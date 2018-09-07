Электронщики предлагают государству нарастить объем отрасли до $100 млрд в год без допфинансирования

Ассоциация предприятий российского рынка электроники, участвующая в разработке стратегии развития отрасли до 2035 г., подготовило для Минпромторга предложения, которые могут обеспечить ее десятикратный рост без привлечения денег сверх тех, что выделяются уже сейчас, но используются недостаточно эффективно.

Новая стратегия развития электронной промышленности

Как выяснил CNews, в разрабатываемую Минпромторгом Стратегию развития электронной промышленности России до 2035 г. могут войти консолидированные предложения представителей отрасли, которые рассчитаны на увеличение объемов продаж отечественной электронной аппаратуры до $100 млрд (около 7 трлн руб. по текущему курсу ЦБ) в год — без привлечения дополнительного государственного финансирования.

Данные предложения подготовила Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) — некоммерческое объединение участников российской электронной отрасли, созданное в 2017 г. В настоящий момент в него входят «Байкал электроникс», «Ангстрем-Т», «Интеграл», «Депо электроникс», МНПП «Антракс» «Воронежский завод полупроводниковых приборов — сборка», GS Group, НПП «Зелакс», завод «Эталон», АЛТ «Мастер», «Связь инжиниринг» и др.

Непосредственную разработку упомянутой стратегии Минпромторг поручил входящему в «Ростех» ЦНИИ «Электроника», а АРПЭ была приглашена для экспертного участия в проекте на некоммерческой основе.

В июне 2018 г. АРПЭ приняла решение подготовить проект отраслевой стратегии, который является «обобщением возможностей, интересов и устремлений российских производителей электроники». Первое публичное обсуждение тезисов отраслевой стратегии (имеются в распоряжении CNews) состоится 7 сентября 2018 г. в рамках XII международной выставки и научной конференции «Гидроавиасалон-2018».

По данным CNews, основные положения подготовленного документа уже известны сотрудникам министерства и принципиальных возражений не вызвали, однако об официальном одобрении новой версии речи пока не идет. Какая-то формализованная обратная связь от чиновников может появиться лишь после вышеупомянутой презентации.

Целевые показатели стратегии АРПЭ

В целом Стратегия развития электронной промышленности России до 2035 г. ориентировочно должна быть принята к октябрю 2018 г., а до конца текущего календарного года для ее реализации должны появиться дорожная карта развития отрасли, план конкретных мероприятий, а также утверждена федеральная целевая программа развития микроэлектроники — одной из составляющих электронной промышленности.

Стоит отметить, что в России на данный момент формально действует утвержденная в 2007 г. Стратегия развития электронной промышленности до 2025 г. Однако чиновники заинтересованных ведомств на нее в последние годы не ссылаются, из чего (особенно в контексте разработки новой стратегии) можно сделать вывод, что она утратила актуальность, хотя и до сих пор не отменена каким-либо нормативным документом. От комментариев в АРПЭ в разговоре с CNews воздержался.

Как достигнуть роста без дополнительных денег

По данным АРПЭ, государство сейчас в рамках различных программ тратит на поддержку и развитие отечественной электронной промышленности от 30 до 50 млрд руб. ежегодно. В понимании исполнительного директора АРПЭ Ивана Покровского, в текущей экономической ситуации больше средств оно выделять в ближайшее время не сможет, поэтому важно предельно грамотно использовать те скромные по мировым масштабам деньги, которые есть.

В разговоре с CNews он сообщил, что сейчас финансирование «тонким слоем» размазывается примерно по 150 проектам, ни одному из которых в результате не хватает денег, чтобы выйти на конкурентоспособный уровень. В этой ситуации АРПЭ предлагает государству принять непростое решение, сконцентрировав финансирование на полутора десятках прорывных направлений, на которых у России действительно есть шансы стать полноценным игроком на мировом рынке.

Структура электронной отрасли России (источник: АРПЭ)





Среди таких направлений Покровский называет разработки в области телекоммуникационных микросхем Ethernet-коммутаторов, процессоров общего применения, программируемых логических интегральных схем (ПЛИС, создателями которых в мире монопольно выступают Intel и Xilinx, в то время как рынок ждет альтернатив). Эти три группы компонентов являются основой для создания программно-управляемых сетей нового поколения и ЦОДов.

На уровне объектового оборудования ключевое значение, с точки зрения АРПЭ, имеют разработки малопотребляющих микроконтроллеров для интернета вещей. Здесь существующие возможности для выхода на глобальный рынок связаны с отказом от лицензируемой архитектуры ARM в пользу свободной RISC5. Также перспективные возможности предоставляет переход отрасли с электрических на оптические каналы передачи данных непосредственно внутри устройств и даже микросхем. «Если сейчас отложить рывок по этим направлениям, то через 3-4 года осуществить его уже будет невозможно», — рассуждает Покровский.

