«Ай-теко» дождалась подорожания ЦОДа «Гознака» и забрала подряд себе

Компания «Ай-теко», которая не стала принимать участие в тендере «Гознака» на создание ЦОДа за 1,1 млрд руб., объявилась на конкурсе при его перезапуске с повышением цены лота и забрала контракт на 1,2 млрд руб.

«Ай-теко» заполучила 1,2 миллиарда «Гознака»

Подряд на создание ЦОДа «Гознака» в Санкт-Петербурге достался компании «Ай-теко». Она одержала победу на конкурсе госзаказчика со стартовой ценой лота в 1,206 млрд руб., предложив свои услуги за 1,205 млрд руб. Вторым участником тендера стала компания «Крок инкорпорейтед» с ценовым предложение в 1,184 млрд руб., однако конкурсная комиссия «Гознака» посчитала ее заявку менее привлекательной.

ЦОД должен разместиться в четырех корпусах «Санкт-Петербургской бумажной фабрики» — филиале «Гознака» на набережной Фонтанки (дом 144, литера «Б»). «Ай-теко» предстоит переоборудовать помещения фабрики, оснастить их инженерной инфраструктурой и провести стандартную для дата-центров сертификацию в Uptime Institute по процедуре Tier Certification of Constructed Facility по уровню Tier III. Эта процедура должна будет подтвердить, что созданный объект соответствует сертифицированной ранее проектной документации.

На реализацию проекта победителю отведено 12 месяцев с момента подписания договора. Таким образом, ЦОД должен быть сдан в эксплуатацию в конце августа 2019 г.

Подрядчик был найден со второй попытки

Напомним, данный проект был запущен «Гознаком» в июне 2018 г. в виде открытого конкурса по поиску исполнителя вышеописанных работ. Изначально стартовая сумма лота была выставлена на уровне 1,1 млрд руб. Единственным претендентом на получение подряда оказалась компания «Крок инкорпорейтед», однако ее заявка была отклонена конкурсной комиссией. Интегратор не предоставил справку из налоговой инспекции о добросовестном исполнении обязательств по выплате возможно начисленных ему штрафов, пеней и пр.

Инженерная составляющая ЦОДа в Санкт-Петербурге обойдется «Гознаку» в 1,2 миллиарда

В начале июля 2018 г. конкурс был признан несостоявшимся. После этого 20 июля на сайте госзакупок была размещена информация о новом конкурсе с идентичным названием, хотя начальная сумма контракта в нем была выставлена на 100 млн руб. выше, чем в предыдущей процедуре. В «Гознаке» не смогли объяснить CNews, произошли ли тогда в техзадании на строительство ЦОДа какие-то изменения, которые самой организации представляются важными.

На обращение CNewsв «Ай-теко» с вопросом, почему компания проигнорировав первую, несостоявшуюся процедуру, подала заявку на участие во второй (связано ли это с увеличением цены лота), в пресс-службе интегратора не ответили.

Предыстория проекта

Напомним, в конце апреля 2016 г. CNews писал о тендере на проектирование ЦОДа «Гознака» в Санкт-Петербурге по вышеупомянутому адресу. «Новая технологическая площадка проектируется исходя из возможности размещения до 400 стоек и уровня надежности инфраструктуры Tier III», — пояснили тогда CNews в организации.

В пресс-службе «Гознака» также отмечали, что ЦОД в северной столице будет использоваться не только для размещения информационных систем самого предприятия, но и для оказания услуг в интересах сторонних заказчиков на коммерческой основе. По данным CNews, сдача ресурсов в аренду не станет для «Гознака» чем-то новым. Московский дата-центр уже имеет такой опыт.

Подряд на проектирование по итогам тендера достался за 24 млн руб. компании «Юнион групп». В момент запуска первого тендера на непосредственное создание ЦОДа, в пресс-службе «Гознака» не ответили CNews, в полной ли мере запущенный проект осуществляется по разработанному в 2016 г. проекту, а также на какое число стоек и какой мощности в итоге рассчитан ЦОД.

Несколько фактов о «Гознаке»

«Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспедиция заготовления государственных бумаг».

На базе «Гознака» работает Испытательный центр — единственная в России лаборатория, имеющая право официально проводить испытания защищенной продукции и документально подтверждать их результаты.

В состав ФГУП «Гознак» входят восемь предприятий-филиалов: «Московская печатная фабрика», «Пермская печатная фабрика», «Московская типография», «Санкт-Петербургская бумажная фабрика», «Краснокамская бумажная фабрика», «Московский монетный двор», «Санкт-Петербургский монетный двор», «Научно-исследовательский институт».