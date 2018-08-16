Доля военной электроники в продукции «Ангстрема» приблизилась к 100%

В 2017 г. покупателями микроэлектроники «Ангстрема» в России преимущественно стали военные. На них пришлось 95,5% продукции, хотя еще в 2016 г. этот показатель составлял 82,7%. «Милитаризация» происходит на фоне предписаний руководства страны по серьезному увеличению на предприятиях ОПК доли изделий гражданского назначения.

«Милитаризация» «Ангстрема»

По итогам 2017 г. доля электроники с военной приемкой (ВП) в объеме продаж компании «Ангстрем» на внутренний рынок России составила 95,5 %. Об этом говорится в опубликованном в июле 2018 г. годовом отчете этого зеленоградского производителя интегральных микросхем и полупроводниковых приборов. Годом ранее организация сообщала, что данный показатель по итогам 2016 г. составлял 82,7%. В отчетах за более ранние периоды «Ангстрем» в рассматриваемом ключе продукцию не сегментировал.

В абсолютном выражении военной продукции в 2017 г. было продано на 1,296 млрд руб. без учета НДС. Это существенно больше, чем в 2016 г., когда ее было реализовано на 855 млн руб., хотя и не дотягивает до показателей 2015 г. в течение которого российская оборонка получила от предприятия изделий на 1,338 млрд руб.

Всплеск продаж военным в 2017 г. по сравнению с 2016 г. в «Ангстреме» формально объясняют «изменением структуры» гособоронзаказа (ГОЗ), проведением работ по сокращению сроков поставки и созданию страховых запасов наиболее востребованной номенклатуры продукции, осуществлением комплекса маркетинговых мероприятий с действующими и потенциальными потребителями, реализацией проекта сборочной линии в металлопластмассовых корпусах с приемкой ВП по цифровым интегральным схемам стандартной логики, запуском новых госпроектов, в том числе по линии ГЛОНАСС, а также освоением новых изделий: супервизоров питания, компараторов, интегральных схем стандартной логики, АЦП, операционных усилителей, интеллектуальных силовых ключей, диодов и транзисторов и др. — в рамках программы импортозамещения.

В структуре продаж «Ангстрема» резко подскочила доля военной продукции

Организация отмечает, что специализируется на продукции, изготавливаемой в интересах «Роскосмоса», «Росатома», «Ростеха», КРЭТа, «Алмаз-Антея», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», а также всевозможных производственных объединений, научно-производственных и испытательных центров, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов различных отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК), действующих, как правило, в рамках гособоронзаказа.

Путин велел сокращать долю военной продукции

В контексте вышесказанного стоит отметить, что еще 1 декабря 2016 г. в своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что доля военной продукции на предприятиях ОПК должна быть существенно снижена в пользу гражданских изделий.

С точки зрения главы государства, необходимо нацелить отрасль на выпуск современной конкурентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики, авиации, судостроения, космоса и других высокотехнологичных отраслей.

«Недавно мы на этот счет проводили совещание, даже не одно, хочу с вами поделиться этими планами, — рассказал тогда Путин. — В 2016 г. ОПК будет выпускать “гражданки” примерно на 16,1%. В 2020 планируется небольшой рост. Почему небольшой, потому что очень много заказов сейчас у Министерства обороны в связи с выполнением соответствующих программ обновления вооружений. В 2025 уже 30%, к 2030 г. — не менее 50% должно быть гражданской продукции. Я прошу Правительство организовать системную работу по решению этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа, Российского экспортного центра, Фонда поддержки промышленности».

Планы «Ангстрема» по «демилитаризации»

С учетом указанных планов руководства страны в «Ангстреме» собираются к 2020 г. довести долю гражданской продукции (с приемкой ОТК — отдела технического контроля) до 40%, а к 2025 г. — до 70%.

На предприятии считают, что это возможно сделать за счет импортозамещения, диверсификации и локализации производства. Помочь в этом организации должны госпрограммы по развитию различных отраслей промышленности (энергетики, связи, автопрома и пр.), а также утвержденный Правительством в середине 2016 г. план гарантированных закупок гражданской микроэлектроники, который, впрочем, как выяснил CNews, к началу 2018 г. оставался профанацией, что было позже подтверждено премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Основная ниша — импортозамещение иностранной электронной компонентой базы, так как на текущий момент мы занимаем на рынке гражданского направления меньше 1%, — говорится в годовом отчете “Ангстрема”. — Для развития этого направления необходимо реализовать комплекс мероприятий». Среди них в компании называют освоение изделий в металлопластмассовых корпусах, производство электроники в металлопластмасовых корпусах, реализацию направлений RFID и автоэлектроники, разработку программы по энергосбережению и осуществление инвестиционного проекта по IGBT-модулям в интересах городского электротранспорта, железных дорог, судостроения, электроэнергетики и др.

Какую долю гражданская продукция может занять в структуре продаж «Ангстрема» в 2018 г., в пресс-службе организации сообщить CNews не смогли.

Минимальная прибыль на фоне мегаубытков «Микрона»

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. «Ангстрем» получил чистую прибыль на уровне 2,7 млн руб. В 2016 г. этот показатель составил 10,6 млн руб.

По данному параметру отчетности компания выгодно отличается от другого известного производителя микроэлектроники из Зеленограда — «Микрона», у которого размер чистого убытка в 2017 г. достиг 1,62 млрд руб., а в 2016 г. — 1,66 млрд руб.