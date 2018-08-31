«Ангстрем» создал метку для слежки за автомобилями более надежную, чем госномера

«Ангстрем» создал радиочастотную метку, которой можно оснащать номерные знаки автомобилей для отслеживания их на дорогах. Микросхемы будет производить сам «Ангстрем». Метка позволит опознать автомобиль, когда это затруднительно сделать по номерам — например, в тумане.

Метка в номерном знаке

Компания «Ангстрем» разработала чип с меткой радиочастотной идентификации (RFID), который можно встраивать в номерные знаки автомобилей, что позволит отслеживать их на дорогах. Предполагается, что на чипе будут записаны данные о транспортном средстве и его владельце. Информация с чипов будет передаваться считывающему устройству. Авторы идеи полагают, что это поможет правоохранителям быстро находить нарушителей и поспособствует уплате штрафов водителями.

Микросхема, на которой базируется чип, произведена самим «Ангстремом». RFID-метка имеет размеры 5 мм х 10 мм и работает в диапазоне частот UHF 865-960 МГц и позволяет считывать данные при дальности более 20 м. Номерной знак авто в процессе считывания выполняет функцию дополнительной антенны. Срок эксплуатации метки практически не ограничен, утверждают разработчики.

«Ангстрем» сообщает, что первую партию RFID-меток, предназначенную для испытаний технологии, может отгрузить уже концу 2018 г. Оценивая количество чипов, необходимых в случае внедрения RFID-системы для транспортных средств, компания приводит данные Госавтоинспекции, согласно которым на данный момент в России зарегистрировано около 43 млн легковых автомобилей.

Преимущества метки

В ряде случаев RFID-метка позволит более эффективно получить информацию об автомобиле, чем номерной знак. Например, ее можно считывать во время тумана, когда снять номера авто на камеру может быть проблематично. Кроме того, метка позволяет обрабатывать данные с более высокой скоростью и идентифицировать транспортное средство даже в том случае, если на нем поддельные номера.

В России разработана метка радиочастотной идентификации для номерных знаков автомобилей

Метку также можно использовать как транспондер, то есть электронное устройство, с помощью которого с автомобиля в пропускных пунктах автоматически снимается плата за въезд на платный участок дороги. Такая практика уже существует в США и других странах. В Китае маркировка автомобилей RFID-метками является обязательной. Также метка позволит контролировать доступ автотранспорта на территории различных предприятий, аэропортов, закрытых автостоянок и т. д.

Чем занимается «Ангстрем»

АО «Ангстрем» является наследником образованного в 1963 г. НИИ-336, который впоследствии был также известен как НИИ точной технологии и завод «Ангстрем». На счету предприятия несколько продуктов, ставших знаковыми для российской ИТ-отрасли. Здесь в 1964 г. был запущен в производство первый в мире микроминиатюрный радиоприемник «Микро», за ним последовали «Эра» и «Маяк». В 1974 г. здесь же был создан первый отечественный микропроцессор, а в 1979 г. — первая российская 16-разрядная микро ЭВМ.

Сейчас «Ангстрем» является одним из крупнейших в России разработчиков и производителей полупроводников. Ассортимент варьируется от дискретных транзисторов до современных микроконтроллеров и микропроцессоров. Мощности компании по разработке и производству полупроводников насчитывают 10 центров разработки и две производственные линии, где трудятся порядка 1 тыс. человек.

«Ангстрем» отмечает, что его заказчиками являются более 500 государственных и частных компаний. Больше половины коммерческих продуктов, включая кристаллы на пластинах и микросхемы, продаются в Китай, Тайвань, Гонконг, Японию, Болгарию, Германию, США и другие страны. В частности, с 2016 г. компания поставляет микросхемы на заводы Philips.

По собственным данным «Ангстрема», каждый год он запускает в серийное производство порядка 50 новых типов интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов. В последние три года компания обновила 20% продукции, то есть около 2 тыс. наименований.