Чтобы добиться конкурентности своей продукции в масштабах мирового рынка, отечественным предприятиям не достаточно достичь должного технологического уровня своих разработок, уверены в АРПЭ. Ключевая задача — увеличить серийность выпуска разработанных микросхем на два порядка — с существующих (в лучшем случае) десятков тысяч до миллионов. «Сделать это можно только скачком, повысив спрос и серийность поставок, снизив цену до конкурентного уровня. Для этого нужно повернуть лицом к отрасли крупнейших заказчиков, контролируемых государством: “Ростелеком”, Сбербанк, РЖД, “Россети”, “Газпром”», — говорит Покровский.

При этом он подчеркивает, что данные организации не должны в приказном порядке закупать уже созданные без их участия изделия. В этом смысле Покровский считает неэффективной саму идею формирования известного Плана гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции, первая версия которого от 2016 г. оказалась проваленной. В понимании Покровского указанные организации должны стать полноценными партнерами микроэлектронных предприятий, направляя разработки в актуальное для себя русло и получая на выходе действительно востребованную продукцию. В результате отрасль сможет уйти от дотационной модели и начать использовать коммерческие источники финансирования.

Убийственные данные о состоянии отрасли

По данным АРПЭ, с 2008 г. средний годовой объем государственных вложений в НИОКР по созданию микросхем и систем на кристалле составил более 10 млрд руб. При этом годовой объем поставок, разработанных за минувшее десятилетие микросхем, составляет последние годы 2,5-3 млрд руб. «Соотношение вложений в НИОКР и объема продаж показывает, что финансирование имеет не инвестиционный, а дотационный характер, — отмечают в ассоциации. — Разрабатываемые в России микросхемы соответствуют продукции, появившейся на мировом рынке 10-15 лет назад».

При этом в разработанном варианте стратегии также отмечается, что в объеме продаж российских электронных компонентов лишь 10% приходится на разработки последних 10 лет, в то время как около 70% — вообще на разработки советского времени.

Объем и рост российского рынка электронных компонентов (источник: АРПЭ)

В документе говорится, что проектирование и производство электроники (компонентов, модулей, аппаратуры) является основным видом деятельности для 2,5 российских компаний. Из них порядка 2 тыс. частные, около 30 созданы и контролируются зарубежными корпорациями, а более 500 полностью или частично контролируются государством.

Последняя группа, уверены авторы документа, находится вне конкурентной среды — в условиях административного распределения заказов и финансирования. С точки зрения экспертов, это лишает входящие в эту группу предприятия стимулов повышать экономическую эффективность, демотивирует развитие производственной кооперации, приводит к неверным представлениям о рынке, ошибкам в планировании инвестиций и является основной причиной недоверия частных инвесторов.

Российская электронная промышленность сегодня составляет десятые доли процента от мировой, говорится в документе. При этом масштаб деятельности крупнейших российских компаний в денежном выражении меньше, чем у лидеров мирового рынка, на три порядка — объем закупок полупроводниковых компонентов у отечественных структур исчисляется десятками миллионов долларов против десятков миллиардов у зарубежных грандов.

Малые масштабы деятельности означают малые инвестиционные возможности в НИОКР и развитие производства, а также несоответствие критериям крупных заказчиков (в том числе российских с госучастием), которым требуется комплексное предложение, высокий уровень сервиса и гарантий. «Это не позволяет всерьез рассматривать возможности прямой конкуренции с лидерами мирового рынка на сложившихся зрелых рынках», — констатируют создатели стратегии. По их данным, лишь 5% российской электроники поставляется на экспорт, в то время как подавляющее большинство отечественных компаний и мыслят, и действуют локально в пределах своей ниши.

«Сокращение резервных фондов снижает возможности финансирования в прежних объемах государственного сектора отрасли, в котором преобладающую роль играет оборонный заказ. Кроме того, ухудшение отношений со странами НАТО приводит к ограничениям поставок базовых электронных компонентов, материалов, технологического оборудования, необходимых для реализации производственных программ большинства предприятий, — заключают авторы документа. — Поэтому, электронная промышленность России остро нуждается в структурных изменениях».

Перспективы — при реализации стратегии и без нее, в цифрах

Главной целью реализации предлагаемой АРПЭ стратегии заявлен переход большей части компаний отрасли от состояния выживания в закрытых нишах к деятельности по развитию национальных и глобальных рынков электроники в сотрудничестве с компаниями разных стран.

Реализация стратегии призвана обеспечить экономический рост отрасли в 10 раз за 15 лет, рост доходов на человека более чем в 10 раз — главным образом за счет соответствующего роста серийности выпускаемой продукции и доли рынка, конкурентоспособный по мировым меркам уровень заработных плат высококвалифицированных специалистов, технологическое лидерство не менее чем в пяти значимых направлениях, подтвержденное преимуществом российских компаний на соответствующих рынках.

