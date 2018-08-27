Обновление Windows 10 «убивает» компьютеры на процессорах AMD

Устройства на базе процессоров AMD перестают загружаться после получения повторного обновления, исправляющего нашумевшую уязвимость Spectre, не предназначенного для них. Microsoft сохраняет молчание.

Компьютеры на AMD ошибочно получают обновления для Intel

Выпущенное в июле 2018 г. обновление KB4100347 для операционной системы Microsoft Windows 10, призванное решить проблему уязвимости к Spectre Variant 2, может приносить больше вреда, чем пользы. В Сети появилась информация о том, что в некоторых случаях установка данного патча ведет к утрате работоспособности системы после ее перезагрузки.

Обновление предназначено исключительно для машин, работающих под управлением процессоров Intel – это следует из описания патча, опубликованного на официальном сайте поддержки Microsoft. Тем не менее, некоторые владельцы чипов AMD, по-видимому, также получили данное обновление. В результате его установки операционная система начала «зависать» на этапе загрузки, сопровождаемом отображением логотипа Windows.

Стоит также отметить, что по неизвестной причине обновление с тем же самым индексом повторно вышло в конце августа 2018 г. Описание патча при этом осталось прежним, поэтому неясно, содержит ли он какие-либо изменения.

Компьютеры на базе процессоров AMD перестали загружаться после установки обновления Windows против уязвимости Spectre

В настоящее время сложно оценить количество устройств, на которые обновление было установлено ошибочно, а Microsoft пока не прокомментировала возникшую ситуацию.

О схожей проблеме полугодичной давности

Это не первый случай, когда патчи против Spectre и Meltdown доставляют пользователям серьезные неудобства. Так, в январе 2018 г. владельцы процессоров Intel Core четвертого и пятого поколений на архитектурах Haswell и Broadwell заметили, что их компьютеры стали самовольно перезагружаться. Несмотря на это, Intel настоятельно рекомендовала пользователям продолжать устанавливать соответствующие обновления, хотя и допустила возможность переработки патчей в будущем.

Примерно в то же время стало известно о проблемах с очередным обновлением KB4056892 для Windows 10, установка которого приводила к тому, что операционная система переставала запускаться. Жертвами стали тысячи пользователей, компьютеры которых временно превратились в бесполезные «кирпичи». Microsoft тогда признала наличие проблемы, но обвинила AMD в предоставлении ошибочной документации на процессоры. Распространение обновления было временно приостановлено до устранения ошибки. 25 явнаря 2018 г. доставка обновления на компьютеры пользователей Windows 10 была возобновлена.

Об опасности Meltdown и Spectre

В начале января 2018 г. в процессорах Intel, AMD и ARM64 были обнаружены две серьезные уязвимости, получившие названия Meltdown и Spectre.

Уязвимости эксплуатируют ошибки в механизме спекулятивного выполнения инструкций. Для достижения более высокой скорости работы, процессоры пытаются «предсказать», выполнение каких инструкций потребуется от них в недалеком будущем и выполняют их досрочно в подходящее для этого время, когда не испытывают большой нагрузки. В случае, если прогноз процессора оказался верным, промежуточные результаты вычислений используются в дальнейшем. В противном случае, они игнорируются, но могут оставаться в кэше устройства, откуда и могут быть извлечены удаленным злоумышленником.

Исследователи тогда отметили, что эксплуатировать Spectre гораздо сложнее, чем Meltdown, однако ее гораздо сложнее и ликвидировать. Из-за того огромного количества устройств, которые в итоге оказались под ударом, обнаружение Meltdown и Spectre получило в прессе название «чипокалипсис».