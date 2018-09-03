Продажи ПК под угрозой срыва из-за дефицита процессоров Intel

Задержка с поставками новых процессоров Intel с нормами техпроцесса 14 нм уже отразилась на планах большинства производителей ПК и в перспективе грозит срывом продаж во втором полугодии.

Процессоров на всех не хватит

Процессоры Intel нового поколения с нормами техпроцесса 14 нм в настоящее время поставляются на рынок в недостаточном количестве. Дефицит поставок уже сейчас вынуждает ключевых игроков глобального рынка ПК пересмотреть прогнозы по поставкам своих новинок во втором полугодии 2018 г. в сторону уменьшения, сообщил тайваньский деловой портал Digitimes со ссылкой на собственные индустриальные источники. Сокращение заказов также отразится на всех смежных предприятиях по выпуску комплектующих.

После неоднократного переноса сроков выпуска процессоров с нормами техпроцесса 10 нм – сначала на 2017 г., затем на второе полугодие 2018 г., и, наконец, на второе полугодие 2019 г., Intel смогла представить на прошлой неделе только два новых семейства мобильных процессоров восьмого поколения с улучшенными нормами техпроцесса 14 нм: экономичные чипы Core U с кодовым названием Whiskey Lake и сверхэкономичные Core Y с кодовым названием Amber Lake.

Таким образом, отмечают источники Digitimes, выпуск ультратонких ноутбуков на этих процессорах запланировало подавляющее большинство мировых производителей, свидетельством чему стали многочисленные анонсы в рамках выставки IFA 2018 в Берлине. Новые модели Apple MacBook, анонс которых ожидается в сентябре, также будут выполнены на процессорах Whiskey Lake и Amber Lake, отметили источники издания.

10 нанометров: «до неопределенной даты»

Впервые процессоры Intel Core восьмого поколения были анонсированы в 2017 г. Изначально были представлены архитектурные решения на базе оптимизированной версии седьмого поколения (Kaby Lake R) с нормами технологического процесса 14 нм. В апреле Intel объявил о выпуске нового поколения процессоров для ноутбуков с архитектурой Coffee Lake H, включая мощный чип Core i9-8950HK для игровых портативных ПК. Эти чипы также производится с соблюдением норм технологического процесса 14 нм с некоторыми усовершенствованиями.

Фото кристалла процессора Whiskey Lake (Intel Core U)

Переход на выпуск процессоров с нормами техпроцесса 10 нм изначально планировался в Intel еще в 2015 г., однако затем сроки неоднократно сдвигались – сначала на 2017 г., затем на второе полугодие 2018 г.

В конце апреля 2018 г. представители Intel объявили о переносе начала массового производства чипов по техпроцессу 10 нм до неопределенной даты в 2019 г., не исключая второго полугодия.

Новые мобильные процессоры Intel 2018 года

Как ранее сообщал CNews, компания Intel представила два новых семейства мобильных процессоров Core восьмого поколения. В класс Y (чипы с архитектурой Amber Lake) вошли три наиболее экономичных процессоры i7-8500Y, i5-8200Y и m3-8100Y с термопакетом (TDP) до 5 Вт, а классе U (архитектура Whiskey Lake) представлены более мощные чипы i7-8565U, i5-8265U и i3-8165U с TDP до 15 Вт.

Пластина с кристаллами процессоров Whiskey Lake

Компания позиционирует новые мобильные чипы как основу для создания тонких (7 мм и менее) и легких (от 450 г) мобильных устройств с поддержкой сенсорных экранов и перьевого ввода, с улучшенной автономией. По данным Intel, мобильная платформа Wiskey Lake сможет обеспечить автономную работу от одной зарядки до 16-19 часов. В Intel заявили, что новые процессоры Whiskey Lake U в связке с новым мобильным чипсетом обеспечивают двукратное увеличение производительности и в 1,8 раза лучшую производительность в сетевом окружении по сравнению с системами пятилетней давности. По сравнению с процессорами предыдущей серии на базе архитектуры Kaby Lake Refresh прирост производительности оценивается примерно в 10%.

