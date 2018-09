На российском рынке ИТ-услуг турбулентность в десятке лидеров

Лидеры рынка ИТ-услуг

Лидером российского рынка ИТ-услуг в 2017 г. стала компания «Ланит», второе место занял «Техносерв». К таким выводам пришли специалисты аналитической компании IDC, представившей вторую часть ежегодного исследования Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia, 2018.

При этом «Ланит» сумел увеличить оборот в сегменте ИТ-услуг и общую выручку, которая преодолела рубеж в 100 млрд руб., сообщают аналитики. Что касается «Техносерва», то он смог удержать второе место несмотря на проблемы с финансированием и управлением. Также в пятерку лидеров вошли ITG, «Крок» и «Ай-Теко».

IDC отмечает, что у ряда крупных компаний, в том числе у «Астероса», «Оптимы» и AT Consulting, в 2017 г. возникли проблемы, которые привели к снижению показателей, а в некоторых случаях и к банкротству. За счет этого свое положение в десятке лидеров смогли укрепить другие игроки, например, IBS, «Инфосистемы Джет» и Softline.

Напомним, по итогам 2017 г. объем российского рынка ИТ-услуг достиг $5,16 млрд, что на 20,7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом в рублях рынок продемонстрировал годовой рост на 5,1%.

Тенденции на рынке

По наблюдениям IDC, усиление цифровизации различных отраслей сказывается на предпочтениях заказчиков в сфере ИТ-услуг, и поставщикам приходится приспосабливаться к новым требованиям клиентов. Поэтому компании ведут тщательный мониторинг основных технологических тенденций и обновляют ассортимент сервисов. Кроме того, они активно вкладывают средства в развитие собственных продуктов и решений, чтобы те максимально отвечали растущим требованиям конечных пользователей.

«Стагнация классической системной интеграции, снижение маржинальности дистрибьюторов, конкуренция со стороны внутренних ИТ-департаментов и инсорсинговых компаний вынуждают российских поставщиков ИТ-услуг трансформировать бизнес в поисках новых источников выручки», — так охарактеризовал ситуацию старший аналитик IDC Василий Агапов.

Фото: http://depositphotos.com Заказчики ИТ-услуг в России становятся все более требовательными

Он отметил также, что не у всех игроков рынка получается соответствовать новым требованиям. В связи с этим «в условиях стагнирующей экономики» список компаний, выбывших из бизнеса за последние годы, с высокой вероятностью может пополниться.

Проблемы «Астероса»

В августе CNews писал, что после нескольких месяцев судебных разбирательств ИТ-интегратор «Астерос» официально был признан банкротом. Как посчитал CNews, при общих долгах банкам и партнерам на сумму не менее 8,5 млрд руб. формально поводом для банкротства компании стала неисполненная договоренность на сумму порядка 44 млн руб. Дело рассматривалось по ходатайству компании «Аэронавигатор», хотя позже к разбирательству в различной форме подключились и другие кредиторы интегратора, включая Сбербанк, Тинькофф банк, «Аувикс», «Нетвилл» и др.

До возникших проблем «Астерос» был одной из крупнейших ИТ-компании России, выступив, в частности, подрядчиком в масштабных проектах по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и на московском стадионе «Лужники». По итогам 2016 г. интегратор занял 16 строчку в рейтинге CNews100 с годовой выручкой 21,4 млрд руб. и уровнем прироста этого показателя по сравнению с предыдущим годом в 12%. Принять участие в рейтинге по итогам 2017 г. «Астерос» уже отказался.

Что касается «Техносерва», то в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2017 г. он занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб. В июне 2018 г. группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% системного интегратора. До этого компанию поддерживал Промсвязьбанк, который в декабре 2017 г. попал под санацию ЦБ, а с марта 2018 г. стал на 99,99% принадлежать Агентству по страхованию вкладов.

Скандал вокруг AT Consulting

Говоря о положении AT Consulting, следует отметить, что в марте 2017 г. основатель и бывший гендиректор компании Сергей Шилов окончательно с ней расстался. Еще в ноябре 2016 г. CNews узнал о том, что предприниматель Леван Васадзе через свой инвестиционный фонд Prometheus Capital Partners приобрел 95% AT Consulting. Тогда же стало ясно, что Сергей Шилов почти целиком расстался со своей долей в компании и лишился кресла гендиректора.

В марте 2018 г. Сергей Шилов был задержан по подозрению в пособничестве представителю МВД Андрею Нечаеву, который заказал Шилову единую информационную систему для министерства. По версии следствия, Шилов сдал систему в незавершенном виде, а Нечаев оплатил ее как готовую. Сумма контракта составляла 1,4 млрд руб., созданием системы в качестве субподрядчика занималась AT Consulting, сотрудником которой в свое время также являлся Нечаев. В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» AT Consulting занимает 24 место с годовой выручкой 11,876 млрд руб.