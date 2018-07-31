«Яндекс» вслед за Mail.ru запустил сервис для создания тестов, опросов и анкет

Перечень веб-сервисов «Яндекса» пополнился новым продуктом – вслед за Mail.ru компания выпустила решение «Формы» для проведения тестов и опросов.

«Яндекс» запускает «Формы»

«Яндекс» запустил сервис для создания тестов и опросов. С помощью «Яндекс.Форм» пользователи, не обладающие навыками в разработке, смогут создать форму для проведения опроса, сбора обратной связи, заявок от клиентов и других данных.

Форма конструируется в визуальном редакторе из готовых блоков, в которые остается добавить текст. Вопросы в форме могут быть самые разные, например, с полем для ввода текста, несколькими вариантами ответа, шкалой оценки или выпадающим списком.

Предусмотрена возможность простейших ветвлений вопросов. К примеру, можно показывать человеку различные вопросы в зависимости от ответа на предыдущие.

После создания формы необходимо либо передать ссылку на нее респондентам, либо получить готовый код для встраивания на сайт.

«Яндекс.Формы» используются компанией-разработчиком



Ответы собираются в таблице (предусмотрен экспорт в файлы форматов XLSX и CSV), из которой возможно получить необходимую информацию. Их также можно отправить на почту, чтобы не пропустить ничего важного – например, новую заявку от клиента или жалобу на продукт.

Сотрудники «Яндекса» и сами пользуются готовыми формами для решения собственных задач – к примеру, для сбора данных обратной связи и при подаче заявок на обучение по внутренним программам компании.

Ошибка при попытке воспользоваться сервисом

Автору публикации не удалось собственноручно протестировать новый сервис, поскольку при попытке получения доступа к нему «Яндекс» поприветствовал его сообщением об ошибке.

Интеграция с «Трекером»

Сервис «Формы» интегрирован с «Яндекс.Трекером» – системой для организации работы в компании. Для ответов каждого респондента «Трекер» может создавать задачу, автоматически назначать ответственного и срок рассмотрения. Если компания пользуется общей базой документов «Вики», есть возможность собирать ответы там – на отдельной странице.

«Яндекс.Формы», как и «Трекер» с «Вики», входят в комплекс сервисов для совместной работы «Яндекс.Коннект». Также в него включаются почта для домена, «Диск», мессенджер «Ямб» и адресная книга, отражающая структуру организации.

Основные возможности «Яндекс.Коннекта» доступны как на базовом, так и на расширенном тарифах. При использовании расширенного тарифа доступное пространство на «Диске» и количество страниц в «Вики» не ограничено. Платная версия сервиса доступна по цене от 570 руб. в месяц.

Услуги «Трекера» оплачиваются дополнительно из расчета от 93 руб. в месяц за одного пользователя.

Аналогичные продукты

Говоря об опросах и формах, нельзя не упомянуть и о другом инструменте, предназначенном для решения схожих задач – «Формы Google» (Google Forms).

Продукт Google впервые увидел свет в начале 2006 г. и довольно быстро приобрел популярность благодаря ряду преимуществ, в числе которых простота использования и бесплатность. Кроме того, на руку Google сыграло почти полное отсутствие серьезных конкурентов.

Формы, создаваемые при помощи сервиса, адаптированы под мобильные устройства. Создавать, просматривать, редактировать и пересылать формы можно с телефона или планшета с помощью «облегченной» версии веб-приложения.

На основании результатов опросов автоматически собирается статистика. Пользователю не приходится дополнительно обрабатывать полученные данные – можно сразу приступать к анализу результатов.

В середине июля 2018 г. российская компания Mail.ru запустила схожий по функциональности сервис Askbox.

Он может похвастаться адаптивной версткой форм, возможностью интеграции в различные CRM- и ERP-системы, поддержкой сложной логики опросов, встроенными инструментами аналитики и доступностью большого числа каналов доставки опросов. Среди них: SMS, электронная почта, социальные сети, веб-сайты, QR-коды. Кроме того, при создании форм допускается брендирование элементов дизайна.

Сервис предоставляется по модели SaaS (Software as a Service) в рамках платной подписки, стоимость которой начинается от 990 руб. в месяц.

Практически синхронные релизы продуктов «Яндекса» и Mail.ru со сходной функциональностью иногда случаются.

Так, в сентябре 2012 г. компании одновременно объявили о важном обновлении своих сервисов по выбору одежды и обуви, каждый из которых в результате пополнился одинаковой функциональностью.

Сообщения о запуске в рамках «Яндекс.Маркета» нового сервиса garderob.yandex.ru и раздела «Одежда» проекта «Товары Mail.ru» были разосланы интернет-гигантами с разницей в один час.