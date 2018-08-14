Свердловские чиновники перешли с американского ПО на PostgreSQL и СЭД «Спутник»

Чиновники Свердловской области силами «Корус консалтинга» перевели свой документооборот с продукта EMC Documentum и СУБД Oracle на СЭД «Спутник» и свободный PostgreSQL. Вместе с решением некоторых других задач расходы на модернизацию систем составили примерно 30 млн руб.

Миграция на свободное ПО

Как выяснил CNews, чиновники Свердловской области за последние несколько месяцев в ходе двух проектов отказались от использования системы электронного документооборота (СЭД) EMC Documentum и СУБД Oracle из США в пользу свободного ПО, потратив на это чуть более 30 млн руб.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, первый проект официально осуществлялся с 26 июля по 29 декабря 2017 г. В ходе него зарубежная СЭД была заменена на отечественную платформу «Спутник». Второй проект стартовал 8 июня 2018 г. В нем общий фронт работ рассчитан на срок до 31 декабря, однако о миграции с американской СУБД на свободное решение PostgreSQL Департамент информатизации и связи Свердловской области отчитался уже сегодня.

Оба контракта на выполнение рассматриваемых работ по итогам открытых конкурсов достались компании «Корус консалтинг ДМ», которая входит в группу «Корус консалтинг». Сумма первого подряда составила 11,8 млн руб., второго — 18,9 млн руб.

Чиновники Свердловской области переехали с EMC Documentum и Oracle на «Спутник» и PostgreSQL

На сегодняшний день обновленной СЭД, чьей частью выступает модернизированная СУБД, пользуются сотрудники Администрации губернатора Свердловской области, исполнительных органов госвласти, а также муниципальных образований, государственных бюджетных и казенных учреждений региона и др. — всего более 230 организаций. В системе работает 5,5 тыс. активных пользователей при общем количестве учетных записей свыше 7 тыс. Накопленный объем документов превысил 6 млн, а среднемесячный прирост составляет более 100 тыс., не считая поручений и отчетов об исполнении.

Несколько слов о внедренных продуктах

СЭД «Спутник» (не путать с одноименным сверхзатратным и непопулярным поисковиком «Ростелекома») является собственной разработкой «Коруса». В Реестре российского ПО при Минкомсвязи она была зарегистрирована 3 мая 2017 г.

Система призвана автоматизировать организационно-распределительный и договорный документооборот, а также процессы обработки обращений граждан. Она поддерживает различные серверные и клиентские операционные системы, включая Microsoft Windows и Astra Linux, и работает во всех браузерах, в том числе в «Спутнике». В СЭД реализована поддержка обычной и квалифицированной электронной подписи.

В конце июня 2018 г. в «Корус консалтинге» сообщили о проведении нагрузочного тестирования «Спутника» в конфигурации, ориентированной на внедрения в крупных организациях с количеством пользователей более 100 тыс.

Что касается СУБД PostgreSQL, то она представляет собой свободную объектно-реляционную систему управления базами данных. Эта система, выпускаемая сообществом разработчиков около 20 лет под лицензией BSD, считается одной из наиболее актуальных альтернатив закрытым коммерческим СУБД, в частности, Oracle.

Отметим, что с декабря 2016 г. в России существует коммерческая СУБД Postgres Pro отечественной компании Postgres Professional. Она, по словам разработчиков, является «улучшенной версией» PostgreSQL.

Контекст миграции

Как можно заключить со слов директора департамента информатизации и связи Свердловской области Юрия Гущина, миграция на свободное ПО была осуществлена в рамках исполнения госпрограммы «Информационное общество Свердловской области до 2024 года».

С точки зрения руководителя практики систем электронного документооборота группы «Корус консалтинг» Александра Аксельрода в проекте по импортозамещению СУБД задачу интегратора сильно усложняло то, что работы должны были быть проведены на том же оборудовании, где развернута система — без использования дополнительных аппаратных ресурсов и без остановки самой системы. «Процесс миграции данных занял всего несколько часов и уже на следующий день после миграции заказчик подтвердил работоспособность системы», — заверяет он.