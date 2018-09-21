Президент группы «Компьюлинк» задержан на 48 часов. Версии происходящего

Столичные силовики задержали президента «Компьюлинка» Михаила Ляща на 48 часов. В компании утверждают, что интерес следователей к Лящу вызван его личными проектами.

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Михаил Лящ задержан на 48 часов

Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ задержан правоохранительными органами на 48 часов. Об этом представитель «Компьюлинка» сообщила CNews письмом в адрес редакции.

Это первая официальная реакция компании с 20 сентября 2018 г., когда CNews стало известно о следственных действиях в отношении Михаила Ляща.

Сотрудники правоохранительных органов пригласили Михаила Ляща для дачи показаний 19 сентября 2018 г. «После того, как все ответы были получены, Михаил Юрьевич был задержан на 48 часов для выяснения всех обстоятельств дела», - сообщает «Компьюлинк».

Что инкриминируют Михаилу Лящу?

По информации источника CNews, интерес правоохранительных органов к Михаилу Лящу и его задержание вызваны его личными проектами в ИТ-сфере, и не имеют отношения к работе компании «Компьюлинк».

Михаил Лящ задержан на 48 часов

Другие собеседники CNews указывают, что задержание Михаила Ляща может быть связано с деловыми отношениями между Внешэкономбанком (ВЭБ) и группой компаний «Компьюлинк». В середине 2016 г. ВЭБ вышел из состава соучредителей кипрской компании Devenny Holdings, за которой числилось более 99% доли в структуре ООО «УК Компьюлинк групп».

В то же время директор по маркетингу, PR и рекламе группы компаний «Компьюлинк» Александра Сычева в разговоре с CNews заявила, что интерес силовиков к Михаилу Лящу не связан с ВЭБ.

В своем сообщении «Компьюлинк» также опроверг связь интереса следственных органов к Михаилу Лящу с хищениями в госкорпорации «Ростех», чьим подрядчиком выступали компании из группы «Компьюлинк».

Руководство и сотрудники «Компьюлинк» готовы оказывать следствию все необходимое содействие, говорится в сообщении.

Обыски у главы Maykor

20 сентября 2018 г. источник CNews сообщил, что силовые структуры проводят обыски у президента ИТ-компании Maykor Сергея Сульгина. Представители компании не подтвердили, но и не опровергли этой информации.

С 2006 по 2012 гг. Сергей Сульгин занимал пост председателя совета директоров «Компьюлинка».

Компании Михаила Ляща и Сергея Сульгина

Анализ ЕГРЮЛ и базы «Контур.фокус» показывает, что помимо владения долями в различных организациях из группы «Компьюлинк», Михаил Лящ в разное время выступал соучредителем в целом ряде структур. В частности ему принадлежит 50% доли в ЗАО «Ай Си Ти эстейт» (основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

Также до марта 2015 г. он выступал соучредителем ООО «Транстермоинжиниринг» (создание и использование баз данных и информресурсов), с 2008 г. по 2018 г. — соучредителем ликвидированного к настоящему моменту АО «Симбиотел» (использование вычислительной техники и ИТ), с 2002 г. по 2003 г. — 100% учредителем ликвидированного в 2003 г. ООО «Орбита груп» (операции с недвижимым имуществом), с 2002 г. по 2016 г. — соучредителем ликвидированного ООО «Медиахаус» (оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами), с конца июля по начало августа 2015 г. — соучредителем ООО «Ру-сим» (консультации и работы в области компьютерных технологий), до 2011 г. — в ликвидированном в 2018 г. ООО «Технопарк 2005».

В основанном в марте 2009 г. ООО «Транстермоинжиниринг» также, как и Михаил Лящ, до 2015 г. в соучредителях числился Сергей Сульгин. Он же до 2008 г. был соучредителем в АО «Симбиотел» и также, как и Лящ, именно с конца июля по начало августа 2015 г. — соучредителем ООО «Ру-сим».

Трудовая биография Михаила Ляща

Михаил Лящ родился 3 августа 1962 года в Москве. В 1987 г. он окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив диплом инженера-электрика.

В 1987-1991 гг. работал на Раменском приборостроительном заводе. В 1991-1993 гг. был замдиректора отдела программного и сетевого обеспечения в акционерном обществе «КАМИ».

В 1993 году совместно с партнерами создал и возглавил группу компаний «Компьюлинк» и одним из первых в России начал развивать розничную сеть магазинов компьютерных салонов в Москве.

Некоторые факты о «Компьюлинке»

Возглавляемая Лящом группа «Компьюлинк» заявляет о себе то, что обладает отраслевой экспертизой в решениях для государственного, транспортного, телекоммуникационного и финансового секторов, предприятий ТЭК и промышленности. Она осуществляет управление проектами, ИТ- и бизнес-консалтинг, строительство и оборудование ЦОДов, инженерные решения, создание сетей передачи данных и унифицированных коммуникаций, систем обеспечения информационной безопасности, поставку оборудования и ПО, сервисное обслуживание.

По итогам 2017 г. в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 «Компьюлинк» занял 16 место с выручкой в 20,1 млрд руб. Также группа разместилась на второй, третьей и 24 строчках рейтинга CNews ста крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России, объявленных в 2016 г. Госзаказчиком «Компьюлинка» все три раза оказалась ФНС, а сумма попавших в рейтинг контрактов составила примерно 6,3 млрд руб. Подряды были связаны с созданием ПАКов ИТ-инфраструктуры федерального и резервного ЦОДов ФНС, а также поставкой оборудования и ПО и созданием ПАКов промышленного контура ИС маркировки товаров на территориях государств–членов ЕЭС и контроля и регистрации контрольно-кассовой техники.

В отношении более ранних госпроектов, в частности, можно отметить участие «Компьюлинка» в поставках в российские школы в 2009 г. дистрибутивов ОС на основе Linux. Кроме того, к 2013 г. получив 1,9 млрд руб. от ВЭБ, «Компьюлинк» построил 3,5 тыс. км линий связи и договорился об их продаже операторам «большой тройки».

Дополнение

Вечером 21 сентября 2018 г. стало известно, что президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ арестован на два месяца.

Санкцию на его арест 21 сентября 2018 г. дал Тверской суд Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко Михаила Ляща, суд избрал в отношении Михаила Ляща меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г.

Михаил Лящ подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Статья предусматривает за это деяние наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.