Microsoft готовит Outlook с искусственным интеллектом, который будет отвечать на письма
Microsoft начинает тестировать обновленную веб-версию Outlook, в которой искусственный интеллект будет предлагать пользователю ответы на письма и подыскивать конференц-комнаты для встреч. Сервис также получил новые возможности взаимодействия с другими приложениями и групповой работы пользователей.
Новый Outlook
Начиная со следующей недели Microsoft даст возможность участникам программы Targeted Release познакомиться с ранним вариантом новой веб-версии сервиса Outlook, в которую компания внесла ряд значительных изменений. Об этом сообщил на сайте сообщества Microsoft менеджер компании по продуктовому маркетингу Габриэль Вальдес (Gabriel Valdez). Напомним, Outlook — это почтовый сервис и в тоже время органайзер, который является частью пакета Office.
Новый Outlook состоит из трех модулей — Почта, Календарь и Люди. В веб-версии теперь присутствует строка поиска с предиктивным механизмом, которая помогает пользователю найти необходимые материалы на основании его последних бесед и с учетом того, с какими людьми он чаще всего контактирует.
Чтобы пользователю было легче найти файл, прикрепленный к какому-либо письму, в Outlook был добавлен специальный модуль Файлы. Модуль показывает все файлы, отправленные и полученные в ходе переписки. В рубрике Избранное будут видны файлы от важных контактов. Такая рубрика есть не только для Файлов, но и для всего Outlook — туда можно добавить самые важные контакты, чтобы не пропускать от них писем.
Также был упрощен процесс создания мероприятий в календаре — с помощью обновленных иконок, которые позволяют быстро идентифицировать мероприятие и увидеть предложенные локации, чтобы определиться с точным адресом.
Интеллектуальный механизм
В папку Входящие был встроен интеллектуальный механизм, который предлагает пользователю подходящие ответы на полученные письма. Из списка вариантов можно выбрать короткий ответ и отправить его в пару кликов, предварительно отредактировав или обойдясь без этого.
Кроме того, интеллектуальный механизм теперь может помочь пользователю найти подходящую конференц-комнату для встречи, исходя из количества участников, доступности комнат и предпочтений пользователя.
Использование надстроек
Кроме того, в новой версии Outlook был упрощен доступ к надстройкам. Теперь у пользователя будет доступ к часто используемым приложениям прямо из папки Входящие, что позволит ему быстро сохранять письма в блокнот, переводить их на различные языки или отправлять платежи другим пользователям. Из папки Входящие есть доступ к таким популярным приложениям и сервисам как Boomerang, Evernote, GIPHY, Gfycat, Microsoft Translator, MojiLaLa, PayPal, Trello и другим.
Если пользователь уже использовал какие-либо приложение для работы с письмами в прежней версии Outlook, эти приложения будут показаны рядом с предложенными действиями или в выпадающем меню при открытии письма. Из Office Store можно установить дополнительные надстройки — для этого достаточно открыть письмо, кликнуть на выпадающем меню и выбрать пункт Получить надстройки. После установки надстройки появится в выпадающем меню. Те из них, которые часто используются, можно закрепить.
Групповая работа
Также в новом Outlook присутствуют расширенные средства групповой работы. Создание групп стало более простым, групповые карточки теперь содержат больше информации, письма сортируются по группам более эффективно. Также появились новые функции — групповые файлы и групповой менеджмент в модуле Люди.
Групповые карточки теперь доступны из любого места внутри Outlook, что дает возможность просмотреть информацию об участниках группы, осуществить навигацию по групповым приложениям и групповым ресурсам, таким как Файлы, Планировщик или сайт SharePoint.