В России появилась бесплатная блокчейн-платформа для торговли зерном

Платформа для зерна

Как стало известно CNews, российская компания «Директ фарм» создала бесплатную торговую b2b-платформу на блокчейн, которая призвана свести производителей сельхозпродукции, в первую очередь зерна, его покупателей и сервисные компании. Непосредственный запуск системы должен состояться 22 августа 2018 г. на ресурсе direct.farm на мощностях одного из российских хостинг-провайдеров. Обслуживать систему разработчики собираются самостоятельно.

«Плановый объем инвестиций составляет 100 млн. руб., — рассказали CNews в компании. — Сегодня затраты на создание первой версии платформы составили 10 млн. руб. В 2018-2019 гг. планируется затратить порядка 30 млн. руб. на развитие ПО и инфраструктуры проекта, а также порядка 60 млн руб. на продвижение платформы и организацию обслуживания клиентов».

Владельцем «Директ фарм», чье юрлицо было зарегистрировано в Краснодаре в конце 2016 г., выступает предприниматель Сергей Карулин, соучредитель компании «Кубнет». В проекте задействованы его собственные средства.

Техническая сторона проекта

Платформа представляет собой созданное собственными силами «Директ фарм» Java-приложение, работающее на WSO2 Application Server. «Это приложение предоставляет REST-API для клиентской стороны системы, — отмечают в организации. — Пока клиентская сторона — это только web-представление, созданное с помощью React.js. В недалеком будущем мы планируем запуск нативных приложений для iOS и Android».

В России появилась площадка для куплепродажи зерна

Как отмечают в компании, для начала использования созданной системы от человека потребуется только установленный интернет-браузер. «Блокчейн используется для хранения значимых условий сделок между пользователями платформы, — поясняют создатели системы. — Пока это нераспределенная версия блокчейн, которую мы задействуем исключительно как хранилище данных. Она нужна для того, чтобы в будущем нам было проще мигрировать на распределенный блокчейн. Скорее всего, мы будем адаптировать для себя что-то готовое, например MultiChain».

После запуска платформы разработчики намерены внедрить в нее оконечное (end-to-end) шифрование данных о сделках. Благодаря ему, информацию о сторонах сделки, стоимости, виде и качестве товара смогут просматривать только сами участники сделки. Никто другой, включая оператора, доступ к этой информации не получит.

«Если смотреть далеко вперед, то одним из основных векторов нашего развития мы видим проведение ICO с выпуском токена, обеспеченного сделками купли-продажи зерна, но о технологической платформе для этой задачи говорить пока рано», — отмечают в компании.

Подоплека проекта

В «Директ фарм» поясняют, что сегодня классический процесс покупки-продажи зерна зависит в первую очередь от масштаба взаимодействующих субъектов. «В настоящий момент баланс сил смещен в сторону крупных компаний: агрохолдингов и ведущих экспортеров, — указывают в организации. — Первые способны самостоятельно производить, перерабатывать и экспортировать зерно, а также продавать излишки продукции, в том числе через собственные порталы, сокращая издержки за счет развитой инфраструктуры. Вторые способны предлагать лучшую цену на рынке для производителей, формировать закупки через собственные порталы и частично диктовать свои условия средним и малым игрокам».

При этом средние и малые компании занимают существенную долю рынка и стремятся взаимодействовать как друг с другом, так и с крупными компаниями.

В куплепродажу помимо продавца и покупателя, могут быть вовлечены логистические и сервисные компании. Для крупных участников рынка проблема состоит в необходимости содержать большой штат сотрудников для поиска контрагентов и проведения переговоров. Еще одна проблема — различные формы коррупции, когда сотрудники крупных компаний, обладая определенными полномочиями, особенно в части формирования цены на продукцию и выбора контрагента, имеют возможность недобросовестно эти полномочия использовать для личного обогащения.

Для средних и мелких компаний проблема состоит том, что, не имея возможности содержать крупный штат сотрудников, они ограничены в своих возможностях при поиске контрагентов и имеют худшее видение рынка. Это дает возможность зарабатывать на них различного рода посредникам, которые в лучшем случае оттеняют реальных участников рынка друг от друга и формируют спекулятивную наценку, а в худшем случае оказываются неплательщиками НДС, из-за чего страдают как их контрагенты, так и бюджет.

При этом рынок имеет специфику инверсной зависимости цены от объема поставок: чем меньше объем, тем ниже цена и наоборот, отмечают в «Директ фарм». В таких условиях крупные покупатели стремятся не работать напрямую с крупными производителями, а стараются собрать поставки из средних и малых объемов, где основным фактором, сдерживающим работу напрямую с мелкими производителями, является соотношение операционных издержек и объема предлагаемой продукции. «Поэтому, не смотря на обоюдное стремление крупного и малого бизнеса работать на этом рынке напрямую, объективные факторы не позволяют в полной мере реализовать потенциал такого сотрудничества», — рассуждают разработчики.

На чем планируют зарабатывать создатели системы

Как рассказали CNews в компании, оставаясь бесплатным для основных участников рынка — производителей, покупателей и логистических компаний, проект будет монетизировать участие в системе сервисных компаний, производителей и продавцов удобрений, пестицидов и гербицидов, семян и сельхозтехники, поставщиков запчастей и ГСМ, банков, страховых компаний, аналитиков и консультантов.

Также Direct.Farm намерен предоставить платные маркетинговые возможности для потенциальных рекламодателей. Кроме этого, как и любая социальная сеть, Direct.Farm предложит участникам новые функции как для улучшения пользовательского опыта на проекте, так и для получения расширенной функциональности и дополнительных опций.

«В долгосрочной перспективе, мы делаем ставку на создание в России нового финансового инструмента на основе обязательств поставки зерна», — отмечают в организации.

Планы по развитию

В качестве краткосрочных целей до 2019 г. команда «Директ фарм» определила себе подключение к системе подавляющее большинство экспортеров зерна. Среди пользователей системы должно оказаться свыше 250 покупателей зерна и более 3 тыс. производителей. При этом проект должен получить известность в 20 основных сельскохозяйственных регионах страны, в каждом из которых компания намерена обзавестись партнерами среди логистических и сервисных компаний.

За указанный период организация намерена довести объем проводимых через систему сделок до уровня не менее 5% от общероссийского. Еще одна цель — привлечь участников из смежных отраслей, за счет введения торговли мясомолочной и плодоовощной продукцией.

Среди долгосрочных целей с горизонтом планирования в пять лет компания ставит себе задачу довести долю сделок на платформе до 30% от общероссийских. В течение этого же времени «Директ фарм» намерена начать регистрировать сделки на блокчейн в виде юридически значимых обязательств поставки, сформировать на этой основе рынок вторичных финансовых инструментов и новую подкрепленную реальным товаром криптовалюту. Также компания собирается привлечь в систему финансовые институты, в первую очередь банки, для обеспечения сделок и проведения торгово-финансовых операций.