранения Наталья Хорова, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Максима Акимова Максим Шерейкин и замминистра экономического развития Савва Шипов.