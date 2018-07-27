«Вертолеты России» вкладывают 26 миллионов в российскую ОС

«Вертолеты России» переходят на отечественную ОС

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», решил дополнительно вложить 26,6 млн руб. в свой проект по переходу на отечественную операционную систему. Эта сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта в организованном компанией тендере на настройку и развертывание «корпоративного прототипа импортозамещенного контура ОС».

На данный момент госзаказчик уже определился с поставщиком, однако его имя в публичном доступе не представлено. Опрошенные CNews источники на софтверном рынке оказались не в курсе того, кто именно станет исполнителем работ.

Осуществление подрядных работ рассчитано на 365 дней с момента подписания соглашения. В контур работ помимо непосредственно «Вертолетов России» включено развертывание ОС на входящих в холдинг предприятиях «Роствертол», «КумАПП», «Прогресс», СМПП, «Редуктор-ПМ», «Казанский вертолетный завод».

Что за ОС внедряется

В техзадании, касающемся тендера, подробности проекта представлены достаточно скупо. Название замещающей ОС не упоминается. На момент выхода материала в компании этот вопрос редакции не прояснили. Однако в начале 2017 г. CNews писал о намерении «Вертолетов» перейти на Astra Linux, которая должна была «обеспечить работу основных приложений и сервисов организации».

«Вертолеты России» продолжают вкладываться в переход на российскую ОС

Из того, что позволяет понять новое ТЗ, можно отметить, что от подрядчика требуется осуществить консалтинг по доработкам, дополнительным настройкам и разработке новой функциональности системы. Также ему придется устранить ошибки, вызванные «неквалифицированными действиями работников заказчика или третьих лиц, допущенных в систему».

Подробности о старте проекта

Перевод на российскую ОС изначально происходил в «Ветолетах» силами «ИТ-дочки» «Ростеха» — «РТ-информ». Ее представитель Людмила Григорьева в разговоре с CNews сообщила в начале 2017 г., что, речь уже тогда шла о втором этапе проекта. «На первом этапе в период с октября по ноябрь 2016 г. производились техническое проектирование по проекту и отработка типового решения, — рассказала она. — На втором этапе с декабря 2016 года по январь 2017 года выполнялись работы по переводу управляющей компании холдинга “Вертолеты России’’ на новую операционную систему».

Как уточняла Григорьева, на тот момент Linux заменил более ста серверных и десктопных систем Microsoft Windows. В «РТ-информ» уверены, что в долгосрочной перспективе новые системы обеспечат экономию финансовых средств в области лицензирования рабочих мест и технической поддержки, однако конкретных оценок размеров этой экономии в общении с CNews не привели.

Стоит отметить, что в феврале 2016 г. в «Вертолетах России» сообщали о планах по переводу на открытое ПО к 2019 г. до 50% инфраструктурных компонентов и бизнес-приложений.

Общий подход

Как заверяли ранее в «РТ-информ», в ходе проекта по импортозамещению ОС важное внимание уделялось обеспечению непрерывности бизнес-процессов. Его специфика состояла в создании гетерогенной среды в ИТ-инфраструктуре, в которой подразумевается возможность параллельного функционирования как сервисов, находящихся в новой импортозамещенной среде, так и тех сервисов, которые ранее в течение десятилетий создавались на предприятии.