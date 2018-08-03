На каких ИС работают крупные негосударственные пенсионные фонды России

Проверка Счетной палаты негосударственных пенсионных фондов обнаружила, что используемые в них учетные автоматизированные системы ведения пенсионных счетов преимущественно российские. Исключение есть, но оно также «санкционно независимое».

Проверка и информация об ИТ-системах

Как обнаружил CNews, результаты проверки Счетной палатой деятельности ряда российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) позволяют узнать, какие информсистемы используются в этих организациях. Проверка затронула четыре из 38 действующих в нашей стране фонда подобного профиля. Информация представлена в опубликованном надзорным ведомством бюллетене за июль 2018 г.

В Счетной палате напоминают, что деятельность НПФ в качестве организаций по обязательному пенсионному страхованию регулируется федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75‐ФЗ и включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений (СПН), организацию инвестирования СПН, учет СПН застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной пенсии застрахованным лицам, осуществление срочных пенсионных выплат и пр.

В список проверяемых НПФ попали фонда «Сафмар» (Москва), «Лукойл‐гарант» (Москва), «Автоваз» (Тольятти), «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (Москва). Проверяемый период их деятельности находится в интервале с 2014 г. по ноябрь 2017 г.

Стал известен ИТ-ландшафт крупных негосударственных пенсионных фондов: он преимущественно российский

У «Сафмара» по состоянию на 2017 г. насчитывалось 2,27 млн застрахованных лиц, накапливающих пенсионные средства, при объеме этих средств на уровне 192,3 млрд руб. У «Лукойл‐гаранта» — 3,5 млн застрахованных лиц и 253,2 млрд руб. средств. У «Автоваза» — 7,6 тыс. застрахованных лиц и 882,8 млн руб. средств. У «Национального» — 279,4 тыс. застрахованных лиц и 17,5 млрд руб. средств. Для сравнения, в тот же период у Пенсионного фонда России обслуживалось 42,4 млн человек при активах на уровне 1,2 трлн руб.

В соответствии с ранкингом ресурса investfunds.ru, по состоянию на 31 марта 2018 г., по числу застрахованных лиц «Лукойл-гарант» находился на четвертом месте, «Сафмар» на шестом, а «Национальный» на тринадцатом. При этом «Автоваз» к крупным фондам, конечно, не относится. Он занимает предпоследнее 37 место.

«Аналитический учет, отражающий поступление СПН и результаты их инвестирования, в проверенных НПФ осуществлялся в учетных автоматизированных системах ведения пенсионных счетов (далее — УАС), — говорится в отчете надзорного органа. — В НПФ “Сафмар” использовалась УАС iPension, в НПФ “Лукойл‐гарант” — УАС, состоящая из трех приложений: Carusso, Agent и WFS, в НПФ “Автоваз” — УАС “Ортикон ОИТС”, предусматривающая отраслевое информационно‐технологическое сопровождение системы программных продуктов “1С:предприятие”, в НПФ “Национальный” — УАС “Синтакси‐софт”».

Кем разработаны используемые системы

Задействованная в «Сафмаре» УАС iPension создана отечественной компанией «Эсона». Она позиционирует себя в качестве лидера рынка ПО для автоматизации деятельности и технологии работы НПФ, заверяя, что в ее портфеле максимальное число продаж и внедрений данного софта в России.

О приложениях Carusso, Agent и WFS, используемых в «Лукоил-гаранте», известно, что они, по всей видимости, разработаны польской компанией Support. Из-за слишком распространенного названия и специфики польского языка оперативно найти о ней сведения не представляется возможным. По заверению отечественной компании «Лан-проект», как минимум до 2016 г. продвигающей на российском рынке Carusso, это приложение апробированно на практике европейского пенсионного страхования и отличается высокой степенью адаптивности к изменению условий ведения страхового бизнеса.

Внедренная в «Национальном» УАС «Синтакси‐софт» в открытых источниках нигде не упоминается. Однако по ее названию все же можно предположить, что это отечественная разработка.

Применяемая в «Автовазе» УАС «Ортикон ОИТС» разработана компанией «Ортикон групп». Организация является партнером фирмы «1С» и считает себя лидером по разработке и внедрению отраслевых решений на основе системы «1С:предприятие» для некредитных финансовых организаций.

Отметим, что в Пенсионном фонде России для вышеупомянутых целей используется программно‐технический комплекс системы персонифицированного учета (ПТК СПУ) — собственная разработка организации.

Таким образом, на примере рассмотренных структур можно сделать вывод, что Негосударственные пенсионные фонды преимущественно работают с отечественными системами. Единственное исключение — польская система, то есть также не относящаяся к продуктам, поддержка которых теоретически может быть прекращена из-за санкций. Правда, использующий ее «Лукоил-гарант» — крупнейший из исследованных НПФ.