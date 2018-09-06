Merlion открыла супермаркет облачного ПО

Merlion занялся облачным софтом

Группа компаний Merlion объявила об открытии маркетплейса облачного софта - Merlion Cloud, который располагается по адресу Merlioncloud.ru. Презентация проекта состоялась в ходе мероприятия Merlion IT Solutins Summit.

Merlion Cloud предоставляет всю необходимую инфраструктуру, включая билинговую систему, для продаж облачного ПО. Партнеры компании с помощью Merlion Cloud могут организовать собственные витрины для дистрибуции софта.

Merlion купил Velvica и «Рентсофт»

Бизнес-план Merlion Cloud был утвержден советом директоров группы Merlion в 2016 г. В 2017 г. Merlion приобрела разработчика билинговой системы Velvica вместе с аффилированным с ним дистрибьютором облачного софта - компанией «Рентсофт».

Чей софт можно купить через Merlion

Сейчас через Merlion Cloud доступно ПО от IBM, Microsoft, VMWare и Acronis, антивирусные продукты (DrWeb, Avast, Eset), «Мой офис», сервер электронной почты CommuniGate и другие продукты. В маркетплейсе есть решения для SSL-шифрования, DNS-фильтрации и видеонаблюдения, также доступны инфраструктурные сервисы: IaaS (Infrastructure as a Service), colocation, резервное хранение информации и др.

Группа компаний Merlion создала маркетплейс для распространения облачного софта

В 2019 г. в Merlion Cloud появятся продукты Abbyy, «Лаборатории Касперского», Oracle и др. Будут доступны решения для интернета вещей, ЖКХ и т.д.

Маркетплейс расположен в ЦОД GreenBush в Зеленограде. У Merlion уже есть два партнера, создавшие собственные витрины на базе Merlion Cloud. Это провайдеры «Импульс-телеком» и Xcom.

В чем преимущества облачной дистрибуции софта

В отличие от прямой продажи вендором облачного софта, маркеплейс предоставляет ему готовую инфраструктуру и дистрибуторскую сеть по всей стране, обьясняет руководитель Merlion Cloud Антон Салов. В России уже есть несколько облачных марктеплейсов, например, «1С» и Softkey. Но преимущество Merlion состоит в том, что за счет дистрибуции железа компания может предложить клиентам все необходимые решения, считает Салов.

В 2017 г. рынок облачных технологий в России составил 50 млрд руб. по оценкам IKS-Consulting, из которых 34 млрд руб. пришлось на облачный софт (SaaS, Software as the Service). В 2021 г. рынок вырастет до 95 млрд руб., из которых на SaaS придется 61 млрд руб.

По прогнозам IDC, к 2020 г. в России на SaaS придется 25% от общих установок ПО. При этом в корпоративном сегменте доля коробочного софта от общих установок ПО сократится до 10%.

За три года работы Merlion Cloud намерен занять 22% рынка в сегменте облачной дистрибуции софта. К этому времени маркетплейс будет предлагать более 100 продуктов и сервисов, у него будет более 300 партнеров по продажам.