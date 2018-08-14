Россияне создали для аэропортов электронную систему, спасающую чемоданы от потери

«РСТ-инвент» разработала систему RFID-маркировки багажа в аэропортах, тестирование которой в крупном российском аэропорту начнется уже в первом квартале 2019 г. Система даст возможность быстро и дешево находить утерянный багаж. К 2019 г. компания намерена поставить заказчикам не менее 100 млн RFID-бирок.

RFID-метки для багажа

Как стало известно CNews, российская компания «РСТ-инвент» разработала метку радиочастотной идентификации (RFID) для маркировки авиабагажа. Предполагается, что использование таких меток аэропортами и авиакомпаниями даст возможность быстро и без больших затрат возвращать утерянный багаж пассажирам, а также сократить количество случаев его утраты.

Коммерческий директор «РСТ-инвент» Илья Мельник заверяет, что к 2019 г. компания намерена поставить заказчикам не менее 100 млн RFID-бирок, а также оснастить RFID-системами российские и зарубежные аэропорты.

Как уточнили в компании по просьбе CNews, сейчас «РСТ-инвент» уже ведет переговоры с «двумя крупнейшими аэропортами» России. В первом квартале 2019 г. на пробном участке пройдет тестирование системы. Также в компании сообщили, что RFID-автоматизацией заинтересовались несколько локальных аэропортов. В будущем «РСТ-инвент» намеревается выйти на международный рынок.

Россияне разработали систему маркировки, которая решит проблему утерянного багажа

Как отмечает компания, средняя стоимость оснащения одного аэропорта RFID-системой контроля передвижения багажа составляет порядка 10-50 млн руб. Сюда не входит стоимость самих RFID-бирок, модернизации ИТ-инфраструктуры и оснащения самолетов.

Как это работает

RFID-метки интегрируются прямо в багажную бирку. Они содержат сведения о пассажире, характеристики его багажа и данные о том, откуда и куда он направляется. Каждой бирке присваивается уникальный идентификационный код, который дает возможность проследить движение багажа начиная с момента регистрации до выгрузки на ленту в конечном аэропорту.

На всем пути транспортировки багажа устанавливается специальное оборудование и ПО, которое собирает информацию о его движении в общую базу данных. Как пояснили по просьбе CNews в «РСТ-Инвент», все оборудование компания изготавливает на собственном заводе в Ленинградской области.

Ход разработки

В «РСТ-инвент» сообщают, что об интересе крупных авиакомпаний к RFID-автоматизации контроля перемещение багажа узнали из открытых источников, таких как аукционы и конкурсы. Однако отметим, что среди российских авиакомпаний с госучастием каких-либо тендеров, касающихся данной тематики, CNews за последние несколько лет не обнаружил.

Разработка системы заняла у специалистов «РСТ-инвент» около полугода. Над проектом работали выпускники Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ им. В. И. Ульянова и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).

Актуальность проблематики и конкуренты

«РСТ-инвент» отмечает, что в России сейчас работает 229 аэропортов с 2745 самолетами, которые перевозят 80 млн пассажиров в год. Утеря багажа во время перелета влечет за собой финансовые расходы со стороны компании на его возвращение, а также вредит ее репутации. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивает расходы на поиск и возврат пассажиру одной единицы багажа в $300.

RFID-системы для аэропортов разрабатывают немецкие компании Siemens, Grenzebach Maschinenbau и Beumer Group, американские G&S Airport Conveyor и Logplan, новозеландская BCS Group, японская Daifuku Company, французская Fives Group, сингапурская Pteris Global, голландская Vanderlande Industries и др. Из последних внедрений можно упомянуть систему обработки багажа, включающую RFID-метки, которая заработала в июле 2018 г. в Международном аэропорту Калгари в Канаде. Система обошлась в $150 млн, установка длилась три года.