В рамках стратегии импорт конечной продукции гражданского назначения вырастет, но его доля сократится примерно с 80% до 50%. Импорт комплектующих и материалов первые годы будут расти вместе с ростом производства конечной продукции, затем медленнее, так как будет увеличиваться доля российских комплектующих в производстве продукции гражданского назначения.

Рынки продукции гражданского назначения будут расти вместе с экономикой России: темпом 1-3% до 2018 г. (согласно консервативному прогнозу Минэкономразвития), с 2018 до 2031 гг. ускоренно темпом 5-7% за счет перестройки экономики с сырьевой на индустриальную, а затем на инновационную, с 2031 г. станет наблюдаться постепенное замедление до 3% при стабилизации новой модели экономики.

При благоприятной экономической конъюнктуре рынок электроники специального назначения будет поддерживаться за счет бюджетных расходов на одном уровне до завершения текущей программы вооружений в 2021 г. Затем он будет сокращаться в течение нескольких лет и выйдет на новый устойчивый уровень после 2025 г. Этот уровень составить примерно половину от текущего.

Объем продаж на зарубежных рынках значительно превысит объем продаж на внутреннем рынке. Доля продаж на рынке специальных применений сократится их фоне до 5%.

Доля частного сектора отрасли, ориентированного на рынки гражданской продукции, значительно увеличится. В первые годы стратегии это будет обеспечено в основном увеличением объема продаж на внутренних рынках, на втором этапе стратегии – экспортными поставками материальной продукции, на третьем этапе – за счет доходов от интеллектуальной собственности (производства за рубежом российских разработок и торговых марок).

Некоторые рекомендации АРПЭ государству

В отношении разработки отечественных микросхем и систем на кристалле в АРПЭ считают первоочередными (в период 2018-2021 гг.) задачами создание отраслевых консорциумов с участием крупнейших конечных заказчиков, разработчиков микросхем и оборудования, выработку законодательных требований по использованию доверенных информационных систем, разработку внутри каждого консорциума проектов по созданию и внедрению доверенных микросхем российской разработки, разработку и согласование между консорциумами рекомендаций по разработке, лицензированию и совместному использованию процессорных ядер и СФ-блоков.

Также на первом этапе властям, с точки зрения экспертов, следует обеспечить софинансирование приоритетных проектов со стороны государства, привлечь к участию в консорциумах и финансированию проектов зарубежных заказчиков, разработчиков оборудования и микросхем.

На следующих этапах государству рекомендовано расширение экспорта и международной экосистемы разработчиков доверенных решений, разработка новых типов микросхем и процессоров на основе новейших технологий, производство полупроводниковых компонентов, систем на кристалле, систем в корпусе.

В отношении направления развития полупроводникового производства в России АРПЭ рекомендуется модернизация и развитие «традиционных» производств 250-3000 нм, развитие фабрик 90-250 нм в части расширения спектра технологий и производственных сервисов, повышения уровня загрузки, снижения стоимости производства.

Также в АРПЭ считают целесообразным покупку полупроводниковой фабрики/линии на 28 нм «под ключ», развитие производств по корпусированию полупроводниковых компонентов, разработку технологического оборудования для их производства.

Границы отрасли

Авторы документа особое внимание уделяют определению границ рассматриваемой отрасли, считая, что это во многом предопределяет содержание стратегии.

«Если определять границы отрасли только списками предприятий, отчитывающихся перед Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга, это не позволит получить полную картину деятельности по разработке и производству электроники в России, — отмечается в стратегии. — Кроме того, это приведет к искажению тенденций, так как доходы многих подведомственных/подотчетных предприятий могут быть обеспечены различными видами деятельности и различными видами продукции. Доходы от производства электроники могут быть незначительными в выручке некоторых подведомственных концернов».

В этой связи авторы документа предлагают отталкиваться от видов деятельности и тематики проектов тех или иных организаций. «Электронная отрасль включает компании или подразделения компаний, осуществляющие разработку и/или производство электронной аппаратуры, модулей, компонентов, встраиваемого ПО, несущих конструкций электронных схем, а также материалов, оборудования и ПО для разработки и производства электроники», — говорится в стратегии.

Авторы документа отдают себе отчет в том, что границы между отраслями электроники, разработки ПО, ИТ-интеграцией довольно размыты. «Их можно определить переходом от проектирования систем, которые работают с физическим уровнем аппаратуры к системам, которые являются исключительно информационными, — указывают они. — Это значит, что разработка системного ПО, неотделимого от аппаратуры, относится к электронной отрасли, а разработка прикладного ПО не относится».