Rimini Street запретили заниматься техподдержкой Oracle, с которой она пришла на российский рынок

Американский суд признал обоснованность претензий Oracle к Rimini Street, тем самым положив конец восьмилетнему разбирательству по иску о нарушении авторских прав. Несмотря на то, что перспективы Rimini на рынке США теперь кажутся сомнительными, компании по-прежнему доступен российский рынок, на который она вышла в мае 2018 г.

Американский суд ставит точку в деле Oracle против Rimini

Суд окружного суда Невады, США вынес решение в пользу Oracle в деле против Rimini Street, американского поставщика услуг по поддержке решений Oracle и SAP, окончательно запретив компании продолжать деятельность по направлению Oracle, которая в судебном постановлении была охарактеризована как «целиком основанная на незаконных операциях». Показания его представителей были названы «ложными и направленными на сокрытие незаконной деятельности компании».

Судья Ларри Р. Хикс (Larry R. Hicks) постановил, что компания Rimini Street многократно нарушила авторские права (93 эпизода) Oracle, и, таким образом, «нанесла непоправимый ущерб» компании-разработчику программного обеспечения, поскольку деятельность ответчика «подорвала доверие между Oracle и ее клиентами».

Суд также обязал Rimini Street компенсировать Oracle судебные издержки в размере $28 млн по итогам процесса.

Всего за несколько месяцев до вынесения вердикта Rimini Street объявила о выходе на российский рынок поддержки решений Oracle и SAP.

История отношений Oracle и Rimini Street

Oracle подала иск к Rimini Street и ее генеральному директору Сету Равину (Seth Ravin) в 2010 г. ИТ-гигант обвинил компанию в «массовой краже программного обеспечения и соответствующих вспомогательных материалов Oracle с использованием незаконной бизнес-модели».

Rimini Street, занимавшаяся поддержкой приложений SAP и Oracle, при этом не являясь авторизованным партнером данных компаний, обещала клиентам как минимум 50%-ую экономию по сравнению со стоимостью услуг, предоставляемых официальными поставщиками.

Переход на обслуживание к стороннему поставщику означал, что клиенты переставали получать обновления продукта.

«Rimini обычно авторизуется на веб-сайте технической поддержки Oracle, используя учетные данные клиента, а затем загружает программное обеспечение и справочные материалы, тем самым превышая полномочия клиента, описанные в лицензионном соглашении», – говорилось в жалобе Oracle.

Oracle одержал победу над Rimini Street в суде

В ней также утверждалось, что Rimini Street использовала автоматические инструменты для загрузки материалов Oracle, «преднамеренно нарушая условий использования веб-сайта технической поддержки Oracle». Данные действия приводили к нарушению работоспособности базы данных поддержки Oracle.

Недоступность обновлений продуктов Oracle для клиентов Rimini сделала их уязвимыми к кибератакам извне. В самой компании признали факт игнорирования необходимости своевременной установки обновлений, что подвергало клиентов серьезной опасности: кто угодно – от мелких преступников до конкурентов, цель которых – кража секретов компании, могли воспользоваться «дырами» в устаревших версиях ПО.

В оправдание действий своей компании Сет Равин озвучил мнение, что установка патчей безопасности – это устаревшая практика. Он пояснил, что Rimini Street не распространяет их среди клиентов, поскольку забота о безопасности инфраструктуры – задача клиента.

В 2015 г. суд принял сторону Oracle и обязал ответчика выплатить истцу компенсацию в размере $126 млн.

В начале января 2018 г. в результате апелляции сумма выплат была уменьшена на $50 млн.

Выход Rimini на российский рынок

В середине мая 2018 г. Rimini Street начала работать на российском рынке через своего партнера –Smart Way. Россию в компании посчитали «перспективным и важным рынком с большим количеством возможностей».

В интервью «Коммерсанту» Сергей Миронов, глава Smart Way, рассказал о первом клиенте компании – им должен был стать российский банк из двадцатки крупнейших. В качестве потенциальных клиентов рассматривались компании из сфер ТЭК и металлургии.

Российский рынок поддержки ПО SAP и Oracle, за долю на котором компания вознамерилась побороться, Миронов оценил в $400 млн.