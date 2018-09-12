Росгвардия переходит с Windows на российскую ОС

Росгвардия приготовилась к массовой миграции с зарубежных ОС на отечественное решение, которое силовики планируют выбрать в рамках 60-миллионного тендера. Что именно за ОС установлены на компьютерах силовиков сейчас, достоверно неизвестно, но все указывает на Windows.

Миграция Росгвардии на отечественную ОС

Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) собирается перевести 30,7 тыс. своих рабочих станций под управлением зарубежных ОС, на операционную систему, включенную в Реестр отечественного ПО, курируемый Минкомсвязи. Об этом свидетельствуют данные объявленного силовиками тендера с начальной ценой контракта в 60 млн руб.

Заявки от претендентов будут приниматься до 20 сентября 2018 г. Электронные торги намечены на 1 октября. Победителю нужно будет передать заказчику лицензии на требующийся софт до 15 ноября.

Напомним, параллельно Росгвардия осуществляет закупку 37 тыс. лицензий на отечественные пакеты офисных приложений. Стартовая цена лота 59,9 млн руб. Условиям тендера удовлетворяет только «Мой офис» компании «Новые облачные технологии». Торги также намечены на 20 сентября 2018 г.

Еще три месяца назад Росгвардия не видела альтернативы Windows

Миграция Росгвардии на отечественную ОС в тендерных документах объясняется необходимостью соответствовать известным постановлениям и уточняющим распоряжениям Правительства России 2015-2017 гг., ограничивающим допуск на госзакупки иностранного софта.

Росгвардия затеяла импортозамещение по линии ОС

При этом еще совсем недавно, в июне 2018 г. Росгвардия приобрела 867 рабочих станций, прописав в условиях тендера непременное условие предустановки на них ОС Microsoft Windows 7 Pro Rus или более поздней версии. К закупочной документации прилагалось подробное обоснование невозможности применения альтернативных отечественных разработок из Реестра в силу их несоответствия требованиям заказчика.

В частности, отмечалась необходимость работы под ОС программ Coreldraw Graphics и Microsoft Outlook, а также ведомственной ГИС «Гармония». Кроме того, госзаказчик отдельно подчеркивал, что вся его «эксплуатируемая инфраструктура серверных приложений разработана под Windows-технологии».

На основании этого логично предположить, что в рамках нового тендера миграция 30 с лишним тысяч рабочих станций станет происходить именно с Windows, однако на момент выхода материала в пресс-службе Росгвардии этот вопрос CNewsне прояснили.

Также в ведомстве не ответили, затронет ли миграция ОС те рабочие станции, которые были закуплены в июне, и если да, то каким образом удалось преодолеть технические сложности, которые ранее легли в основу обоснования безальтернативной предустановки Windows.

На какую ОС происходит переход

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, помимо присутствия в Реестре российского ПО, требующаяся Росгвардии ОС должна соответствовать требованиям ФСТЭК по безопасности не ниже третьего класса,

Также в составе ОС должен присутствовать веб-браузер для навигации в интернете и реализован доступ к клиентскому ПО по клиент-серверной технологии в режиме терминала.

Кроме того, в составе ОС должно быть ПО для просмотра графических изображений и сканированных текстов, архивирования и сжатия файлов, работы с файлами и файловой системой, оптического распознавания документов.

Из других требований отметим присутствие средств организации единого пространства пользователей, совместимых с Active Directory, реализующих централизованное хранение информации об окружении пользователей и сетевую идентификацию и аутентификацию с однократным вводом информации.

Также ОС должна быть совместима с офисным пакетом и браузером из Реестра, сертифицированными средствами выработки и проверки электронной подписи и средствами криптографическими защиты информации.

Отметим, что в разделе Реестра, касающегося ОС, сейчас присутствуют продукты компаний Raidix, «Русбитех», «Базальт СПО», НПО «Эшелон», «Роса», Kraftway и др. Разработчики, опрошенные CNews, на момент публикации не прокомментировали требования Росгвардии и не сообщили, намерены ли принять участие в тендере.