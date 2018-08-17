ARM собралась обогнать Intel на рынке чипов для ноутбуков. Опрос
ARM не на шутку заинтересовалась ноутбуками
Британская компания ARM (Advanced RISC Machine), выпускающая 32-битные и 64-битные вычислительные ядра с одноименной архитектурой, представила свои обновленные планы по выпуску новых процессорных архитектур до 2020 г. В дополнение к подробностям о новой 64-битной архитектуре Cortex A76, представленной впервые в мае 2018 г., ARM также уточнила сроки выпуска первых чипов на ее базе, представила планы по переходу на новые вычислительные ядра Deimos с нормами 7 нм в 2019 г. и следующую архитектуру Hercules с нормами 7 нм и 5 нм в 2020 г.
Согласно представленным ARM результатам собственных сравнительных тестов, типичная система на базе ARM Cortex A7 покажет производительность, сравнимую с возможностями мобильных процессоров Intel Core i5, но при значительно меньшем энергопотреблении — в два или даже в три раза.
В рамках своей обновленной стратегии на ближайшие годы, ARM также рассказала о своих планах по постепенному расширению активности на смежных рынках электроники - от сегмента мобильных гаджетов (планшетов, ПК, конвертируемых ПК) через поколение так называемых «постоянно подключенных устройств» (Always-Connected Devices) к рынку полноценных ноутбуков – аккурат ко времени коммерческого распространения сотовых сетей поколения 5G.
В частности, с появлением первых решений на базе вычислительных ядер ARM A76, компания намерена вступить в полноценное противостояние с традиционными для рынка ноутбуков процессорами микроархитектуры x86 компании Intel, предлагая потребителям мобильные решения с лучшей производительностью при значительно меньшим энергопотреблением.
Процессорные планы ARM на ближайшие три года
В настоящее время вычислительные ядра ARM Cortex A75 являются основой мобильных платформ Qualcomm Snapdragon 835 и Snapdragon 845, которые уже используются во многих планшетах и флагманских смартфонах ведущих производителей. Кроме того, эти же ядра являются основой новой мобильной платформы Snapdragon 850, на которую делает ставку Qualcomm в продвижении концепции «Всегда подключенных мобильных ПК» с перспективой на интенсивный рост популярности по мере внедрения в коммерческую эксплуатацию сетей поколения 5G.
В рамках обновления своих планов на ближайшие годы ARM впервые раскрыла кодовые наименования своих следующих поколений вычислительных ядер – Deimos и Hercules. Оба они базируются на микроахритектуре Cortex A76, и впервые представят новые и улучшенные возможности ядер поколения Austin.
По данным ARM, производство первых решений на базе A76 стартует уже в 2018 году – анонс начала производства первых коммерческих гаджетов на процессорных ядрах с нормами 7 вполне возможен до начала Нового года.
Появление мобильных платформ на базе вычислительных ядер A76 Deimos с улучшенным техпроцессом 7 нм ожидается уже в 2019 г. Следующая итерация этой архитектуры – Hercules, появится ориентировочно в 2020 г. Именно ядра Hercules станут первой микроархитектурой ARM для обкатки перехода на новые нормы производственного техпроцесса 5 нм.
После ядер Hercules в планах ARM значится выпуск следующего поколения микроархитектуры со значительными изменениями. Произойдет это ориентировочно в 2021 г.
Как именно ARM собирается потеснить Intel
Анонс обновленных планов ARM также включает интересную информацию от самой компании, где производительность и энергопотребление ядер Cortex A76 напрямую противопоставляются конкурентным платформам Intel.
В качестве инструмента для сравнительного тестирования в компании применили тест SPECint2006 Speed на платформе Linux, скомпилированной с помощью GCC7. Параметры энергопотребления включают полный «термопакет» (TDP) чипа, включая потребление вычислительных ядер, сигнальной обвязки и контроллеров памяти – именно то, что учитывается в качестве активной платформы в современных тестированиях потребления мощности смартфонов.
По данным внутренних тестов ARM, система на базе Cortex A76 с тактовой частотой 3 ГГц в однопоточном режиме примерно соответствует производительности платформы на мобильном процессоре Intel Core i5-7300U с максимальной тактовой частотой 3,5 ГГц (турборежим) в аналогичном однопоточном режиме.
Энергопотребление системы на ARM Cortex A76 в этом тестировании составляет менее 5 Вт, против TDP на уровне 15 Вт у системы Intel. Здесь, впрочем, лобовое сравнение этих параметров не совсем корректно, поскольку ARM представляет данные о реальном энергопотреблении при исполнении однопоточного задания SPEC, в то время как данные о TDP процессора Core i5-7300U, взятые из официального описания Intel, отражают типичный показатель и вряд ли соответствуют реальному пакету рассеиваемой энергии при однопоточной нагрузке.
По данным специалистов Anandtech, TDP порядка 15 Вт актуально для многопоточного режима: замеры энергопотребления процессора Core i5-7200U с тактовой частотой 3,1 ГГц показали только 9,3 Вт на чип в связке с оперативной памятью, для чипа 8250U с тактовой частотой 3,35 ГГц показатель поднялся до 11 Вт. Тем не менее, даже эти показатели дают ARM возможность говорить о приблизительно двойном превосходстве ядер A76 по энергопотреблению при сравнимой производительности.
Еще один слайд, представленный ARM в рамках анонса планов на ближайшие годы, экстраполирует значительное опережение проектных уровней производительности процессорных ядер Deimos и Hercules по сравнению с предполагаемым ростом производительности мобильных чипов Intel. Если верить этому слайду, где-то после 2021 года ARM рассчитывает добиться 2,5-кратного увеличения производительности своих систем.
По данным специалистов Anandtech, в рамках майской презентации TechDay представители ARM говорили о приросте производительности ядра Deimos на 20-25% по сравнению с нынешним поколением чипов; новые прогнозы, судя по слайдам, несколько более консервативны и обещают прирост менее 15%.
Когда ожидать коммерческие продукты на новых ядрах ARM
Презентация планов ARM о планах компании по выпуску новых вычислительных архитектур на ближайшие годы носила в большей степени маркетинговый характер, призванный акцентировать новую стратегию компании по расширению своего присутствия на рынке ноутбуков, отмечают специалисты Anandtech, принимавшие участие в мероприятии.
На практике реальная производительность процессорных ядер A76 станет известна в лучшем случае через несколько месяцев, а первые коммерческие крупноформатные устройства (ноутбуки) на базе этих чипов вряд ли появятся в рознице до начала 2019 г.