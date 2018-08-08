Власти объяснили чиновникам, какие им можно покупать СХД и телевизоры

Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства России, в котором прописаны критерии «отечественности» для СХД и телевизоров. Отвечающая этим критериям техника по закону сможет получить на госзакупках приоритет перед зарубежными решениями.

Определения для отечественных СХД и ТВ

Правительство России определило набор критериев, по которым для нескольких видов радиоэлектронной продукции можно будет на госзакупках четко устанавливать, действительно ли страной их происхождения в полной мере является Россия. В частности, критерии прописаны для систем хранения данных (СХД), цветных телевизоров с жидкокристаллическим или плазменным экраном, а также для «приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных прочих». К последней категории относятся манометры, градусники, амперметры и пр.

Соответствующее правительственное постановление от 6 августа 2018 г. № 920 за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вносит дополнения в постановление от 17 июля 2015 г. № 719. В его предыдущей редакции в нем уже содержались критерии для отечественных интегральных схем, контрольно-измерительного и испытательного оборудования, аппаратуры для работы в системе ГЛОНАСС, оборудования для формирования тонкопленочных структур полупроводниковых приборов и т. д. (всего шесть наименований).

Зачем нужны критерии

Напомним, в сентябре 2016 г. власти предписали чиновникам делать на тендерах выбор в пользу российских аналогов радиоэлектронной продукции (при ее наличии) и отказываться от покупки зарубежных решений для государственных и муниципальных нужд.

В Правительстве России описали критерии для присвоения СХД и ТВ статуса отечественных

Перечень ИТ-продукции, на госзакупки которой были введены ограничения, содержит сотовые телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, кассовые терминалы, банкоматы, клавиатуры, принтеры, графопостроители, терминалы ввода/вывода данных, сканеры, мониторы и пр. (всего более 100 наименований).

В упомянутом постановлении Правительства от сентября 2016 г. было прописано несколько способов получения оборудованием статуса произведенного на территории России. Например, таким статусом наделялась продукция, если она была создана в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и Россией или Россией и субъектом РФ. Другой вариант — соответствие техники правилам определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г.

Соответствие радиоэлектронной продукции критериям из расширенного теперь до девяти позиций списка из постановления от 17 июля 2015 г. № 719 — еще один вариант, который, впрочем, позволяет вынести суждения менее чем о 10% типов техники.

Что именно за критерии прописаны для СХД и телевизоров

В соответствии с новым документом, чтобы СХД считалась произведенной в России, ее производитель (юрлицо) должен быть налоговым резидентом страны-члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. При этом у производителя должны быть права на конструкторскую документацию — в объеме, подтверждающем возможность производства, модернизации и развития продукции на срок не менее пяти лет. Также у него должны быть права на использование и модификацию всего задействованного в изделии ПО.

Кроме того, необходимо документально подтвердить тот факт, что именно на территории России были изготовлены электронные платы и осуществлен монтаж элементов на них.

До 31 декабря 2019 г. в отечественных СХД допускается 45-процентная доля стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих. С 1 января 2020 г. допустимая доля будет уменьшена до 35%, с 1 января 2022 г. — до 25%, с 1 января 2025 г. — до 15%. Эти ограничения касаются СХД в базовой комплектации — без учета стоимости дисков или магнитных лент.

Что касается российских телевизоров, то их производитель также должен быть налоговым резидентом ЕАЭС и иметь права на конструкторскую документацию. При этом он должен подтвердить, что именно на территории ЕАЭС он изготавливает материнские платы, устанавливает на них радиоэлементы и осуществляет финишную сборку готовой продукции.

До 31 декабря 2020 г. в отечественных ТВ допускается 90-процентная доля стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих. С 1 января 2021 г. допустимая доля будет уменьшена до 80%, с 1 января 2023 г. — до 70%, с 1 января 2025 г. — до 60%.