Новые мобильные платформы получили два ключевых обновления периферии: встроенный гигабитный контроллер Wi-Fi с поддержкой сетей 802.11ac с полосой 160 МГц, обеспечивающий скорости более 1 Гбит/с, а также контроллер USB с поддержкой протокола USB 3.1 Gen. 2, обеспечивающего скорости обмена данными до 10 Гбит/с (в два раза быстрее USB 3.1 Gen. 1).

Все шесть новых процессоров выпускаются с применением норм улучшенного технологического процесса Intel 14 нм. Таким образом, до сих пор единственным чипом компании с нормами 10 нм остается 2-ядерный Core i3-8121U с архитектурой Cannon Lake без интегрированной графики. Все шесть новых чипов поддерживают технологию мультипоточной обработки данных Intel Hyper-Threading. Все три модели серии Amber Lake Y представлены двухъядерными чипами (до четырех потоков), в серии Whiskey Lake U – два четырехядерных (восемь потоков) и один двухъядерный чип.

Все новые мобильные процессоры серий U и Y получили чипсет, интегрированный непосредственно в корпус чипа, при этом внутри кристалл процессора соединяется с набором логики посредством шины, производительность которой сравнима с PCIe 3.0 x4. Новый мобильный чипсет Intel получил интегрированный контроллер интерфейса USB 3.1 Gen2 и специализированный 4-ядерный сигнальный чип для улучшенной обработки звука – в частности, с прицелом на работу совместно с голосовыми сервисами и персональными голосовыми помощниками (Amazon Alexa, Microsoft Cortana и пр.). В дополнение, платформы на базе трех новых процессоров семейства U поддерживают технологии Dolby Vision HDR и Dolby Atmos.

Что делать на безрыбье

В ситуации с отсутствием процессоров Intel нового поколения производителям ноутбуков придется стимулировать продажи другими способами, выпуская обновленные модели с дополнительной функциональностью или бонусными пакетами программного обеспечения, отмечают источники Digitimes. Ряд производителей ноутбуков планирует сфокусироваться на продвижении игровых портативных ПК и бизнес-моделей.

По мнению аналитиков Digitimes, производители ноутбуков во второй половине 2018 г. будут вынуждены придерживаться преимущественно консервативного маркетинга с упором на тактику доступных цен. Контрактным производителям ноутбуков, работающим как по ODM, так и OEM-модели, придется сосредоточить свое внимание на снижении стоимости соответствующих комплектующих и компонентов.

Дефицит процессоров Intel безусловно отразится на планах поставок почти всех ведущих мировых производителей ПК и точно затронет по цепочке всех поставщиков комплектующих, отмечают источники Digitimes. Сокращение производства может произойти даже с учетом уже пересмотренных прогнозов компаний, закладывавших трудности с поставками чипов Intel в свои планы на второе полугодие.

Джейсон Чен (Jason Chen), CEO и глава совета директоров Acer, отметил, что несмотря на прогнозы об ожидаемом оживлении на рынке ПК во втором полугодии 2018 г., сложности с объемами поставок процессоров Intel с нормами 14 нм будут представлять серьезную проблему для всей цепочки поставщиков ведущих брендов.

Си Пи Вонг (CP Wong), президент ODM-производителя ноутбуков Compal Electronics, также заявил, что ключевым фактором для успешных продаж ПК во втором полугодии 2018 г. являются фактические показатели производительности новых процессоров Intel, а не состояние торговой войны между США и Китаем. По его мнению, показатели производительности уже привели к низким показателям доходности компаний.

Тем не менее, в списке ключевых факторов риска на рынке ПК индустриальные источники не списывают со счетов состояние китайско-американских торговых отношений. В частности, они отмечают валютные риски, которые, при неблагоприятном сценарии торговых переговоров между Китаем и США могут оказать значительное влияние на доход и выручку производителей ПК. Таким образом, компаниям в настоящее время следует предпринять шаги по предотвращению рисков и нежелательных потерь, отметили источники Digitimes.