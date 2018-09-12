«Почта России» и ВТБ создали национального логистического гиганта для электронной торговли

«Почта России» и ВТБ образовали совместное предприятие — «Национальные логистические технологии» — для обслуживания участников электронной торговли. Предприятие построит 38 логистических хабов. Инвестиции в проект составят 20,4 млрд руб.

«Почта России» и ВТБ вложат по 10,2 млрд в логистического гиганта

«Почта России» и банк ВТБ объявили о создании совместного предприятия — «Национальные логистические технологии» (НЛТ) — для обслуживания сектора электронной торговли. Подписание соглашения между сторонами состоялась в ходе проходящего во Владивостоке Дальневосточного экономического форума.

В течение трех лет «Почта» и ВТБ вложат в новое предприятие по 10,19 млрд руб. Суммарные инвестиции составят 20,38 млрд руб.

Логистические хабы по всей России

НЛТ построит по всей стране 38 логистических хабов общей площадью 400 тыс. кв. м. Система хабов будет трехуровневой. На первом уровне будет семь хабов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске.

Хабы первого уровня откроются в аэропортах или вблизи них. Они будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью осуществлять как экспортно-импортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров клиентам через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.

«Почта России» и ВТБ создали СП для электронной торговли

Два хаба первого уровня уже работают. Это открытый в 2018 г. хаб в Казани и запущенный в 2013 г. хаб в подмосковном Внуково.

Второй уровень будет представлять собой 10 центров, которые расположатся в городах с населением более 1 млн человек и будут обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки товаров.

На третьем уровне будет работать 21 центр, обеспечивающий сервис по доставке онлайн-заказов в областях и городах с населением более 500 тыс. человек.

Как растет доходность «Почты» от посылочного бизнеса

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов отметил, что в 2017 г. предприятие обработало 365 млн почтовых отправлений с товарными вложениям. Это на 23% больше показателя 2016 г. В текущем году ожидается рост еще на 25%.

В целом за пять лет за счет электронной коммерции доходность посылочного бизнеса «Почты» вырастет в два раза — с нынешних 61 млрд руб. до 122 млрд руб. в 2023 г. Для сохранения же рыночных позиций «Почте» требуется создание цифровой логистической экосистемы, включающей в себя сортировочные центры, склады для обработки заказов и современные информационные решения, резюмирует Подгузов.

Без инвестиций в логистику «Почта» потеряет рынок

Президент Национальной ассоциации участников электронной торговли Александр Иванов сомневается, что НЛТ смогут быстро выйти на прибыльность. Но другого выхода у «Почты» нет, так как без развития логистики предприятие рискует потерять рынок, считает Иванов.

Основными конкурентами «Почты» в сфере обслуживания предприятий электронной торговли являются различные российские сервисы доставки: DPD, PickPoint, BoxBerry, Pony Express и др. Сейчас, по данным Александра Иванова, они контролируют 5% российского рынка трансграничной торговли и порядка 50-60% внутрироссийского рынка торговли через интернет.

Отметим, что у ВТБ и «Почты» уже есть опыт совместного сотрудничества. В 2015 г. стороны договорились о создании «Почтового банка», который работает через отделения «Почты».

Совместное предприятие Alibaba и mail.ru Group

Буквально вчера, также в ходе Восточного экономического форума, было объявлено о создании еще одного совместного предприятия в области электронной коммерции. Его образовали китайская Alibaba Group, государственный «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ), Mail.ru Group и ее крупнейший акционер — «Мегафон».

В совместное предприятие Alibaba передаст российский бизнес своих торговых платформ Aliexpress и Tmail. Также китайская компания обязалась инвестировать средства в развитие будущего предприятия.

Mail.ru Group передаст будущему предприятия свою площадку для электронной коммерции Pandao. Также группа вложит денежные средства и обеспечит дистрибуцию в форме интеграцию с другими своими сервисами.

Alibaba получит в будущем предприятии долю в 48%, «Мегафон» — а 24%, Mail.ru Group — 15%, РФПИ — 13%.