«Теремок» взял на работу робота-кассира «Марусю»

Компания «Альфа-роботикс» по заказу сети «Теремок» разработала робота-кассира «Маруся». Робот может разговаривать с покупателями, оформлять заказы и принимать оплату.

«Альфа-роботикс» сделала кассира для «Теремка»

Сеть заведений быстрого питания «Теремок» запустила в тестовую эксплуатацию роботов-кассиров «Маруся». Роботы созданы компанией «Альфа-роботикс» на базе разработанной ранее модели Kiki.

«Маруся» предназначена для работы в торговых центрах. Робот способен самостоятельно передвигаться, распознавать покупателей, разговаривать с нимии и помогать найти ближайшее заведение «Теремка».

Робот оборудован сенсорным экраном и считывателем банковских карт. С его помощью покупатель может ознакомиться с меню, оформить заказ, выбрать время приготовления и оплатить заказ банковской картой. Забрать заказ можно будет в ближайшем заведении.

Для распознавания голоса «Маруся» использует технологии Google. Система искусственного интеллекта, позволяющая роботу общаться с покупателем, является собственной разработкой «Альфа-роботикс».

Робот может передвигаться и распознавать посетителей

«Маруся» оборудована двумя видеокамерами. Верхняя камера распознает лицо покупателя, нижняя - помогает ориентироваться в пространстве. У робота также есть антенны для дистанционного управления через сотовые сети и Wi-Fi.

Робот-кассир «Маруся»

Для имитации кассира «Маруся» имеет голову и две руки. По признанию гендиректора «Альфа-роботикс» Владимира Венерова, сложным этапом разработки стало объяснение дизайнерам, какой именно дизайн нужен компании.

Живой кассир устает за день тяжелой работы, кроме того, как и любой человек, он подвержен стрессу, говорит Венеров. «Маруся» же лишена этих недостатков и всегда рада клиенту.

В то же время «Маруся» не будет выполнять функции сопровождения клиентов. Робот не может подниматься на эскалаторах в торговых центрах. Кроме того, передвигаясь по торговому центру, робот собирает повышенное внимание посетителей, особенно детей, обьясняет Венеров.

Сколько стоит «Маруся»

«Теремок» для тестовой эксплуатации приобрел два экземпляра «Маруси». Один из них будет установлен в Москве в торговом центре «Коламбус», другой - в Санкт-Петербурге. Стоимость одного аппарата составляет 1 млн руб., сообщил основатель «Теремка» Михаил Гончаров.

Почему «Теремок» не ставит терминалы самообслуживания

Западные сети быстрого питания - McDonalds, KFC, Burger King - уже имеют в России терминалы самообслуживания, которые позволяют покупателям оформлять и оплачивать заказ. Поддерживается также оплата через мобильные приложения.

Гончаров не видит экономического смысла в установке в своей сети терминалов самообслуживания. Они могут окупаться только при большом потоке посетителей. Но поток клиентов у «Теремка» в полтора-два раза меньше, чем у KFC и Burger King, и в 2-5 раз меньше, чем у McDonalds. Кроме того, через пару лет терминалы самообслуживания будут вытеснены мобильными приложениями для выбора и оплаты товаров, считает Гончаров. «Маруся» же решает целый комплекс задач, завлекая и развлекая клиентов.