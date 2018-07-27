Чиновники Роскомнадзора с помощью «мертвых душ» растратили миллионы

Окончательные обвинения в адрес Роскомнадзора

Следственный комитет России заключил, что сотрудники Роскомнадзора нанесли бюджету страны ущерб на миллионы рублей. Фигурантами разбирательства, касающегося претензий госорганов на 58 млн руб. являлись пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, начальник правового управления организации Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков.

По данным ТАСС эту информацию сделала достоянием общественности адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина. «СК завершил расследование уголовного дела, — рассказала она. — Нас официально уведомили об окончании следственных действий и предъявили обвинение в окончательной редакции», — сказала защитник, отметив, что Весельчакову в окончательной редакции вменяется ущерб около 10 млн руб.

Некоторые подробности дела

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что самому Ампелонскому в окончательной редакции вменяется два эпизода растраты. «В ближайшее время все обвиняемые и их адвокаты начнут ознакомление с материалами уголовного дела», — отметил собеседник агентства.

Издание напоминает, что 5 октября 2017 г. Чертановский суд Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде. Остальным фигурантам Басманный суд установил срок домашнего ареста до 7 августа 2018 г.

Роскомнадзор признан в нарушении закона

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием.

Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признают. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.

Подробности разбирательства

Напомним, ранее, согласно данным, изложенным в судебных документах, фигуранты дела находились в статусе обвиняемых по статье 159, ч. 4 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Следствие утверждает, что в Роскомнадзоре имела места практика фиктивного оформления на работу «мертвых душ», которым в течение нескольких лет выплачивались реальные зарплаты, и на которых списывались расходы. Защита Ампелонского указывала, что его должность пресс-секретаря Роскомнадзора не позволяла совершать такие действия.